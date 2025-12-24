Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία κλειδί για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη διπλή δολοφονία στο κάμπνιγκ στη Φοινικούντα.

Μάρτυρας που εργαζόταν στην επιχείρηση αποκάλυψε σημαντικές λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Η μάρτυρας μιλώντας στον Alpha περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπνιγκ πριν πέσει νεκρός από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε καθώς επίσης και τις σχέσεις με τους γύρω του.

Η μαρτυρία της εργαζόμενης έρχονται σε μία κρίσιμη στιγμή, την ώρα που οι Αρχές επιδιώκουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση δικαιοσύνης.

Η γυναίκα που εργαζόταν επί 33 χρόνια στην επιχείρηση ήταν και μάρτυρας στην διαθήκη του 68χρονου.

«Εγώ πήγα την επόμενη μέρα στο σημείο του εγκλήματος στο κάμπινγκ, ήταν πολύ ταραγμένος ο ανιψιός και τον βοήθησα να καθαρίσει το σημείο ενώ δεν ήθελα. Εκείνος όμως ήθελε να το καθαρίσει», ανέφερε η γυναίκαι μιλώντας στον Alpha.

Όσον αφορά το πλέξιγκλας που βρισκόταν πίσω από το 68χρονο θύμα την ώρα της δολοφονίας ήταν άθικτο. Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε και η εργαζόμενη. «Ναι το πλέξιγκλας ήταν άθικτο όταν πήγα να καθαρίσω εγώ την επόμενη μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ο ανιψιός κατηγορείται ότι είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να βγάλει από την μέση τον θείο του χωρίς ωστόσο να το καταφέρει. Όπως αποκάλυψε η μάρτυρας «ο 68χρονος φοβόταν για την ζωή του» ενώ όπως ανέφερε τον είχε συμβουλέψει να πάρει προστασία.

Σύμφωνα με την εργαζόμενη, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ υποψιαζόταν τον γιο της ανιψιάς του για την πρώτη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του με την ίδια να του λέει ότι δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, κάτι που εν τέλει πίστεψε ο 68χρονος, πριν τη μοιραία ημέρα.

Εκείνος μάλιστα υποψιαζόταν τον γιό της ανιψιάς του για την πρώτη απόπειρα αλλά η εργαζόμενη του έλεγε ότι δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, κάτι που εν τέλη αυτός πίστεψε, πριν την μοιραία μέρα.

Αναπαράσταση του εγλήματος ζητά η οικογένεια

Η ανάκριση της υπόθεσης δεν έχει κλείσει ακόμη. Αποκλείεται μέσα σε 11 δευτερόλεπτα[τα -σύμφωνα με το ηχητικό ντοκουμέντο των πυροβολισμών- να έγινα όσα υποστηρίζονται στις μαρτυρικές καταθέσεις. Αυτό υποστηρίζει ο δικηγόρος της αδελφής του θύματος ο οποίος ζήτησε ξανά την αναπαράσταση του εγκλήματος.

«Ζητήσαμε εντόνως και το ζητάμε ακόμα να γίνει η αναπαράσταση παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πέντε προφυλακισμένους, η ανάκριση δεν έχει τελειώσει. Δεν χωράνε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες όπως περιγράφονται στις μαρτυρικές καταθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος της αδερφής του 68χρονου θύματος Αντώνης Κάτσας.

Μάλιστα ο δικηγόρος προτού καταλήξει δήλωσε ότι δεν αποκλείεται στο μέλλον να υπάρξουν και άλλα εντάλματα σε βάρος και άλλων ατόμων.

Δείτε το βίντεο του Alpha:

