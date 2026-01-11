Φοινικούντα: Στο «μικροσκόπιο» της ανάκρισης η εναλλαγή ρόλων των δύο 22χρονων για το διπλό φονικό

Σημαντικές ανατροπές σημειώνονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας προχώρησε σε ουσιαστική μεταβολή των κατηγοριών για τους δύο βασικούς εμπλεκόμενους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, αναδείχθηκε μια νέα εικόνα για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ, με τους δύο 22χρονους να «ανταλλάσσουν» ουσιαστικά ρόλους ως προς τη συμμετοχή τους στο έγκλημα.

Ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος είχε παραδοθεί αυτοβούλως στις Αρχές τον Οκτώβριο αναλαμβάνοντας την ηθική αυτουργία, αντιμετωπίζεται πλέον από τη δικαιοσύνη ως ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας. Η ανακρίτρια του αποδίδει τον ρόλο του προσώπου που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται πως ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη. Οι συνήγοροι υπεράσπισής του, Νικόλαος Αλετράς και Αλέξανδρος Μαργέλης, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, καθώς καλούνται να μελετήσουν μια ογκωδέστατη δικογραφία που περιλαμβάνει 600 gigabyte ηλεκτρονικών αρχείων.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να απολογηθεί συμπληρωματικά και ο δεύτερος 22χρονος κατηγορούμενος, ο ελληνοβρετανικής καταγωγής Ι.Μ., η θέση του οποίου φαίνεται να μεταβάλλεται προς το ευνοϊκότερο. Ενώ αρχικά είχε κριθεί προφυλακιστέος ως φυσικός αυτουργός, πλέον η ανακρίτρια του αποδίδει τον ρόλο του συνεργού, θεωρώντας ότι η δική του συμμετοχή δεν ήταν εκείνη του εκτελεστή.

Σε δηλώσεις του, ο δικηγόρος του Χ.Τ., κ. Αλετράς, έκανε λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη υπερασπιστική μάχη λόγω του περιορισμένου χρόνου μελέτης του τεράστιου αποδεικτικού υλικού. Υπογράμμισε ότι ο εντολέας του ήταν ο πρώτος που έθεσε εαυτόν στη διάθεση των Αρχών και σημείωσε πως η προσπάθεια της υπεράσπισης θα εστιαστεί στην τεκμηριωμένη αντίκρουση της νέας, βαρύτερης κατηγορίας κατά την πρωινή διαδικασία της ερχόμενης Τετάρτης.

Η απολογία του 33χρονου ανιψιού

Την ίδια στιγμή προκαλούν αίσθηση τα όσα έχει υποστηρίξει ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, κατά την διαδικασία της απολογίας του. Να σημειωθεί αρχικά πως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε ρόλο στον σχεδιασμό της δολοφονίας, σε συνεργασία με φίλο του θύματος από την Αθήνα.

Ωστόσο Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στις διαδικτυακές αναζητήσεις του κατηγορούμενου στο ChatGPT, οι οποίες εξετάζονται ως κρίσιμο στοιχείο της έρευνας. Ο ίδιος παραδέχεται ότι έκανε αναζητήσεις σχετικά με όπλα και αποτυπώματα, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για ερωτήσεις χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά στο πλαίσιο πλάκας.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να αναζήτησε στις 4 Οκτωβρίου 2025 τρόπους αφαίρεσης αποτυπωμάτων από ύφασμα, μία ημέρα πριν από τη διπλή δολοφονία, αποδίδοντας και αυτή τη χρονική σύμπτωση σε τυχαίο γεγονός. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα είχε ρωτήσει για επενδυτικές επιλογές ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ, «γιατί άμα τα είχα δεν θα ήξερα τι να τα κάνω» φέρεται να είπε.

