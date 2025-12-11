Πιερρακάκης ή Βαν Πέτεγκεμ: Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη ψηφοφορία

Από αριστερά, ο υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας Τζιανκάρλο Τζιορτζέτι, ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ερίκ Λομπάρντ, ο υπουργός Οικονομίας της Ελλάδας Κυριάκος Πιερακάκης και ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Μάκης Κεραβνός ποζάρουν για μια φωτογραφία κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωομάδας στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2025.

Στις έξι το απόγευμα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις Βρυξέλλες η ψηφοφορία των μελών του Eurogroup για την εκλογή του νέου επικεφαλής του οργάνου, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να βρίσκεται απέναντι στον Βέλγο υπουργό Οικονομικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της χώρας του, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ.

Ιστορική ημέρα για την χώρα μας

Από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε ως «ιστορική μέρα» την ανακοίνωση ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ένας από τους δύο υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup. Όπως σημείωσε, δέκα χρόνια μετά τις ουρές στα ΑΤΜ, τις κλειστές τράπεζες, τα capital controls και το κλειστό χρηματιστήριο, η Ελλάδα έχει επιστρέψει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Τόνισε ότι αυτό οφείλεται «στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών» αλλά και στη «μεθοδική δουλειά της κυβέρνησης», η οποία μειώνει δίκαια τους φόρους, επιστρέφει σταδιακά όσα στερήθηκαν οι πολίτες και υλοποιεί μεταρρυθμίσεις όπως η φορολογική μεταρρύθμιση που ενισχύει το εισόδημα άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων πολιτών, στηρίζει νέους και οικογένειες και μειώνει την ανεργία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Η Γερμανία ψηφίζει Πιερρακάκη

Η Γερμανία θα υποστηρίξει τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη για την προεδρία του Eurogroup, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ στις Βρυξέλλες εισερχόμενος στο Eurogroup.

Όπως δήλωσε ο Λαρς Κλινγκμπέϊλ έχει ενημερώσει τόσο τον Βέλγο, όσο και τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, πως σε συνεννόηση με τον καγκελάριο Μέρτς, θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα υποψηφίου.

Germany will back Greek finance chief Kyriakos Pierrakakis to head the monthly meetings of euro-area peers, according to Finance Minister Lars Klingbeil https://t.co/MmDe4WW74D — Bloomberg (@business) December 11, 2025

Με απλή πλειοψηφία η εκλογή

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος του Eurogroup εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των ψήφων των υπουργών της ευρωζώνης που είναι αρμόδιοι για τα οικονομικά. Η όλη διαδικασία ως εκ τούτου δεν αναμένεται να διαρκέσει πολύ και αρκούν 11 ψήφοι για την εκλογή του νέου προέδρου.

Belgium and Greece competing for Paschal Donohoe’s old Eurogroup job https://t.co/KS6W4h791R — Business Post (@businessposthq) December 11, 2025

Ο νέος πρόεδρος θα ανακοινωθεί επισήμως στις επτά το απόγευμα από τον αρμόδιο επίτροπο Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις και τον κ. Κεραυνό, πρώην υπουργό Οικονομομικών της Κύπρου, που εκτελεί προσωρινά τα χρέη του προέδρου σε συνέντευξη Τύπου που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Λίγο αργότερα, στις 7.30 μ.μ., θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του Eurogroup, όπου ο πρόεδρος του οργάνου θα ανακηρυχθεί και πρόεδρος του ESM.

Europe’s strategy for convincing the Belgians to support its plan to fund Ukraine?



Warn them they could be treated like Hungary.https://t.co/D8Vl4u0JrG — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 11, 2025

Επιτυχία για την Ελλάδα

«Θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να ηγηθεί της ευρωζώνης», δήλωσε στο Bloomberg ο Jeroen Dijsselbloem, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, ο οποίος προήδρευσε του Εurogroup κατά το μεγαλύτερο μέρος της κρίσης του δημόσιου χρέους της χώρας μας.

Στο ίδιο μήκος κλίματος έχουν εκφρασθεί αξιωματούχοι και από άλλες χώρες, που θεωρούν πλέον τον Κυριάκο Πιερρακάκη «φαβορί».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες και θα παραμείνει εκεί, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, αφού αύριο θα συμμετέχει και στη συνεδρίαση του ECOFIN.

