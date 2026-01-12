Επιστροφή ενοικίου: Στις 15 Ιανουαρίου η τελική πληρωμή – Ποιοι είναι οι τελευταίοι δικαιούχοι

Στην τελική φάση υλοποίησης περνά το μέτρο της επιστροφής ενοικίου για το έτος 2025, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προγραμματίζει την τελευταία πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων την προσεχή Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026.

Η «τελευταία πράξη» για το 2025

Η συγκεκριμένη καταβολή αφορά αποκλειστικά τους πολίτες που προχώρησαν σε διορθωτικές δηλώσεις ή δήλωσαν τον τραπεζικό τους λογαριασμό (IBAN) στο σύστημα κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 έως τις 30 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η πλειονότητα των δικαιούχων, που είχε ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες πριν από τις 13 Δεκεμβρίου, έλαβε τα χρήματα πριν από την εκπνοή του περασμένου έτους.

Το «αγκάθι» των 24.000 δικαιούχων

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις, τουλάχιστον 24.000 δικαιούχοι παραμένουν «στον αέρα», καθώς δεν έχουν δηλώσει ακόμη τον τραπεζικό τους λογαριασμό στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Η πληρωμή της Πέμπτης θα δείξει αν οι συγκεκριμένοι πολίτες αξιοποίησαν την τελευταία ευκαιρία που τους δόθηκε, ώστε να εισπράξουν τα ποσά που δικαιούνται.

Ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το υπουργείο Οικονομικών στρέφει πλέον την προσοχή του στην προετοιμασία της επιστροφής ενοικίου για το 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιλογή των νέων δικαιούχων θα βασιστεί στα ενεργά μισθωτήρια συμβόλαια, αλλά και στα στοιχεία που θα προκύψουν από τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν εντός του 2025.

