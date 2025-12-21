Φοινικούντα: Νέα στοιχεία για το διπλό φονικό - «Ο γιος μου είναι αθώος», ο πατέρας του 22χρονου που συνελήφθη ως φυσικός αυτουργός

Ανατροπή φέρνει η δικαστική έρευνα στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς τα αρχικά δεδομένα δείχνουν να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ακόμη και ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός φαίνεται να ήταν ο συνεργός που αρχικά είχε παρουσιαστεί ως εκτελεστής, ενώ οι υποψίες για άλλους εμπλεκόμενους πίσω από τους δύο νεαρούς δράστες επιβεβαιώνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στις ασάφειες και αντιφάσεις στις καταθέσεις του ανιψιού, περιλαμβάνεται και μπέρδεμα σχετικά με τα ρούχα των δύο νεαρών που έφτασαν το μοιραίο βράδυ στο κάμπινγκ με το σκούτερ. Περιέγραφε εν μέρει τα ρούχα που φορούσε ο νεαρός που πλέον η ανάκριση θεωρεί ότι πυροβόλησε.

Ο 22χρονος που αρχικά συνελήφθη ως φυσικός αυτουργός ισχυρίστηκε ότι μετά το φονικό έφτασε στην Καλαμάτα περπατώντας και κολυμπώντας, ωστόσο κάμερες τον δείχνουν να φτάνει ατσαλάκωτος στα ΚΤΕΛ, όπου, σύμφωνα με τις αρχές, τον μετέφερε ο ανιψιός.

Μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, ο πατέρας του 22χρονου υπογραμμίζει: «Ο γιος μας είναι αθώος. Δεν έχει πυροβολήσει άνθρωπο. Δεν θα μπορούσε ποτέ να το κάνει. Δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα στη ζωή του. Είναι εργατικός και φιλήσυχος. Φυσικά και δεν γνώριζε κάτι για όπλο ή δολοφονία. Καθόμαστε σε αναμμένα κάρβουνα… Το φωνάζει από την πρώτη στιγμή ότι δεν πυροβόλησε».

Ο νεαρός επισκέπτεται εβδομαδιαία τις φυλακές Ναυπλίου, ενώ η μητέρα του ζει στη Μεγάλη Βρετανία. Φέρεται να βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και να μη μιλάει με τον άλλο 22χρονο, που επίσης έχει προφυλακιστεί στο Ναύπλιο, κατηγορώντας τον ότι του κατέστρεψε τη ζωή. Ο δικηγόρος του, Δημήτρης Γκαβέλας, τονίζει στον Ελεύθερο Τύπο: «Ο νεαρός ενήλικος εντολέας δεν εισήλθε καν στη σκηνή του εγκλήματος και, φυσικά, δεν πυροβόλησε άνθρωπο».

Προσθέτει ακόμη: «Ο νεαρός ενήλικος εντολέας μου ισχυρίζεται εξαρχής ότι δεν έφερε όπλο, δεν εισήλθε καν στη σκηνή του εγκλήματος και, φυσικά, δεν πυροβόλησε άνθρωπο. Ισχυρίζεται περαιτέρω ότι δεν υπήρξε κοινωνός εγκληματικού σχεδιασμού που περιελάμβανε την πράξη της ανθρωποκτονίας. Φαίνεται να επαληθεύεται ο ισχυρισμός του αυτός. Η ανάκριση σκοπό έχει να συλλέξει όλο το απαιτούμενο υλικό που θα τεθεί στη διάθεση του αρμόδιου δικαστηρίου, προκειμένου αυτό να αναζητήσει την ουσιαστική αλήθεια και να εξατομικεύσει τις ευθύνες, όπου αυτές υπάρχουν».

Σοκ προκαλεί ο ρόλος του ανιψιού, με την τοπική κοινωνία να παραμένει σοκαρισμένη, καθώς το θύμα τον θεωρούσε σαν παιδί του και του είχε μεταβιβάσει μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Ο ανιψιός, που πλέον είναι προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό ως ηθικός αυτουργός, είχε από την αρχή περιγράψει τον θείο του ως ιδιόρρυθμο και με πολλούς εχθρούς.

Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Ο θείος μου ήταν αρκετά οξύθυμος και ειρωνικός και τσακωνόταν με πολλούς. Μαζί μου ήταν κομπλέ επειδή πήγαινα με τα νερά του και ήξερα τις ιδιοτροπίες του. Εάν του έλεγα κάτι, πιθανόν να τσακωνόταν και πολύ εύκολα μαζί μου. Το κάμπινγκ στη Φοινικούντα είναι ιδιοκτησίας κατά 51% του θείου μου και κατά 49% δικό μου. Εγώ δεν ήθελα να πολυασχολούμαι με το κάμπινγκ και το διαχειριζόταν ο θείος μου. Γι’ αυτό και του μετέφερα το επιπλέον 1% και υπέγραψα ότι αυτός είναι διευθυντής. Μου έδινε χρήματα, όπως είχαμε συμφωνήσει, κι εγώ πήγαινα λίγες ώρες και βοηθούσα ή μπορεί να ήμουν ολόκληρη ημέρα, ανάλογα με το πώς ήθελε ο θείος μου και αν με βόλευε. Δεν με ενδιαφέρουν πολύ τα οικονομικά. Προσπαθούσα να μην του πηγαίνω πολύ κόντρα, γιατί, όπως σας είπα, ήταν οξύθυμος και έτσι τα πηγαίναμε καλά».

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο ανιψιός είχε επιχειρήσει να στρέψει τις υποψίες και σε άλλα συγγενικά πρόσωπα, όπως την ξαδέρφη του και τον γιο της, υποστηρίζοντας ότι δεν ενδιαφερόταν για χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία. «Ηξερε ότι ο θείος επρόκειτο να της γράψει ένα σπίτι, αλλά εμένα δεν με ενδιέφερε και το είχα δώσει στον θείο μου να το διαχειριστεί. Ο θείος δεν ήθελε μετά να της το δώσει, γιατί τσακώθηκαν. Ο γιος της… είχε έρθει και δούλευε στο κάμπινγκ, έκανε θελήματα και μικροδουλειές, τόσο πέρυσι όσο και φέτος, και έπαιρνε 20 ευρώ την ημέρα».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι μετά τον καβγά της ανιψιάς με τον θείο, ο γιος της σταμάτησε να εργάζεται στο κάμπινγκ και η μητέρα του τον απείλησε ότι θα καταγγείλει παράνομη απασχόληση. Ο ανιψιός υποστηρίζει ακόμη ότι σε προηγούμενη απόπειρα επίθεσης στον θείο, εκείνος κατηγόρησε την ανιψιά και τον γιο της για συμμετοχή. Μαζί με τον ανιψιό, συνελήφθη και ο φίλος του επιχειρηματίας με τον οποίο έμεναν στη Βούλα, ενώ για την υπόθεση παραδόθηκε και ένας 30χρονος που φέρεται να έδινε οδηγίες στους δύο νεαρούς και βρισκόταν στο εξωτερικό όταν εκδόθηκε εις βάρος του ένταλμα σύλληψης.

Οι Αρχές ερευνούν επίσης τον πιθανό ρόλο δύο γυναικών από το περιβάλλον του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

