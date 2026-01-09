Ταξί: Έρχεται απεργία διαρκείας - «Τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα», λέει ο Λυμπερόπουλος

Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες θα προχωρήσουν οι οδηγοί των ταξί από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Ο ίδιος μίλησε το πρωί της Παρασκευής στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1», τονίζοντας ότι «ζητάμε διάλογο». Όπως ανέφερε, «κάναμε μια φορά διάλογο αναγκαστικά» με τον κ. Κυρανάκη, «είπαμε σε 20 μέρες να συναντηθούμε για να εξειδικεύσουμε τα θέματα. Μας έδωσε τον σύμβουλό του τον κ. Ξανθόπουλο για να προετοιμαστούμε, δεν μας σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο, Όλο δεν τον έβρισκε η ιδιαιτέρα του και αναγκαστήκαμε να κάνουμε την τελευταία απεργία γιατί δεν μας δέχτηκε».

Γι'αυτό διαμήνυσε ότι «θα περιμένουμε να συναντηθούμε μέχρι τελικής πτώσεως» και εξήγησε ότι «καθημερινά, όσες μέρες κάνουμε απεργία ή διακόψουμε και ξαναρχίσουμε, θα έχουμε πορείες από την Καβάλας στο υπουργείο Μεταφορών και επιστροφή».

«Κανένας δεν διαφωνεί με την απεργία»

Μιλώντας περαιτέρω για την απόφαση του κλάδου να προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις, ο κ. Λυμπερόπουλος ανέφερε: «Κανένας δεν διαφωνεί με την απεργία, συμμετέχουν πάντα όλοι. Ότι και να κάνει ο Κυρανάκης και να μαζεύει διάφορους φορείς για να σπάσει τις απεργίες όπως έκανε με το να καταργήσει την απόφασή του με τις λεωφορειολωρίδες ότι δεν θα μπαίνει κανένα ταξί και ήρθε σήμερα για να επηρεάσει τους Θεσσαλονικείς και τους έδωσε για ένα χρόνο παράταση να μπαίνουν στις λωρίδες και μόλις τελειώσει το μετρό θα σταματήσουν να μπαίνουν. Λέει για άλλη μια φορά ψέματα γιατί το μετρό μέχρι το Μάϊο στη Θεσσαλονίκη θα έχει τελειώσει. Εδώ υπάρχει μια αισχρή τοποθέτηση απέναντι στον κλάδο, δεν σέβεται τίποτα».

Επιπλέον, έκανε λόγο για «συσσωρευμένα» προβλήματα στον κλάδο και ανέφερε: «Το φορολογικό. Δεν πάει άλλο αυτός ο τεκμαρτός ισοπεδωτικός φόρος σε όλους και σε όλα ευνοώντας μόνο τα εταιρικά σχήματα. Ζητάμε να καταργηθεί ο τεκμαρτός φόρος και να δοθεί και αφορολόγητο τουλάχιστον 10.000, όσο έχουν και οι οδηγοί μας που έχουν 9.500. Είναι η πειρατεία με τα ΙΧ που έχει ανδρ4ωθεί καταργώντας νόμους και αποφάσεις προηγούμενων ετών. Μετά είναι τα ηλεκτρικά οχήματα Αθήνα -Θεσσαλονίκη».

Όσο για τα ηλεκτρικά ταξί, σημείωσε: «Θεωρώ ότι ο υπουργός αυτός δεν κυβερνάει γιατί τον άκουσα να λέει πόσο ευνοεί από πλευράς κόστους το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Σήμερα το ρεύμα στοιχίζει 0,65 η κιλοβατώρα δηλαδή στο χιλιόμετρο 14 λεπτά. Η πετρελαιοκίνηση 9 λεπτά και το φυσικό αέριο 6 λεπτά, από που είναι πιο οικονομικό! Δεν δέχεται καμία ασφάλεια να κάνεις μεικτή ασφάλεια και να έχεις και την μπαταρία μέσα, που είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτών των αυτοκινήτων, δεν δέχεται να την ασφαλίσει κανένα. Άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν υποδομές φόρτισης. Στην Αθήνα για παράδειγμα είναι 31 ταχυφορτιστές».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Κυρανάκη ότι ο ΣΑΤΑ σαμποτάρισε το πρόγραμμα για την ηλεκτροκίνηση των ταξί, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος ανέφερε: «Είναι ψευδές. Εμείς ζητήσαμε να μείνει προαιρετικό κι όποιος θέλει να επιλέξει. 108 πήραν το πρόγραμμα όμως την πατήσανε. Κοιτάξτε που έφτασε το ρεύμα, που το φτάσανε και τι δικαιώματα έχουν φερ’ ειπείν η ZAP. Που θέλει να υπηρετήσει τα συμφέροντα της ZAP ο κ. Κυρανάκης. Ο άνθρωπος που δεν ξέρει τι σημαίνει ηλεκτρικό αυτοκίνητο! Δεν κάθεται να συζητήσει, δεν μπορείς να υποχρεώνεις ένας επαγγελματία να δουλεύει περιορισμένες ώρες και περιορισμένα δρομολόγια εξυπηρέτησης».

