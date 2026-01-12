Ταξί: Ξεκινάει αύριο, Τρίτη, η 48ωρη απεργία

Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες θα προχωρήσουν οι οδηγοί των ταξί - Τι διεκδικούν

Ταξί: Ξεκινάει αύριο, Τρίτη, η 48ωρη απεργία
Ξεκινά αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η 48ωρη απεργία που έχουν προκηρύξει οι οδηγοί των ταξί, έπειτα από απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), η οποία θα λήξει το πρωί της Παρασκευής.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, με βασικό λόγο την έντονη αντίδραση του κλάδου στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Μάλιστα, η αυριανή απεργιακή κινητοποίηση είναι μόνο η αρχή, καθώς, σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, οι αυτοκινητιστές θα προχωρήσουν και σε άλλες 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες.

Γιατί απεργούν τα ταξί

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, η κυβερνητική απόφαση χαρακτηρίζεται ως «ανάλγητη, αυθαίρετη και αποκομμένη από την πραγματικότητα», καθώς –όπως επισημαίνει– επιβάλλεται χωρίς επαρκές σχέδιο, υποδομές και κοινωνική δικαιοσύνη.

Το συνδικάτο τονίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται προτελευταία στην Ευρώπη σε υποδομές φόρτισης, έχει ακριβό και ασταθές κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ καλείται να εφαρμόσει καθολική ηλεκτροκίνηση στα ταξί νωρίτερα από κάθε άλλη χώρα.

Οικονομική ασφυξία για τους επαγγελματίες

Όπως αναφέρει το ΣΑΤΑ, το κόστος αγοράς ηλεκτρικού ταξί παραμένει απαγορευτικό για τον μέσο επαγγελματία, ειδικά σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας, υψηλών επιτοκίων και αυξημένων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων.

Παράλληλα, οι υπάρχουσες επιδοτήσεις χαρακτηρίζονται περιορισμένες και προσωρινές, χωρίς να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες ενός οχήματος που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.

Το ΣΑΤΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι αντίθετο στην ηλεκτροκίνηση, αλλά αντιτίθεται στην αιφνιδιαστική εφαρμογή, στην υποχρεωτικότητα χωρίς υποδομές και στην οικονομική εξόντωση των μικρών επαγγελματιών. Όπως προειδοποιεί, η εφαρμογή του μέτρου από το 2026 ενδέχεται να οδηγήσει σε μαζικό αποκλεισμό αυτοαπασχολούμενων οδηγών και σε συγκέντρωση της αγοράς.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Το συνδικάτο ζητά:

  • Άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035
  • Ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο προσαρμογής
  • Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για ταξί
  • Μόνιμες και ουσιαστικές επιδοτήσεις με εγγυημένη πρόσβαση
  • Προειδοποίηση για κλιμάκωση

Η 48ωρη απεργία στα ταξί χαρακτηρίζεται επαναλαμβανόμενη, με το ΣΑΤΑ να προειδοποιεί για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, εφόσον δεν υπάρξει διάλογος και αλλαγή πολιτικής.

«Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να σημαίνει μαύρο μέλλον για τους εργαζόμενους», καταλήγει το συνδικάτο.

Χωρίς ταξί και η Θεσσαλονίκη

Το Διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης ομόφωνα αποφάσισε να συμμετέχει στη 48ωρη πανελλαδική απεργία που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου μετά και την απόφαση της ΠΟΕΙΑΤΑ που πάρθηκε από τους αρχηγούς των παρατάξεων και θα επικαιροποιηθεί στο ΔΣ την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «μετά την άρνηση του Υπουργείου Μεταφορών να δώσει παράταση στην υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης από 01-01-2026, την άρνηση του Υπουργείου να διορθώσει το λάθος του ποινικού μητρώου που καταστρέφει δεκάδες συναδέλφους, μετά τις διαρροές του ερανιστικού νομοσχεδίου περί ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ΙΧ -ΒΑΝ στο άρθρο 56 και αφού δεν δόθηκε λύση ούτε στο φορολογικό ούτε στο πρόβλημα των υπέρογκων χρεώσεων στο P5 του αεροδρομίου είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε και να διαμαρτυρηθούμε».

Παράλληλα σημειώνεται πως «την Τρίτη 11:00 πμ όλοι οι συνάδελφοι θα μαζευτούμε στην ΔΕΘ στο περίπτερο 8 στην αίθουσα C. Θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση και θα πάρουμε αποφάσεις για περαιτέρω κινητοποιήσεις».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Κανένα ΤΑΞΙ από το πρωί της Τρίτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης δεν δουλεύει στην Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή στην Γενική συνέλευση και στις κινητοποιήσεις όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη».

