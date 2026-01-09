Ηράκλειο: Ελεύθερη υπό όρους η 42χρονη μητέρα - Απολογείται τη Δευτέρα ο 54χρονος πατέρας

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα η 42χρονη μητέρα που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Η γυναίκα οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών λειτουργών προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Η 42χρονη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερη υπό περιοριστικούς όρους οι οποίο δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί.

Τι είπαν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων

Ο συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας, μετά την ανακριτική διαδικασία ανέφερε ότι και τα δικαιοδοτικά όργανα, γνωμοδότησαν υπέρ της επιβολής περιοριστικών όρων αντί του επαχθέστερου μέτρου της προσωρινής κράτησης.

Όπως σημείωσε, σε αυτό συνετέλεσαν –κατά την εκτίμηση της υπεράσπισης– και αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν από την πλευρά της. Στη συνέχεια ο δικηγόρος τόνισε ότι η υπόθεση έχει ακόμη δρόμο, επισημαίνοντας πως τώρα αρχίζουν τα δύσκολα σε ουσιαστικό επίπεδο. Όπως είπε, η υπεράσπιση θα προβεί στην υποβολή αιτημάτων, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως και σε όλο της το εύρος η συγκεκριμένη υπόθεση. Υπογράμμισε, τέλος, ότι και οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται μετ’ επιτάσεως τις αποδιδόμενες κατηγορίες.

Σε ερώτημα δημοσιογράφου, αν αναφέρεται σε εξέταση DNA, ο δικηγόρος δήλωσε: «Σε ένα επίπεδο ανεπίσημο, αποτελούσε πάγιο αίτημα της οικογένειας. Ήδη από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε η εγκυμοσύνη. Η οικογένεια τέθηκε στη διάθεση των αρχών, των δημοσίων οργάνων και αυτό πρέπει να ακουστεί, γιατί καμιά φορά υπάρχει διασπορά κάποιων εσφαλμένων περιστατικών. Δεν υπάρχει δημόσιος λειτουργός που να έχει καταθέσει στη συγκεκριμένη υπόθεση και να έχει πει κάτι επιβαρυντικό γι’ αυτούς τους δύο ανθρώπους».

Σε άλλη ερώτηση, σχετικά με το αν υπάρχουν μηνύματα από τη 15χρονη προς τη μητέρα, μέσω των οποίων ζητά συγγνώμη, η απάντηση του συνηγόρου ήταν: «Όχι συγνώμη, δείχνει ένα έμπρακτο ενδιαφέρον το κοριτσάκι, το οποίο βεβαίως δεν θα επεδείκνυε αν ευσταθούσαν οι καταγγελίες. Όλα τα παιδιά επιθυμούν να απομακρυνθούν από το περιβάλλον. Το παιδί είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται τις συνέπειες των πράξεων και της συγκεκριμένης ακούσιας συμπαιγνίας του με τη σύζυγο του αδερφού και γι’ αυτό τον λόγο έστειλε το μήνυμα».

Ο Λευτέρης Κάρτσωνας, συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας και ο δικηγόρος της κατηγορούμενης και του κατηγορουμένου, Γιάννης Χατζηδάκης

Όπως ανέφερε απαντώντας σε άλλο ερώτημα, η υπεράσπιση θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για όλα τα μέλη της οικογένειας, καθώς –κατά την άποψή της– το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά. Όπως τόνισε, το στοιχείο αυτό είναι καταλυτικό και εκτίμησε ότι η υπόθεση θα έχει αίσια έκβαση.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της κατηγορούμενης και του κατηγορουμένου, δήλωσε ότι μετά το πέρας της ανακριτικής διαδικασίας επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, που περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και απαγόρευση προσέγγισης των ανήλικων τέκνων. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μία δίκαιη απόφαση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η υιοθεσία έγινε με νόμιμες διαδικασίες και ότι δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό, ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του.

Σε εκκρεμότητα η απολογία του 54χρονου

Πλέον μένει σε εκκρεμότητα η απολογία του 54χρονου πατέρα, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμό κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου, που αφορούν δύο από τις κόρες της οικογένειας, ηλικίας 23 και 15 ετών.

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η κατάθεση της μεγαλύτερης κόρης της οικογένειας που είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, η οποία φέρεται να ζήτησε να εξεταστεί πριν από την απολογία της μητέρας, υποστηρίζοντας ότι διαψεύδει τους ισχυρισμούς των δύο μικρότερων αδελφών της. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από τις δικαστικές Αρχές στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Φρίκη από την αποκάλυψη της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες Πέμπτη και προκάλεσε σοκ καθώς το ζευγάρι ήταν γνωστό στο χωριό που διέμενε. Παρά τις φήμες που κυκλοφορούσαν, λίγοι μπορούσαν να φανταστούν ότι οι καταγγελίες θα αφορούσαν τον πατέρα των παιδιών.

Τις εξελίξεις πυροδότησε η καταγγελία του γιου της οικογένειας που διαμένει στο Λασίθι και φιλοξένησε τις γιορτές τους γονείς και τις δύο μικρότερες αδελφές του. Τα κορίτσια μετά το πέρας των εορτών αρνήθηκαν να επιστρέψουν στο χωριό, αποκαλύπτοντας όσα περιλαμβάνονται πλέον στη δικογραφία.

Άνδρες της Αστυνομίας, τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/1), περικύκλωσαν το χωριό και έκανα έφοδο στο σπίτι που διέμενε η οικογένεια, συλλαμβάνοντας την 42χρονη μητέρα και τον 54χρονο πατέρα.

