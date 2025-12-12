Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Οι οδηγοί ταξί ταλαιπωρούν τους Αθηναίους αλλά ζητούν αύξηση κομίστρων

Όσα είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τους οδηγούς ταξί, την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup και τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Οι οδηγοί ταξί ταλαιπωρούν τους Αθηναίους αλλά ζητούν αύξηση κομίστρων
Στους οδηγούς ταξί αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργών Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, λέγοντας πως ταλαιπωρούν τους πολίτες στην Αθήνα, ενώ παράλληλα, ζητούν αύξηση κομίστρων.

Οι οδηγοί ταξί «δεν μπορούν να ταλαιπωρούν και να εκβιάζουν τους Αθηναίους χωρίς να λένε την αλήθεια, ότι έρχονται πίσω από κλειστές πόρτες και ζητούν αύξηση κομίστρων», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Από το Grexit πήγαμε σε έναν υπουργό Οικονομικών Έλληνα επικεφαλής της νομισματικής ένωσης

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup. «Το ίδιο group 10 χρόνια πριν ήθελε να μας πετάξει έξω. Από το Grexit πήγαμε σε έναν υπουργό Οικονομικών Έλληνα επικεφαλής αυτής της νομισματικής ένωσης. Δεν είναι θέμα μόνο συναισθημάτων και χαράς, είναι και θέμα αποτελέσματος μιας εξαετούς δουλειάς η οποία πραγματικά έχει βάλει στο βαθύ παρελθόν την Ελλάδα της κρίσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι οι κόποι των Ελλήνων απέδωσαν και η ανάπτυξη είναι ορατή από τον λαό.

«Χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία δυσκολεύονται να ψηφίσουν προϋπολογισμό, διότι έχουν μέτρα λιτότητας. Εμείς ψηφίζουμε στον προϋπολογισμό μας φέτος τις τεράστιες μειώσεις φόρων που ανακοινώσαμε τον Σεπτέμβριο. Άρα από τον Ιανουάριο ο πολίτης θα δει αύξηση στον μισθό του και τη σύνταξή του, θα δει αύξηση εισοδημάτων έχοντας σύγκριση στο μυαλό του ότι πριν 10 χρόνια κάθε μήνα το Κοινοβούλιο έφερνε μέτρα λιτότητας».

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα μπλόκα των αγροτών, με τον κ. Κυρανάκη να τονίζει το εξής:

«Υπάρχουν αγρότες έντιμοι που παράγουν και πρέπει να ανταμείβονται - αυτή είναι η βασική γραμμή της κυβέρνησης. Αν καταλαβαίνω σωστά, το αίτημα των μπλόκων είναι "θέλουμε να συνεχίσουμε όπως πριν", δηλαδή ζητούν η τεχνική λύση, για την οποία έχουμε εξεταστική τώρα και φέρνει πρόστιμα για την Ελλάδα με έρευνα Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να συνεχιστεί. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να ελέγχεται με σωστό τρόπο ποιος παίρνει λεφτά και γιατί. Αν συνεχίσουμε το προηγούμενο καθεστώς, τελείωσαν τα λεφτά».

Ως προς τις δυσκολίες που προκαλούνται από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο υπουργός επανέλαβε την ανάγκη όλο αυτό να σταματήσει, δίνοντας αρκετές πιθανότητες η χθεσινή συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα από την Κρήτη και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να αποτελέσει εφαλτήριο προόδου και σύγκλισης, για να πέσουν τα πνεύματα και να επικρατήσει η κοινή λογική.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην επιβολή νέου προστίμου ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ στην ισπανική εταιρεία CAF S.A. από τη ΣΤΑΣΥ λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην υλοποίηση του έργου αναβάθμισης των 14 παλαιότερων συρμών της γραμμής 1 του Μετρό. «Δεν συνηθίζεται αυτό, το πρόστιμο βεβαίως θα εισπραχθεί. Το ίδιο κάναμε και σε άλλες δυο εταιρείες λεωφορείων. Το χρονοδιάγραμμα λέει πως τον Μάρτιο έρχεται ο πρώτος συρμός και εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, κάθε μήνα θα έρχεται και από ένας νέος συρμός».

