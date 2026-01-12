Σαν σήμερα 12 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 12 Ιανουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 12 Ιανουαρίου.
- 1970 - Μεταγωγικό αεροσκάφος Douglas DC-3 (Ντακότα) της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας προσκρούει στις πλαγιές του Κιθαιρώνα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 23 από τους 27 επιβαίνοντες σε αυτό, μέλη, οι περισσότεροι, επίλεκτης μονάδας αλεξιπτωτιστών.
- 1998 - Υπογράφεται στο Παρίσι από 19 χώρες (ανάμεσά τους και η Ελλάδα) πρωτόκολλο που απαγορεύει την κλωνοποίηση ανθρώπων.
- 2000 - Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στην Τουρκία συμφωνούν στην αναβολή της εκτέλεσης της θανατικής ποινής, που έχει επιβληθεί στον καταδικασμένο αρχηγό του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν.
- 2010 - Ισχυρός σεισμός 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Αϊτή. Ο σεισμός θα προκαλέσει το θάνατο 300.000 ανθρώπων, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει αναφερθεί είναι 316.000 νεκροί. Δεκάδες κτίρια καταρρέουν, μεταξύ των οποίων το πενταώροφο αρχηγείο των Ηνωμένων Εθνών, τα γραφεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το Προεδρικό Μέγαρο και το Κοινοβούλιο της χώρας.
