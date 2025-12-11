Bloomberg για Πιερρακάκη: Ρήξη με το παρελθόν της κρίσης η εκλογή του πρώτου Έλληνα επικεφαλής

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών είναι ένθερμος υποστηρικτής των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών και έχει ζητήσει τη δημιουργία «ευρωπαϊκών πρωταθλητών»

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Bloomberg για Πιερρακάκη: Ρήξη με το παρελθόν της κρίσης η εκλογή του πρώτου Έλληνα επικεφαλής

Συνεδρίαση του Eurogroup, στις Βρυξέλλες, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 

Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα στοιχήματα που έχει να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα ο νεοκλεγμένος επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αποκρυπτογραφεί σε άρθρο του το Bloomberg.

Επιπλέον ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο δημοσίευμα για την ελληνική επιτυχία, που ερμηνεύεται ως μια ρήξη με το παρελθόν της κρίσης. Ο Πιερρακάκης επικράτησε του Βέλγου Βίνσεντ φαν Πετεγκέμ σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης και θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου και θα υπηρετήσει για 2,5 χρόνια, σύμφωνα με δήλωση του Eurogroup.

https://www.instagram.com/reel/DSIUJ0FCtJm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι πρώτες του δηλώσεις

«Οι παλιές διακρίσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη, μέσα στις οποίες μεγάλωσαν γενιές Ευρωπαίων, η διάκριση μεταξύ βορρά και νότου, ανατολής και δύσης, των λεγόμενων φειδωλών και των λεγόμενων σπάταλων, φαίνεται ότι έχουν υποχωρήσει», δήλωσε ο Πιερράκακης στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι «αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο πολύ κοινές».

«Οι κοινές αμυντικές προκλήσεις που προκύπτουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι κοινές προκλήσεις στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας, οι κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», είπε. «Από αυτή την άποψη, οι πολιτικές που θα προωθήσουμε θα πρέπει να είναι επίσης κοινές».

Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τα καθήκοντά του και ο ρόλος του

Ως πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα προεδρεύει των μηνιαίων συναντήσεων των ομολόγων του και θα εκπροσωπεί τη ζώνη του ευρώ σε διεθνές επίπεδο.

Το Bloomberg μάλιστα σημειώνει τον ιδιαίτερο συμβολισμό της εκλογής γράφοντας:

Αρχικά σχεδιασμένη ως μια άτυπη συνάντηση για την ανταλλαγή απόψεων, το Eurogroup μεταμορφώθηκε σε ένα από τα πιο παρακολουθούμενα φόρουμ της περιοχής κατά τη διάρκεια της κρίσης του δημόσιου χρέους. Διαπραγματεύτηκε συμφωνίες αργά τη νύχτα για έκτακτα πακέτα διάσωσης, αναθεώρηση των τραπεζικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δάνεια της τελευταίας στιγμής για να αποτρέψει την Ελλάδα από την χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ πριν από λίγο περισσότερο από μια δεκαετία.

Αυτό κάνει την άνοδο του Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ακόμη πιο συγκινητική. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει το επενδυτικό της βαθμό, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που παρουσιάζουν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό.

Αν και ο ρόλος του προέδρου του Eurogroup είναι σήμερα πολύ λιγότερο σημαντικός, ο Πιερράκακης είναι πιθανό να αντιμετωπίσει διαφωνίες σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις και η συναίνεση για τον τρόπο αντιμετώπισής τους είναι κατακερματισμένη.

Οι προτεραιότητές του

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών έχει ήδη δώσει μια ένδειξη για τις προτεραιότητές του στο νέο του ρόλο. Σε μια επιστολή για την υποψηφιότητά του, εστίασε στην ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων της ΕΕ, στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, στο ψηφιακό ευρώ και στην τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης, καθώς και στη διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της ηπείρου σε ευρύτερο επίπεδο.
«Η έκθεση Ντράγκι, η έκθεση Λέτα, οι πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκεί», δήλωσε την Πέμπτη. «Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά η στρατηγική μας πρέπει να γίνει συνώνυμη της υλοποίησης. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη σύμπραξη».

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών είναι ένθερμος υποστηρικτής των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών και έχει ζητήσει τη δημιουργία «ευρωπαϊκών πρωταθλητών». Αυτό το θεωρεί βασικό βήμα για την υλοποίηση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων της ΕΕ.

Έχει επίσης υποστηρίξει τέτοιες κινήσεις εντός της ίδιας της Ελλάδας, γράφει το Bloomberg, χαιρετίζοντας την εξαγορά του ελληνικού φορέα εκμετάλλευσης χρηματοπιστωτικών αγορών από την Euronext τον περασμένο μήνα.

Και συνεχίζει το δημοσίευμα:

Αν και βρίσκεται στο τιμόνι της ελληνικής οικονομίας μόνο εννέα μήνες, ο Πιερράκακης κατέχει υπουργικά αξιώματα στην κεντροδεξιά κυβέρνηση της χώρας από το 2019. Είναι πιο γνωστός σε εθνικό επίπεδο για το έργο του εκσυγχρονισμού βασικών τμημάτων της διοίκησης, ενώ υπηρετούσε ως υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης.
Από αυτή τη θέση, ο Πιερράκακης ηγήθηκε μιας σημαντικής προσπάθειας ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με σκοπό την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Πριν αναλάβει τον τρέχοντα ρόλο του ως υπουργός Οικονομικών, ο Πιερράκακης διετέλεσε επίσης υπουργός Παιδείας. Σε αυτή τη θέση, επέβλεψε τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα — ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα εκεί.
Ως υπουργός Οικονομικών, έχει επικεντρωθεί στη διατήρηση των ισχυρών δημοσιονομικών επιδόσεων της Ελλάδας και συνέχισε την ενεργητική επιδίωξη της μείωσης του χρέους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:17ΥΓΕΙΑ

Θεοβρεομίνη: Η χημική ουσία στη μαύρη σοκολάτα μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση

22:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 3-3: «Ζωντανός» στο τέλος στο θρίλερ της Βουλγαρίας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.100.000 ευρώ

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Ανησυχία και πάλι για την υγεία του – Νέα καρέ με τσιρότα στο χέρι του

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμότερος από το κανονικό ο Ιανουάριος 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ «σιχάθηκε» τις «συναντήσεις για χάρη των συναντήσεων» - Θα μπει στο αεροπλάνο μόνον αν υπάρχει προοπτική ειρήνης στην Ουκρανία

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2: Εμπρός Αετέ… για τους «16» - Τεράστια ανατροπή με γκολάρες Κοϊτά, Μαρίν!

21:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Μετέτρεψαν το Μιλάνο σε Telekom Center Athens οι φίλοι του Παναθηναϊκού!

21:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2 (τελικό): Ευρωπαίος «Δικέφαλος» στη Σαμψούντα! - Δείτε τα γκολ

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Ποιοι γιορτάζουν

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού: «Όχι στις ανεμογεννήτριες, ενάντια στης φύσης τη λεηλασία»

21:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg για Πιερρακάκη στο Eurogroup: Ρήξη με το παρελθόν της κρίσης η εκλογή του πρώτου Έλληνα επικεφαλής - Τα καθήκοντα, οι προκλήσεις και ο ρόλος του 

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτης πετούσε μαχαίρια σε αστυνομικούς για να μην συλληφθεί

21:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος - Νέα παρέμβαση: Βαθιά κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους Θεσμούς

21:21ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR: Η αποστολή των «πράσινων» στην Euroleague

21:12LIFESTYLE

Eurovision: Ο νικητής του 2024 επιστρέφει το βραβείο

21:07ΕΘΝΙΚΑ

Ολοκληρώθηκε η άσκηση του ΝΑΤΟ «LOYAL DOLOS 25» στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

21:06LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη κατά του Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Δεν ήταν ποτέ δίπλα μου, πάλεψα να κρατήσω τη σχέση μας»

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγρότες στα Πράσινα Φανάρια βλέπουν τον ΠΑΟΚ από προβολέα πάνω σε τρακτέρ

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Τριάδα στην άμυνα και Πάντοβιτς βασικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

21:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg για Πιερρακάκη στο Eurogroup: Ρήξη με το παρελθόν της κρίσης η εκλογή του πρώτου Έλληνα επικεφαλής - Τα καθήκοντα, οι προκλήσεις και ο ρόλος του 

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμότερος από το κανονικό ο Ιανουάριος 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Παιδί νύφη» που σκότωσε τον σύζυγό της γλίτωσε τη θανατική ποινή χάρη σε αποζημίωση που καταβλήθηκε στους γονείς του

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Ποιοι γιορτάζουν

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Χατζηδάκη, Τσιάρα με αγρότες: Διευθετήσεις δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία με Κομισιόν

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.100.000 ευρώ

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

21:21ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR: Η αποστολή των «πράσινων» στην Euroleague

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIVEBLOG - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup

21:06LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη κατά του Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Δεν ήταν ποτέ δίπλα μου, πάλεψα να κρατήσω τη σχέση μας»

21:12LIFESTYLE

Eurovision: Ο νικητής του 2024 επιστρέφει το βραβείο

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Οι πρώτες δηλώσεις Πιερρακάκη μετά την εκλογή του: «Κι όμως, η Ελλάδα άντεξε»

22:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 3-3: «Ζωντανός» στο τέλος στο θρίλερ της Βουλγαρίας

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2: Εμπρός Αετέ… για τους «16» - Τεράστια ανατροπή με γκολάρες Κοϊτά, Μαρίν!

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Γιατί ο ανιψιός έδωσε την εντολή δολοφονίας του θείου του - Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ