Ταξί: Έρχεται απεργία διαρκείας - «Τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα», λέει ο Λυμπερόπουλος

Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες θα προχωρήσουν οι οδηγοί των ταξί - «Θα περιμένουμε να συναντηθούμε μέχρι τελικής πτώσεως», διαμηνύει ο Λυμπερόπουλος

Newsbomb

Ταξί: Έρχεται απεργία διαρκείας - «Τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα», λέει ο Λυμπερόπουλος
SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες θα προχωρήσουν οι οδηγοί των ταξί από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Ο ίδιος μίλησε το πρωί της Παρασκευής στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1», τονίζοντας ότι «ζητάμε διάλογο». Όπως ανέφερε, «κάναμε μια φορά διάλογο αναγκαστικά» με τον κ. Κυρανάκη, «είπαμε σε 20 μέρες να συναντηθούμε για να εξειδικεύσουμε τα θέματα. Μας έδωσε τον σύμβουλό του τον κ. Ξανθόπουλο για να προετοιμαστούμε, δεν μας σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο, Όλο δεν τον έβρισκε η ιδιαιτέρα του και αναγκαστήκαμε να κάνουμε την τελευταία απεργία γιατί δεν μας δέχτηκε».

Γι'αυτό διαμήνυσε ότι «θα περιμένουμε να συναντηθούμε μέχρι τελικής πτώσεως» και εξήγησε ότι «καθημερινά, όσες μέρες κάνουμε απεργία ή διακόψουμε και ξαναρχίσουμε, θα έχουμε πορείες από την Καβάλας στο υπουργείο Μεταφορών και επιστροφή».

«Κανένας δεν διαφωνεί με την απεργία»

Μιλώντας περαιτέρω για την απόφαση του κλάδου να προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις, ο κ. Λυμπερόπουλος ανέφερε: «Κανένας δεν διαφωνεί με την απεργία, συμμετέχουν πάντα όλοι. Ότι και να κάνει ο Κυρανάκης και να μαζεύει διάφορους φορείς για να σπάσει τις απεργίες όπως έκανε με το να καταργήσει την απόφασή του με τις λεωφορειολωρίδες ότι δεν θα μπαίνει κανένα ταξί και ήρθε σήμερα για να επηρεάσει τους Θεσσαλονικείς και τους έδωσε για ένα χρόνο παράταση να μπαίνουν στις λωρίδες και μόλις τελειώσει το μετρό θα σταματήσουν να μπαίνουν. Λέει για άλλη μια φορά ψέματα γιατί το μετρό μέχρι το Μάϊο στη Θεσσαλονίκη θα έχει τελειώσει. Εδώ υπάρχει μια αισχρή τοποθέτηση απέναντι στον κλάδο, δεν σέβεται τίποτα».

Επιπλέον, έκανε λόγο για «συσσωρευμένα» προβλήματα στον κλάδο και ανέφερε: «Το φορολογικό. Δεν πάει άλλο αυτός ο τεκμαρτός ισοπεδωτικός φόρος σε όλους και σε όλα ευνοώντας μόνο τα εταιρικά σχήματα. Ζητάμε να καταργηθεί ο τεκμαρτός φόρος και να δοθεί και αφορολόγητο τουλάχιστον 10.000, όσο έχουν και οι οδηγοί μας που έχουν 9.500. Είναι η πειρατεία με τα ΙΧ που έχει ανδρ4ωθεί καταργώντας νόμους και αποφάσεις προηγούμενων ετών. Μετά είναι τα ηλεκτρικά οχήματα Αθήνα -Θεσσαλονίκη».

Όσο για τα ηλεκτρικά ταξί, σημείωσε: «Θεωρώ ότι ο υπουργός αυτός δεν κυβερνάει γιατί τον άκουσα να λέει πόσο ευνοεί από πλευράς κόστους το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Σήμερα το ρεύμα στοιχίζει 0,65 η κιλοβατώρα δηλαδή στο χιλιόμετρο 14 λεπτά. Η πετρελαιοκίνηση 9 λεπτά και το φυσικό αέριο 6 λεπτά, από που είναι πιο οικονομικό! Δεν δέχεται καμία ασφάλεια να κάνεις μεικτή ασφάλεια και να έχεις και την μπαταρία μέσα, που είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτών των αυτοκινήτων, δεν δέχεται να την ασφαλίσει κανένα. Άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν υποδομές φόρτισης. Στην Αθήνα για παράδειγμα είναι 31 ταχυφορτιστές».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Κυρανάκη ότι ο ΣΑΤΑ σαμποτάρισε το πρόγραμμα για την ηλεκτροκίνηση των ταξί, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος ανέφερε: «Είναι ψευδές. Εμείς ζητήσαμε να μείνει προαιρετικό κι όποιος θέλει να επιλέξει. 108 πήραν το πρόγραμμα όμως την πατήσανε. Κοιτάξτε που έφτασε το ρεύμα, που το φτάσανε και τι δικαιώματα έχουν φερ’ ειπείν η ZAP. Που θέλει να υπηρετήσει τα συμφέροντα της ZAP ο κ. Κυρανάκης. Ο άνθρωπος που δεν ξέρει τι σημαίνει ηλεκτρικό αυτοκίνητο! Δεν κάθεται να συζητήσει, δεν μπορείς να υποχρεώνεις ένας επαγγελματία να δουλεύει περιορισμένες ώρες και περιορισμένα δρομολόγια εξυπηρέτησης».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:21ΕΛΛΑΔΑ

«Καπηλεύεται την ιστορία των Τεμπών», λέει συγγενής θύματος της τραγωδίας για τη Μαρία Καρυστιανού

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί βάφτηκε ροζ ο ουρανός στο Μπέρμιγχαμ: Λύθηκε το μυστήριο - Εντυπωσιακές εικόνες

12:15LIFESTYLE

Χρήστος Πολίτης: Οι πρωταγωνιστές της θρυλικής «Λάμψης» αποχαιρετούν τον Γιάγκο Δράκο

12:10WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες έμειναν άναυδοι από την απρόσμενη όαση που βρέθηκε 2,5 μίλια κάτω από τον Αρκτικό Ωκεανό

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Περιορισμοί στο Χ μετά τον σάλο με τις AI φωτογραφίες μπικίνι: Το Grok θα «γδύνει» άτομα μόνο για τους συνδρομητές πλέον

12:06ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις»: Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τη συντριβή ελικοπτέρου με τρεις νεκρούς στον Πόρο

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται απεργία διαρκείας στα ταξί - «Τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα», λέει ο Λυμπερόπουλος

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Ο Νίκος Πλακιάς επιτέθηκε στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, κατηγορώντας τον για εκμετάλλευση του κινήματος των Τεμπών

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Ομάδα κοριτσιών επιτέθηκε και χτύπησε 16χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα - Στο Παίδων το θύμα, συνελήφθησαν οι ανήλικες

12:01ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ ακύρωσε το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «καρφί» της Ζωής στον Καιρίδη που άναψε φωτιές και η «γαλάζια» κόντρα στο καφενείο της Βουλής μετά το «άσε μας κουκλίτσα μου»

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στην Κολομβία: Έγδυσαν και έβαψαν πράσινους τους κλέφτες - Δημόσια διαπόμπευση σε κεντρικό δρόμο

11:34ΥΓΕΙΑ

«Σαρώνει» η γρίπη Α - Δύο νέοι θάνατοι και 722 εισαγωγές την πρώτη εβδομάδα του 2026

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Διακομιδή βρέφους 3 μηνών σε νοσοκομείου του Βόλου - Βίντεο της «μάχης» του σκάφους με τα κύματα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί βυθίζεται στο χάος το Ιράν - Ο ρόλος των ΗΠΑ και το μέλλον του καθεστώτος Χαμενεΐ

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη: Τι αλλάζει στην έκδοση των εισιτηρίων

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί τρεις σταθμοί της γραμμής 2 από 11 Ιανουαρίου λόγω τεχνικών εργασιών - Θα κλείνουν δυόμιση ώρες νωρίτερα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Είναι αυτό το μυστικό της Γροιλανδίας; Η ξεχασμένη πυρηνική βάση που επιστρέφει ως εφιάλτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:34ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Διακομιδή βρέφους 3 μηνών σε νοσοκομείου του Βόλου - Βίντεο της «μάχης» του σκάφους με τα κύματα

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί τρεις σταθμοί της γραμμής 2 από 11 Ιανουαρίου λόγω τεχνικών εργασιών - Θα κλείνουν δυόμιση ώρες νωρίτερα

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

12:01ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ ακύρωσε το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί βυθίζεται στο χάος το Ιράν - Ο ρόλος των ΗΠΑ και το μέλλον του καθεστώτος Χαμενεΐ

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του '80 για ψήφους»

11:34ΥΓΕΙΑ

«Σαρώνει» η γρίπη Α - Δύο νέοι θάνατοι και 722 εισαγωγές την πρώτη εβδομάδα του 2026

09:44ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Ανεξέλεγκτες εκπομπές των πομποδεκτών πίσω από το πρωτοφανές «μπλακ άουτ» υποστηρίζει ο διοικητής της ΥΠΑ

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Είναι αυτό το μυστικό της Γροιλανδίας; Η ξεχασμένη πυρηνική βάση που επιστρέφει ως εφιάλτης

11:07ΕΛΛΑΔΑ

«Άσπρη μέρα» στα Ιωάννινα: Χιονοπτώσεις στο κέντρο της πόλης - Βίντεο

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στην Κολομβία: Έγδυσαν και έβαψαν πράσινους τους κλέφτες - Δημόσια διαπόμπευση σε κεντρικό δρόμο

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους οι πολίτες στο Ιράν – Κυματίζουν την προεπαναστατική σημαία – Σε δύσκολη θέση το κράτος των μουλάδων – Ο Τραμπ κρατά αποστάσεις από τον Παχλαβί

08:28LIFESTYLE

Η Μαντόνα με εσώρουχα και 2 παρτενέρ σε μία αισθησιακή διαφήμιση των Dolce & Gabbana

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.700.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ