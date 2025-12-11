Η Γερμανία υποστηρίζει τον Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

Η Γερμανία θα υποστηρίξει τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup, δήλωσε πριν από λίγο ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών σε δηλώσεις του στις Βρυξέλλες.

Όπως δήλωσε ο Λαρς Κλινγκμπέϊλ έχει ενημερώσει τόσο τον Βέλγο, όσο και τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, πως σε συνεννόηση με τον καγκελάριο Μέρτς, θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα υποψηφίου.

Οι περισσότεροι συνάδελφοι του Κλίνγκμπαϊλ αρνήθηκαν να αποκαλύψουν στους δημοσιογράφους ποιον θα υποστηρίξουν. «Έχουμε δύο πολύ αξιόλογους υποψηφίους», δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο. «Και οι δύο θα είναι σε θέση να ηγηθούν του Eurogroup».

Germany will back Greek finance chief Kyriakos Pierrakakis to head the monthly meetings of euro-area peers, according to Finance Minister Lars Klingbeil https://t.co/MmDe4WW74D — Bloomberg (@business) December 11, 2025

Το Eurogroup, το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών των χωρών του ευρώ, θα εκλέξει τον νέο πρόεδρό του την Πέμπτη.

Στις 3 ώρα Βρυξελλών (17:00 ώρα Ελλάδος) αναμένεται να ξεκινήσει η συνεδρίαση του Eurogroup, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην εκλογή του νέου προέδρου.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναμετράται με τον Βέλγο ομόλογό του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, για τη θέση του προέδρου του Eurogroup, μετά την παραίτηση του προηγούμενου προέδρου Paschal Donohoe, καθήκοντα του οποίου ασκεί μέχρι την εκλογή του νέου προέδρου ο Μάκης Κεραυνός, Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Πιερρακάκης, πριν από έξι ημέρες, στη συνάντηση που είχε με τους πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ, παρουσίασε τις προτεραιότητές του για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ο ίδιος ανέφερε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην «Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων», τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το δημογραφικό ζήτημα, καθώς και την ελληνική εμπειρία δημοσιονομικής σταθερότητας, ως παράδειγμα για το πώς η Ευρώπη «μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική, ανθεκτική και ολοκληρωμένη» προς όφελος των πολιτών».

Η διαδικασία

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναλαμβάνει καθήκοντα από την επόμενη ημέρα, 12 Δεκεμβρίου, και η διάρκεια της θητείας του νέου προέδρου είναι 2,5 χρόνια. Ο Πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των ψήφων των υπουργών της ευρωζώνης, δηλαδή με τουλάχιστον 11 από τις 20 ψήφους. Εάν κανένας από τους υποψηφίους δεν λάβει τουλάχιστον αυτή την απλή πλειοψηφία στο τέλος του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους. Η ψηφοφορία θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί απλή πλειοψηφία για έναν από τους υποψηφίους. «Προσβλέπουμε στην εκλογή νέου Προέδρου, καθώς ο ρόλος του είναι κρίσιμος στην καθοδήγηση της εργασίας της Ευρωομάδας και στη χάραξη πολιτικής κατεύθυνσης», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος για την προσεχή συνεδρίαση του Eurogroup.

To Eurogroup είναι ένα άτυπο όργανο που δημιουργήθηκε το 1997, στο οποίο οι υπουργοί των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ συζητούν θέματα που αφορούν τις κοινές ευθύνες των χωρών τους σε σχέση με το ευρώ. Κύριο καθήκον της είναι να εξασφαλίζει τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Στόχος της είναι επίσης να προάγει τις συνθήκες για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των συνόδων κορυφής της Ευρωζώνης και για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τους. Συνήθως συνεδριάζει μία φορά το μήνα, την παραμονή της συνεδρίασης του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στο Λουξεμβούργο. Ο πρώτος πρόεδρος του Eurogroup ήταν ο Jean-Claude Juncker. Τον διαδέχθηκαν οι Jeroen Dijsselbloem, Mário Centeno και Paschal Donohoe.

Η ατζέντα των θεμάτων

Εκτός από την εκλογή του νέου προέδρου, στη συνεδρίαση του Eurogroup, οι υπουργοί θα κάνουν απολογισμό των τελευταίων μακροοικονομικών εξελίξεων και θα ανταλλάξουν απόψεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σχετικά με τις πολιτικές της ζώνης του ευρώ. Παράλληλα, θα αξιολογήσουν τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών, καθώς και τη συνολική δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών και της συνολικής δημοσιονομικής κατάστασης και προοπτικών στη ζώνη του ευρώ. Η συζήτηση αυτή θα βασιστεί στις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026. Όπως δήλωσε ευρωπαίος αξιωματούχος στη σημερινή συνεδρίαση «το ΔΝΤ θα ανακοινώσει τα πορίσματά του και οι ενδείξεις είναι ότι υπάρχει, για άλλη μία φορά, σημαντικός βαθμός σύγκλισης ανάμεσα στη δική μας κατανόηση για το πού βρισκόμαστε και στην αξιολόγηση του Ταμείου. Έτσι, είναι πιθανό να ακούσουμε μια επιβεβαίωση ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και έχει παρουσιάσει καλύτερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες». Τέλος, ο ίδιος αποκάλυψε ότι «υπάρχουν δύο χώρες, η Ισπανία και το Βέλγιο, που δεν έχουν ακόμη υποβάλει προσχέδιο προϋπολογισμού. Και υπάρχει, φυσικά, η κατάσταση της Γαλλίας, η οποία αφήνει ορισμένη αβεβαιότητα σχετικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού της».

Με απλή πλειοψηφία η εκλογή

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος του Eurogroup εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των ψήφων των υπουργών της ευρωζώνης που είναι αρμόδιοι για τα οικονομικά. Η όλη διαδικασία ως εκ τούτου δεν αναμένεται να διαρκέσει πολύ και αρκούν 11 ψήφοι για την εκλογή του νέου προέδρου.

Belgium and Greece competing for Paschal Donohoe’s old Eurogroup job https://t.co/KS6W4h791R — Business Post (@businessposthq) December 11, 2025

Ο νέος πρόεδρος θα ανακοινωθεί επισήμως στις επτά το απόγευμα από τον αρμόδιο επίτροπο Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις και τον κ. Κεραυνό, πρώην υπουργό Οικονομομικών της Κύπρου, που εκτελεί προσωρινά τα χρέη του προέδρου σε συνέντευξη Τύπου που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Λίγο αργότερα, στις 7.30 μ.μ., θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του Eurogroup, όπου ο πρόεδρος του οργάνου θα ανακηρυχθεί και πρόεδρος του ESM.

Europe’s strategy for convincing the Belgians to support its plan to fund Ukraine?



Warn them they could be treated like Hungary.https://t.co/D8Vl4u0JrG — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 11, 2025

Επιτυχία για την Ελλάδα

«Θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να ηγηθεί της ευρωζώνης», δήλωσε στο Bloomberg ο Jeroen Dijsselbloem, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, ο οποίος προήδρευσε του Εurogroup κατά το μεγαλύτερο μέρος της κρίσης του δημόσιου χρέους της χώρας μας.

Στο ίδιο μήκος κλίματος έχουν εκφρασθεί αξιωματούχοι και από άλλες χώρες, που θεωρούν πλέον τον Κυριάκο Πιερρακάκη «φαβορί».

