«Ώρα Πιερρακάκη» στο Eurogroup: Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου

Σήμερα η «μάχη» του Πιερρακάκη με τον Βέλγο υπουργό Οικονομικών Βίνσεντ Βαν Πετέγκεμ και τι θα σηματοδοτήσει μία πιθανή νίκη της Ελλάδας - Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες εντός των 20 υπουργών που θα ψηφίσουν;

Κώστας Τσιτούνας

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης (αριστερά) συνομιλεί με τον Ιρλανδό υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου (δεξιά) πριν από την έναρξη της συνάντησης των υπουργών του Eurogroup στο κτήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έδρα του Συμβουλίου, στις 7 Ιουλίου 2025, στις Βρυξέλλες.

Σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ θα κληθούν να ψηφίσουν για τον νέο επικεφαλής τους. Η εκλογή απαιτεί απλή πλειοψηφία, πράγμα που σημαίνει πως ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει 11 ψήφους αναλαμβάνει αυτομάτως τη θέση.

Μία πιθανή εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη θεωρείται από αρκετούς οικονομικούς αναλυτές ότι θα έχει έναν βαθύ συμβολισμό που θα ωφελήσει και τη χώρα μας και την Ευρωζώνη. «Θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να ηγηθεί της ευρωζώνης», δήλωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, ο οποίος προήδρευσε του Εurogroup κατά το μεγαλύτερο μέρος της κρίσης του δημόσιου χρέους της χώρας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Παράλληλα το να δοθεί μία τόσο σημαντική θέση στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου και ιδιαίτερα στον υπουργό εκείνης η οποία βρέθηκε πιο κοντά στο χείλος της καταστροφής πριν από μόλις μία δεκαετία θα θεωρηθεί μια ιδιαίτερη επιβράβευση των προσπαθειών και των μεγάλων θυσιών στις οποίες επιδόθηκε η Ελλάδα για να καταφέρει να μπει στον δρόμο της οικονομικής εξυγίανσης.

Κυριάκος ο doer

Στα υπέρ του Κυριάκου Πιερρακάκη συγκαταλέγεται η αναγνώριση ότι «η Ελλάδα έχει πετύχει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζει πώς λειτουργεί ο κόσμος», αλλά και το γεγονός ότι ο Έλληνας υπουργός είναι ο άνθρωπος που αναμόρφωσε και εκσυγχρόνισε το κράτος μέσα από το υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, ενώ κατά την θητεία του στο υπουργείο Παιδείας εισήγαγε την ιδιωτική πρωτοβουλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλάζοντας πλήρως την εικόνα της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα βρίσκεται πλέον από το χείλος του Grexit στην κορυφή της ευρωζώνης. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τηρεί χαμηλό προφίλ, αποφεύγει τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις εσωκομματικές κόντρες και εργάζεται σκληρά με στοχοπροσήλωση σε «μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις». Με βαρύ βιογραφικό σε Χάρβαρντ και ΜΙΤ έχει καταφέρει να χτίσει το προφίλ του ενσυναίσθητου τεχνοκράτη και του απόλυτου doer.

Το προφίλ του Φλαμανδού

Απέναντι στον Κυριάκο Πιερρακάκη βρίσκεται ο υπουργός Οικονομικών του Βελγίου, Βίνσεντ Βαν Πετέγκεμ. Προφανώς και δεν είναι εύκολος αντίπαλος. O 45χρονος Φλαμανδός Οικονομολόγος από τη Γάνδη, υπήρξε αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας στην κυβέρνηση του Αλεξάντερ ντε Κρο, από το 2020 έως τις αρχές του 2025, και υπηρετεί ως υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Ντε Βέβερ, διατηρώντας αυτή τη θέση από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Βαν Πετέγκεμ προέρχεται από το κεντροδεξιό CD&V (Christen-Democratisch en Vlaams), το οποίο είναι ένα από τα πέντε κόμματα που απαρτίζουν την κυβέρνηση Ντε Βέβερ και ως εκ τούτου ανήκει και εκείνος στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπως και ο Έλληνας υπουργός, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία σε ιδεολογικό υπόβαθρο.

Οι λεπτές ισορροπίες και το παρασκήνιο

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η Ελλάδα φαίνεται πως μπορεί να στηριχθεί στις ψήφους των χωρών της βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) αλλά και γενικότερα της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένες από τη στάση του Βελγίου στο ζήτημα της χρήσης των ρωσικών κεφαλαίων.

Από την άλλη πλευρά, κάποιες χώρες της δυτικής Ευρώπης (Ολλανδία, Λουξεμβούργο) φαίνεται ότι ενδεχομένως να στηρίξουν την υποψηφιότητα Βαν Πετέγκεμ, ενώ ασάφεια επικρατεί σχετικά με το εάν το ΕΛΚ θα δώσει «γραμμή» για κάποιον εκ των υποψηφίων, δεδομένου ότι και οι δύο προέρχονται από τους κόλπους του.

Προς το παρόν όλοι έχουν κλειστά τα χαρτιά τους ενώ στο παρασκήνιο δεν αποκλείεται να υπάρξουν και διαβουλεύσεις που έχουν να κάνουν με την επικείμενη εκλογή νέου αντιπροέδρου στην ΕΚΤ. Πώς συνδέεται αυτό;

Επί της ουσίας, ο νέος πρόεδρος του Eurogroup θα κληθεί άμεσα, την ίδια ημέρα της εκλογής του, να δρομολογήσει τη διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος λήγει τον Μάιο. Κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται να επηρεάσει και ενδεχόμενα πολιτικά παζάρια μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία.

