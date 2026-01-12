Φοινικούντα: «Πώς φεύγει το DNA από τα ρούχα;», έψαχνε στο ChatGPT ο ανιψιός του θύματος

Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η υπόθεση του διπλού φονικού μέσα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, αξιοποιώντας νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν από την έρευνα, άλλαξε το κατηγορητήριο με ολική ανατροπή στον ρόλο των δύο 22χρονων ως προς την εμπλοκή στο έγκλημα. Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται και οι κινήσεις του 33χρονου ανιψιού του θύματος, καθώς οι Αρχές εντόπισαν ύποπτες αναζητήσεις στο κινητό του τηλέφωνο.

Η πολύμηνη έρευνα, οι τηλεφωνικές επισυνδέσεις από πακιστανικά τηλέφωνα, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις μαρτύρων οδηγούν πλέον σε αλλαγή κατηγορίας. Ο 22χρονος κατηγορείται πλέον για φυσική αυτουργία, ότι αυτός πάτησε την σκανδάλη στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025.

Πάντως, επιμένει ότι δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε.

«Ο χρόνος που ζητήθηκε από πλευράς υπεράσπισης, ήταν μέχρι το επόμενο Σάββατο ή Κυριακή δηλαδή μία εβδομάδα ούτως ώστε να είναι επαρκής ο χρόνος για να μελετήσουμε τα στοιχεία. Η διάθεσή του είναι να τοποθετηθεί και να πει περισσότερες πληροφορίες και πράγματα για την συγκεκριμένη υπόθεση», ανέφερε ο δικηγόρος του, Νικόλας Αλετράς.

Το σκούτερ, η κιθάρα και το όπλο

Ο 22χρονος αναμένεται να ερωτηθεί από την ανακρίτρια μεταξύ άλλων:

– Ποιος τους έδωσε το λευκό σκούτερ και τι απέγινε;

– Τι περιείχε η θήκη της κιθάρας;

– Ποιος κρατούσε το όπλο και πού κατέληξε;

– Τι συνέβη μέσα στη ρεσεψιόν, όπου δεν υπήρχαν κάμερες;

«Ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι ο ίδιος ο φυσικός αυτουργός και δευτερεύουσας σημασίας πληροφορίες όπως το σκούτερ ή η θήκη της κιθάρας και όλα αυτά νομίζω θα έχει και ο ίδιος τη διάθεση να απαντήσει και να τοποθετηθεί», προσέθεσε ο δικηγόρος του.

Τι απαντούσε το… ChatGPT στις ερωτήσεις του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Στη λίστα των υπόπτων για το διπλό φονικό πάντως παραμένει και ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Μάλιστα, το γεγονός ότι αναγνώρισε ανεπιφύλακτα στη ΓΑΔΑ τον Ελληνοβρετανό ως φυσικό εκτελεστή, ενώ αρχικά είχε δώσει διαφορετική περιγραφή στις Αρχές, τον φέρνουν επίσης στο επίκεντρο των υπονοιών για τον «ψυχρό εκτελεστή» που σκότωσε με πέντε σφαίρες τα δύο θύματα.

Ο ανιψιός είναι προσωρινά κρατούμενος για ηθική αυτουργία, και ερευνάται και για περίεργες αναζητήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, έψαχνε για αποτυπώματα όπλων, εξαφάνιση ιχνών από ρούχα και επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το MEGA.

Ο ανιψιός ρωτούσε το ChatGPT ποιες θα ήταν οι πιθανότητες να συλληφθεί για ένα έγκλημα, εάν χρησιμοποιούσε μαύρο περίστροφο, στο οποίο δεν εμφανίζονται οι κάλυκες, δεν χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια έκανε μπάνιο και κοιμόταν.

Η απάντηση του ChatGPT ήταν πως «δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα». Στη συνέχεια, ρώτησε εάν μένουν αποτυπώματα πάνω στα ρούχα, εάν αυτά πλυθούν με χλωρίνη, όπως του είπε μία γυναίκα φίλη του.

Ο 22χρονος που εμφανιζόταν αρχικά ως ο συνεργός, λίγες ώρες πριν παραδοθεί στην αστυνομία, ήταν σε κοινό χώρο με τον εργοδότη του και φίλο του ανιψιού, και φαίνεται πως προετοίμαζαν τα όσα θα έλεγε στις Αρχές. Αυτό διαπιστώθηκε από το στίγμα των κινητών τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων ίσως «φωτίσουν» για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη και τελικά, ποιος πάτησε τη σκανδάλη. Επιπλέον, ο 22χρονος ενδέχεται να υποστηρίξει στις Αρχές πως ούτε εκείνος αλλά ούτε ο 22χρονος συνεργός του πάτησαν τη σκανδάλη. Έτσι, μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πυροβόλησε ο ανιψιός.

Τέλος, ενδέχεται να κατηγορηθούν και δύο γυναίκες, οι οποίες φαίνεται πως συμμετείχαν στη μεταφορά του 22χρονου στα ΚΤΕΛ.

