Bloomberg για Πιερρακάκη: Ρήξη με το παρελθόν της κρίσης η εκλογή του πρώτου Έλληνα επικεφαλής

Τα στοιχήματα που έχει να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα ο νεοκλεγμένος επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αποκρυπτογραφεί σε άρθρο του το Bloomberg.

Επιπλέον ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο δημοσίευμα για την ελληνική επιτυχία, που ερμηνεύεται ως μια ρήξη με το παρελθόν της κρίσης. Ο Πιερρακάκης επικράτησε του Βέλγου Βίνσεντ φαν Πετεγκέμ σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης και θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου και θα υπηρετήσει για 2,5 χρόνια, σύμφωνα με δήλωση του Eurogroup.

https://www.instagram.com/reel/DSIUJ0FCtJm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι πρώτες του δηλώσεις

«Οι παλιές διακρίσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη, μέσα στις οποίες μεγάλωσαν γενιές Ευρωπαίων, η διάκριση μεταξύ βορρά και νότου, ανατολής και δύσης, των λεγόμενων φειδωλών και των λεγόμενων σπάταλων, φαίνεται ότι έχουν υποχωρήσει», δήλωσε ο Πιερράκακης στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι «αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο πολύ κοινές».

«Οι κοινές αμυντικές προκλήσεις που προκύπτουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι κοινές προκλήσεις στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας, οι κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», είπε. «Από αυτή την άποψη, οι πολιτικές που θα προωθήσουμε θα πρέπει να είναι επίσης κοινές».

Τα καθήκοντά του και ο ρόλος του

Ως πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα προεδρεύει των μηνιαίων συναντήσεων των ομολόγων του και θα εκπροσωπεί τη ζώνη του ευρώ σε διεθνές επίπεδο.

Το Bloomberg μάλιστα σημειώνει τον ιδιαίτερο συμβολισμό της εκλογής γράφοντας:

Αρχικά σχεδιασμένη ως μια άτυπη συνάντηση για την ανταλλαγή απόψεων, το Eurogroup μεταμορφώθηκε σε ένα από τα πιο παρακολουθούμενα φόρουμ της περιοχής κατά τη διάρκεια της κρίσης του δημόσιου χρέους. Διαπραγματεύτηκε συμφωνίες αργά τη νύχτα για έκτακτα πακέτα διάσωσης, αναθεώρηση των τραπεζικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δάνεια της τελευταίας στιγμής για να αποτρέψει την Ελλάδα από την χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ πριν από λίγο περισσότερο από μια δεκαετία.

Αυτό κάνει την άνοδο του Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ακόμη πιο συγκινητική. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει το επενδυτικό της βαθμό, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που παρουσιάζουν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό.

Αν και ο ρόλος του προέδρου του Eurogroup είναι σήμερα πολύ λιγότερο σημαντικός, ο Πιερράκακης είναι πιθανό να αντιμετωπίσει διαφωνίες σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις και η συναίνεση για τον τρόπο αντιμετώπισής τους είναι κατακερματισμένη.

Οι προτεραιότητές του

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών έχει ήδη δώσει μια ένδειξη για τις προτεραιότητές του στο νέο του ρόλο. Σε μια επιστολή για την υποψηφιότητά του, εστίασε στην ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων της ΕΕ, στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, στο ψηφιακό ευρώ και στην τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης, καθώς και στη διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της ηπείρου σε ευρύτερο επίπεδο.

«Η έκθεση Ντράγκι, η έκθεση Λέτα, οι πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκεί», δήλωσε την Πέμπτη. «Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά η στρατηγική μας πρέπει να γίνει συνώνυμη της υλοποίησης. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη σύμπραξη».

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών είναι ένθερμος υποστηρικτής των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών και έχει ζητήσει τη δημιουργία «ευρωπαϊκών πρωταθλητών». Αυτό το θεωρεί βασικό βήμα για την υλοποίηση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων της ΕΕ.

Έχει επίσης υποστηρίξει τέτοιες κινήσεις εντός της ίδιας της Ελλάδας, γράφει το Bloomberg, χαιρετίζοντας την εξαγορά του ελληνικού φορέα εκμετάλλευσης χρηματοπιστωτικών αγορών από την Euronext τον περασμένο μήνα.

Και συνεχίζει το δημοσίευμα:

Αν και βρίσκεται στο τιμόνι της ελληνικής οικονομίας μόνο εννέα μήνες, ο Πιερράκακης κατέχει υπουργικά αξιώματα στην κεντροδεξιά κυβέρνηση της χώρας από το 2019. Είναι πιο γνωστός σε εθνικό επίπεδο για το έργο του εκσυγχρονισμού βασικών τμημάτων της διοίκησης, ενώ υπηρετούσε ως υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης.

Από αυτή τη θέση, ο Πιερράκακης ηγήθηκε μιας σημαντικής προσπάθειας ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με σκοπό την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Πριν αναλάβει τον τρέχοντα ρόλο του ως υπουργός Οικονομικών, ο Πιερράκακης διετέλεσε επίσης υπουργός Παιδείας. Σε αυτή τη θέση, επέβλεψε τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα — ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα εκεί.

Ως υπουργός Οικονομικών, έχει επικεντρωθεί στη διατήρηση των ισχυρών δημοσιονομικών επιδόσεων της Ελλάδας και συνέχισε την ενεργητική επιδίωξη της μείωσης του χρέους.

Διαβάστε επίσης