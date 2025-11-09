Γκισλέιν Μάξγουελ: Διαρρεύσαν τα email της από τη φυλακή ελαχίστης ασφαλείας - «Ευτυχισμένο μέρος»

Την 1η Αυγούστου 2025, η Γκισλέιν Μάξγουελ, η 63χρονη Βρετανίδα που καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων σε συνεργασία με τον Τζέφρει Έπσταϊν, μεταφέρθηκε από το Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Tallahassee στη Φλόριντα στην Ομοσπονδιακή φυλακή Bryan στο Τέξας. Πρόκειται για μια φυλακή ελάχιστης ασφάλειας.

Η μεταφορά αυτή, που έγινε λίγες μέρες μετά από συνάντησή της με τον Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα Todd Blanche του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, ιδίως λόγω των email της Μάξγουελ που διέρρευσαν και αποκαλύπτουν την ικανοποίησή της για τις νέες συνθήκες.

Η "ευτυχία" της Γκισλέιν Μάξγουελ στα email

Τα email, τα οποία αποκτήθηκαν από την Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και δημοσιεύτηκαν αποκλειστικά από το NBC News, δείχνουν την Γκισλέιν Μάξγουελ να περιγράφει με ενθουσιασμό το νέο της περιβάλλον.

Σε μήνυμα προς συγγενή της, έγραψε: «Το φαγητό είναι πολύ καλύτερο, ο χώρος είναι καθαρός, το προσωπικό ευγενικό. Δεν έχω ακούσει ή δει τη συνήθη χυδαία γλώσσα ή τις φωνές που συνοδεύονται από απειλές από κρατούμενους. Δεν έχω δει ούτε έναν καβγά, ούτε διακίνηση ναρκωτικών, ούτε λιπόθυμο άτομο, ούτε γυμνούς κρατούμενους να τρέχουν γύρω-γύρω ή πολλούς από αυτούς να μαζεύονται στο ντους! Με άλλα λόγια, νιώθω σαν να έχω πέσει μέσα από τον καθρέφτη της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων».

Η Γκισλέιν Μάξγουελ

Σε αντίθεση με το Tallahassee, όπου περιέγραψε οπόσουμ να πέφτουν από τις οροφές, να τηγανίζονται σε φούρνους και να αναμιγνύονται με το φαγητό, το Bryan της φαίνεται «πολύ, πολύ πιο ευτυχισμένο» μέρος, «ασφαλέστερο και πιο άνετο», όπως τόνισε, προσθέτοντας ότι «νιώθω πολύ πιο ασφαλής εδώ».

Η Γκισλέιν Μάξγουελ επαίνεσε επίσης τη διευθύντρια Tanisha Hall ως «πραγματική επαγγελματία» και την καλύτερη εκπρόσωπο του Γραφείου Φυλακών (BOP) που έχει συναντήσει.

Ισχυρισμοί για "VIP μεταχείριση" και παραβάσεις

Η μεταφορά σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας, παρόλο που οι καταδικασμένοι για σεξουαλικά εγκλήματα συνήθως αποκλείονται από τέτοιες εγκαταστάσεις, έχει πυροδοτήσει κατηγορίες για προνομιακή μεταχείριση. Σύμφωνα με αναφορές, η Γκισλέιν Μάξγουελ απολαμβάνει γεύματα που της παραδίδονται στο δωμάτιο, προπονήσεις αργά το βράδυ και δυνατότητα ντους όταν οι άλλες κρατούμενες κοιμούνται.

Επιπλέον, φαίνεται να έχει ιδιωτικές συναντήσεις με «μυστηριώδεις επισκέπτες», κάτι που θεωρείται ασυνήθιστο.

Ο βουλευτής των Δημοκρατικών, Jamie Raskin, μέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης, έστειλε επιστολή στη διευθύντρια Hall, κατηγορώντας την ότι «όχι μόνο η Γκισλέιν Μάξγουελ λαμβάνει VIP μεταχείριση, αλλά οι αρχές έχουν απειλήσει με αντίποινα όσες κρατούμενες μίλησαν στα ΜΜΕ».

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι τουλάχιστον μία κρατούμενη μεταφέρθηκε μετά από συνέντευξη για τη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ υπήρξε «απαγόρευση» συζήτησης για εκείνη.

Το FPC Bryan, που φιλοξενεί περίπου 635 γυναίκες, βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή με συρματοπλέγματα και έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες ντόπιων. Ένας διαδηλωτής δήλωσε τον Αύγουστο: «Δεν θέλουμε μια καταδικασμένη για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων εδώ. Έχει φέρει ανεπιθύμητη προσοχή στην πόλη μας».

Αντιδράσεις από την πλευρά της Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ, David Oscar Markus, καταδίκασε τη δημοσιοποίηση των email ως «συμπεριφορά ταμπλόιντ», τονίζοντας: «Δεν υπάρχει τίποτα δημοσιογραφικό στο να εκτίθενται τα ιδιωτικά email μιας κρατούμενης. Είναι καιρός να ξεπεράσουμε το γεγονός ότι βρίσκεται σε ασφαλέστερη εγκατάσταση. Αυτό θα έπρεπε να το θέλουμε για όλους».

Ο αδελφός της, Ίαν Μάξγουελ, χαρακτήρισε τα μηνύματα «ιδιωτικά από τη φύση τους» και ισχυρίστηκε ότι «κλάπηκαν και διέρρευσαν χωρίς εξουσιοδότηση».

Διαβάστε επίσης