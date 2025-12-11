LIVEBLOG - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Κυριάκος Πιερρακάκης επικράτησε του Βέλγου ομόλογό του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ και εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, κάτι που 10 χρόνια πριν φαινόταν αδιανόητο.

Αυτό αποφασίστηκε στις Βρυξέλλες σε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών των 20 χωρών της ευρωζώνης.

Ο νέος Πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση της Ευρωομάδας υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Το Eurogroup είναι ένα άτυπο όργανο όπου συναντώνται οι υπουργοί Οικονομικών που εκπροσωπούν τις 20 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ. Σε αυτή τη συνεδρίαση συζητούνται όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό νόμισμα.

Δύο υποψήφιοι προτάθηκαν για να διαδεχθούν τον Ιρλανδό και νυν πρόεδρο Paschal Donohoe. Ανθυποψήφιος του ήταν ο Vincent Van Peteghem. Και οι δύο είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας στην ΕΕ.

Congratulations @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup. Wishing you every success in leading the Eurogroup forward - to evolve, adapt, and meet the challenges ahead with clarity, purpose, and strong collective commitment. pic.twitter.com/K3mwwZxdiC — Arvils Ašeradens (@aseradens) December 11, 2025

Ενδεικτικό της ισχυρής υποψηφιότητας Πιερρακάκη ήταν ότι έλαβε τη δημόσια στήριξη από τη Γερμανία.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών του Eurogroup, ο Λαρς Κλινγκμπέϊλ δήλωσε πως είχε ενημερώσει τόσο τον Βέλγο όσο και τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, πως σε συνεννόηση με τον καγκελάριο Μέρτς, θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα υποψηφίου.

Οι περισσότεροι συνάδελφοι του Κλίνγκμπαϊλ είχαν αρνηθεί να αποκαλύψουν στους δημοσιογράφους ποιον θα υποστηρίξουν. «Έχουμε δύο πολύ αξιόλογους υποψηφίους», δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο. «Και οι δύο θα είναι σε θέση να ηγηθούν του Eurogroup».

Germany will back Greek finance chief Kyriakos Pierrakakis to head the monthly meetings of euro-area peers, according to Finance Minister Lars Klingbeil https://t.co/MmDe4WW74D — Bloomberg (@business) December 11, 2025

Όπως ο ίδιος ανέφερε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην «Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων», τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το δημογραφικό ζήτημα, καθώς και την ελληνική εμπειρία δημοσιονομικής σταθερότητας, ως παράδειγμα για το πώς η Ευρώπη «μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική, ανθεκτική και ολοκληρωμένη» προς όφελος των πολιτών».

Με απλή πλειοψηφία η εκλογή

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος του Eurogroup εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των ψήφων των υπουργών της ευρωζώνης που είναι αρμόδιοι για τα οικονομικά. Η όλη διαδικασία ως εκ τούτου δεν αναμένεται να διαρκέσει πολύ και αρκούν 11 ψήφοι για την εκλογή του νέου προέδρου.

Belgium and Greece competing for Paschal Donohoe’s old Eurogroup job https://t.co/KS6W4h791R — Business Post (@businessposthq) December 11, 2025

Λίγο αργότερα, στις 7.30 μ.μ., θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του Eurogroup, όπου ο πρόεδρος του οργάνου θα ανακηρυχθεί και πρόεδρος του ESM.

