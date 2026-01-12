Απολογείται ο πατέρας που βίαζε τις δύο κόρες του – Το DNA θα δείξει αν είναι ο μπαμπάς του μωρού

Με την απολογία του 54χρονου από χωριό της Μεσσαράς, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό των δύο κοριτσιών του, συνεχίζεται σήμερα το πρωί (12/01) η εξέταση της σοκαριστικής υπόθεσης από τις ανακριτικές Αρχές.

Ακόμη, εκκρεμούν τα αποτελέσματα από την εξέταση του γενετικού υλικού που έχει ληφθεί από το μωρό που γέννησε τον Ιούλιο η 23χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι άτομο με νοητική υστέρηση.

Χωρίς τα αποτελέσματα από τη σύγκριση των δειγμάτων DNA, που έχουν διαταχθεί για να εξεταστεί η πατρότητα του μωρού, ο πατέρας οδηγείται ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί.

Κατηγορείται ότι κακοποιούσε τόσο την 23χρονη όσο και την 15χρονη κόρη του, κάτι που αρνείται κατηγορηματικά. Ο κατηγορούμενος και η 42χρονη γυναίκα του, που αφέθηκε ελεύθερη την Παρασκευή μετά την απολογία της, κάνουν λόγο για σκοπιμότητες από τον γιο τους και τη νύφη τους, με τους οποίους ανταλλάσσουν έντονες κατηγορίες και αλληλοκατηγορίες.

Στη «σκιά» της διαμάχης και της προσπάθειας της Αστυνομίας, της δικαιοσύνης και των κοινωνικών υπηρεσιών να διαλευκάνουν την υπόθεση, τα δύο κορίτσια παραμένουν στο σπίτι του αδελφού τους, σε περιβάλλον που δεν θεωρείται κατάλληλο.

Στο παρελθόν, η 23χρονη και η 15χρονη είχαν φιλοξενηθεί στη Μονή Καλυβιανής, καθώς οι γονείς τους δεν μπορούσαν να προσφέρουν ένα ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον για τη φροντίδα τους. Ωστόσο, σύντομα επέστρεψαν στο χωριό με πρωτοβουλία της οικογένειας.

Τα δύο κορίτσια παρακολουθούνται από ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό τα τελευταία 2 χρόνια, έπειτα από επεισόδιο που είχε καταγγείλει η 15χρονη, όταν ανέφερε στο σχολείο ότι ο πατέρας της την είχε χαστουκίσει. Στις εκθέσεις των ειδικών περιγράφονται δύο παιδιά με δύσκολο χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία αναφορά ότι εκμυστηρεύτηκαν τα περιστατικά που καταγγέλλουν στις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστο τι μέλλει γενέσθαι με το μωρό που γέννησε η 23χρονη τον Ιούλιο, το οποίο βρίσκεται σε ανάδοχη οικογένεια εκτός Κρήτης εδώ και περίπου 2 μήνες.

