Τα 6 μέτρα για το στεγαστικό: «Κόφτης» στα AirBnB – Ποιοι παίρνουν διπλή επιστροφή ενοικίου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε έξι νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και στην τόνωση της ζήτησης, μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων που αφορούν ανακαινίσεις, επιδοτήσεις και θεσμικές αλλαγές.

Με βασικό άξονα την ενίσχυση της στέγασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, το οποίο θα καλύπτει έως και το 90% του κόστους, με προϋπολογισμό 400 εκατομμύρια ευρώ. Η επιδότηση για κάθε ακίνητο μπορεί να φτάσει έως τα 36.000 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια ορίζονται στα 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Επιπλέον, προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που μισθώνουν κατοικία σε περιοχές όπου υπηρετούν, εκτός των αστικών κέντρων της Αττικής και Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν τοπικά σχέδια για την αναβάθμιση δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, προκειμένου να εξυπηρετηθούν δημόσιοι υπάλληλοι.

Περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση και κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του στεγαστικού, θα υπάρξουν αυστηρότεροι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση, με επέκταση των ρυθμίσεων και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε περιοχές όπου η βραχυχρόνια μίσθωση απαγορεύεται, τα ακίνητα που μεταβιβάζονται θα διαγράφονται αυτόματα από το μητρώο βραχυχρόνιας διαμονής.

Παράλληλα, οι κατασκευαστικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να χτίζουν ή να μετατρέπουν ακίνητα αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, τουλάχιστον δέκα ετών, με τα μισθώματα να εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου να καθορίζεται κεντρικά από το κράτος.

Τέλος, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προωθήσει νέα πολεοδομική ρύθμιση που θα επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή ακίνητα θα εντάσσονται σε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων με φορολογικά κίνητρα, προωθώντας έτσι την αξιοποίηση αδρανών περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών.

Οι νέες παρεμβάσεις έρχονται να συμπληρώσουν ήδη τρέχοντα προγράμματα και να δώσουν ώθηση στην αγορά κατοικίας, αντιμετωπίζοντας την έλλειψη διαθέσιμων σπιτιών και τα αυξημένα ενοίκια.

Η συνδυαστική εφαρμογή μέτρων επιδοτήσεων, αυστηροποίησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων και ενίσχυσης των κατασκευαστικών επενδύσεων αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτή στέγη για ευρείες κοινωνικές ομάδες.