Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup

Με εγκωμιαστικά σχόλια και ιδιαίτερες αναφορές στο συναινετικό προφίλ και την εμπειρία του Έλληνα υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη υποδέχθηκαν τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης την είδηση για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup. Η πλειοψηφία των Μέσων σε Ευρώπη και Αμερική επικεντρώνεται στον ιδιαίτερο συμβολισμό που έχει το γεγονός οτι ο νέος επικεφαλής της ομάδας του ευρώ προέρχεται από την Ελλάδα, μια χώρα που είχε γίνει διάσημη την προηγούμενη 10ετία εξαιτίας της κρίσης χρέους και πλέον αποτελεί παράδειγμα οικονομικής προσαρμογής.

TV5: Η εκδίκηση της Αθήνας: Ο Έλληνας Πιερρακάκης εξελέγη επικεφαλής του Eurogroup

«Δέκα χρόνια αφότου απέφυγε οριακά την αποβολή από την ευρωζώνη, η Ελλάδα πήρε την εκδίκησή της: ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξελέγη την Πέμπτη από τους ομολόγους του για να ηγηθεί του οργάνου που την κυβερνά, του Eurogroup. Αυτή είναι η πιο ηχηρή αναγνώριση της θετικής πορείας του έθνους μας», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας «μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και για όλους τους πολίτες».

«Πριν από δέκα χρόνια, η συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες είχε να κάνει με το αν η Ελλάδα θα έφευγε ή όχι από την ευρωζώνη. Κι όμως, άντεξε. Αυτό αποτελεί απόδειξη για πολλά πράγματα, για τη συλλογική δύναμη του λαού μας και για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης στον Τύπο.

Στην υποψηφιότητά του, είχε τονίσει «τη δύναμη της ανθεκτικότητας» που επέδειξε η γενιά του μετά την αναταραχή της δεκαετίας του 2010, όταν η ελληνική κρίση χρέους παραλίγο να προκαλέσει την κατάρρευση της ευρωζώνης, σημειώνει το γαλλικό δίκτυο TV5.

Politico: Από το Grexit στο τιμόνι του Eurogroup: Η ιστορία ανάκαμψης της Ελλάδας.

Η χώρα που παραλίγο να εκδιωχθεί από την ευρωζώνη διοικεί τώρα το ισχυρό όργανο της ΕΕ που την έσωσε από την πτώχευση. Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, νίκησε την Πέμπτη τον Βέλγο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ στην κούρσα για την προεδρία του Eurogroup. Αν και αποτελεί ένα άτυπο φόρουμ για τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, η θέση έχει αποδειχθεί καθοριστική για την υπέρβαση κρίσεων - ιδίως της κρίσης δημόσιου χρέους, η οποία οδήγησε σε τρία πακέτα διάσωσης της ελληνικής κυβέρνησης.

Αυτό συνέβη πριν από 10 χρόνια, όταν ο προκάτοχος του Πιερρακάκη περιέγραψε το Eurogroup ως ένα μέρος κατάλληλο μόνο για ψυχοπαθείς. Σήμερα, η Αθήνα παρουσιάζεται ως πρότυπο δημοσιονομικής σύνεσης, αφού μείωσε δραματικά το χρέος της σε περίπου 147% του οικονομικού της προϊόντος - αν και εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη.

Λίγοι διπλωμάτες αρχικά περίμεναν ότι ο 42χρονος επιστήμονας υπολογιστών και πολιτικός οικονομολόγος θα κέρδιζε την κούρσα για την ηγεσία του Eurogroup μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Πασκάλ Ντόνοχιου τον περασμένο μήνα. Ο Βέλγος Βαν Πέτεγκεμ θα μπορούσε να καυχηθεί για περισσότερη εμπειρία και έτρεφε μεγάλο σεβασμό εντός της ευρωζώνης, γεγονός που τον καθιστούσε το πρώτο φαβορί για τη νίκη.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη απροθυμία του Βελγίου να στηρίξει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την μετρητά αξία των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός δανείου αποζημιώσεων ύψους 165 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία συνέβαλε τελικά στην ήττα του Βαν Πέτεγεμ.

Associated Press: Σε μια εκπληκτική ανατροπή για την Ευρώπη, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup

«O Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη την Πέμπτη ως πρόεδρος του Eurogroup — μια κίνηση που θα ήταν αδιανόητη μόλις πριν από 10 χρόνια, όταν η χώρα βρισκόταν στη δίνη μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης που σχεδόν την οδήγησε στην πλήρη αποβολή της από την ευρωζώνη»

Από την καταστροφή στην επιτυχία

«Η οικονομική απόκληρη της Ευρώπης έχει μετατραπεί σε έναν από τους κορυφαίους στον προϋπολογισμό της. Όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν αποκαταστήσει τα ομόλογά της σε επενδυτική βαθμίδα και η Ελλάδα ήταν μόνο ένα από τα έξι κράτη μέλη της ΕΕ το 2024 που κατέγραψε πλεόνασμα προϋπολογισμού. Φέτος, τα έσοδα της κυβέρνησης έχουν ξεπεράσει τους στόχους μέχρι τον Αύγουστο. Η οικονομία έχει πάει αρκετά καλά ώστε ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Αλλά δεν είναι όλα ομαλά. Η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις, με πολλούς Έλληνες να αγωνίζονται υπό το αυξανόμενο κόστος ζωής. Διαμαρτυρόμενοι αγρότες μπλοκάρουν αυτή τη στιγμή αυτοκινητόδρομους σε όλη τη χώρα, εξοργισμένοι από το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές χονδρικής για τα προϊόντα τους, καθώς και από τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των επιδοτήσεων που υποστηρίζονται από την ΕΕ μετά από ένα σκάνδαλο διαφθοράς.

Ο Πιερρακάκης κέρδισε την προεδρία του Eurogroup έναντι του Βέλγου υπουργού Οικονομικών Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ. Η θητεία του για 2 1/2 χρόνια ξεκινά την Παρασκευή και η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου.

Euronews: O Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup

«Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup ως δείγμα επιβράβευσης της ιστορίας ανάκαμψης της χώρας δέκα χρόνια αφότου η Ελλάδα παραλίγο να βγει από την ευρωζώνη σε μια βαθιά οικονομική κρίση.

Πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο Euronews ότι οι υπουργοί εκτίμησαν την μεταρρυθμιστική ατζέντα της χώρας και είδαν στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών μια θετική ιστορία για το μπλοκ. Ο αντίπαλός του, ο Βέλγος υπουργός Προϋπολογισμού Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος, είδε την υποψηφιότητά του να βρίσκεται στο στόχαστρο πολιτικών διασταυρούμενων πυρών για ένα δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία, στο οποίο η χώρα του αντιτίθεται, αλλά τα περισσότερα κράτη μέλη υποστηρίζουν.

Διπλωμάτης που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στο Euronews ότι ο Βέλγος υπουργός είχε ισχυρό προφίλ, καθώς χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τους συναδέλφους του για τον χειρισμό των οικονομικών θεμάτων κατά τη διάρκεια της βελγικής εναλλασσόμενης προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο Πιερρακάκης αποδείχθηκε τελικά ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη συναίνεση

Bloomberg: Το Eurogroup αποκτά τον πρώτο Έλληνα επικεφαλής σε μία αλλαγή από το παρελθόν

«Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κέρδισε την κούρσα για να γίνει πρόεδρος του Eurogroup, εξασφαλίζοντας μια από τις κορυφαίες οικονομικές θέσεις της ευρωζώνης, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο έθνος που είχε πληγεί από την κρίση. Αναμένεται να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα τον επόμενο μήνα. Θα διαδεχθεί τον Ιρλανδό Πασκάλ Ντόνοχιου, ο οποίος αποχώρησε ξαφνικά τον Νοέμβριο για μια θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Ως πρόεδρος του Eurogroup - της λέσχης υπουργών Οικονομικών από χώρες που έχουν το ευρώ ως κοινό νόμισμα - ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα προεδρεύει των μηνιαίων συναντήσεων των ομολόγων του και θα εκπροσωπεί την ευρωζώνη διεθνώς. Αρχικά σχεδιασμένο ως άτυπη συγκέντρωση για ανταλλαγή απόψεων, το Eurogroup μετατράπηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά φόρουμ της περιοχής κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους.

Διαπραγματεύτηκε συμφωνίες για έκτακτες διασώσεις, μια αναθεώρηση των τραπεζικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δάνεια της τελευταίας στιγμής για να αποτρέψει την Ελλάδα από την αθέτηση υποχρεώσεων και την έξοδο από το ευρώ πριν από λίγο περισσότερο από μια δεκαετία.

Αυτό καθιστά την άνοδο του Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ακόμη πιο συμβολική. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει το καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλούς Ευρωπαίους ομολόγους της και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που παράγουν πλεονάσματα στον προϋπολογισμό.

Ενώ ο ρόλος του προέδρου του Eurogroup είναι πολύ λιγότερο εμφανής σήμερα, ο Πιερρακάκης είναι πιθανό να αντιμετωπίσει διαφωνίες σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις και διασπασμένη συναίνεση για τον τρόπο προσέγγισής τους.

