Τζιλ Μπάιντεν: Νεκρή η σύζυγος του πρώτου συζύγου της - Η κλήση για ενδοοικογενειακή διαμάχη

Νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Ντέλαγουερ βρέθηκε η γυναίκα του πρώην συζύγου της Τζιλ Μπάιντεν.

Η Λίντα Στίβενσον, 64 ετών, σύζυγος του πρώην συζύγου της Τζιλ Μπάιντεν, Μπιλ Στίβενσον, βρέθηκε αναίσθητη στο πάτωμα του σαλονιού του σπιτιού της στο Όουκ Χιλ στις 28 Δεκεμβρίου, όταν η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήση για οικογενειακή διαμάχη.



«Οι αστυνομικοί έκαναν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, αλλά παρά τις προσπάθειές τους, η Λίντα Στίβενσον αργότερα κηρύχθηκε νεκρή», ανέφερε το δελτίο τύπου της αστυνομίας.

Μπιλ Στίβενσον (κέντρο), Λίντα Στίβενσον (αριστερά) και Κριστίνα Βετόρι (δεξιά)





Η αστυνομία, φέρεται να αντιμετωπίζει την υπόθεση ως «έρευνα θανάτου», ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ωστόσο, ένα ηχογραφημένο μήνυμα του 911 από τον τόπο του συμβάντος, το οποίο εξασφάλισε το TMZ , ανέφερε «καρδιακή ανακοπή».

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικής Επιστήμης του Ντελαγουέρ θα διενεργήσει αυτοψία για να προσδιορίσει την αιτία και τον τρόπο του θανάτου της, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η 74χρονη Τζιλ Μπάιντεν παντρεύτηκε τον 77χρονο Μπιλ το 1970, ενώ ήταν στο κολέγιο. Έζησαν μαζί για πέντε χρόνια πριν χωρίσουν το 1974 και πάρουν διαζύγιο ένα χρόνο αργότερα. Παντρεύτηκε τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν δύο χρόνια αργότερα.

Ο Μπιλ Στίβενσον είχε κατηγορήσει στο παρελθόν την πρώην σύζυγό του ότι είχε σχέση με τον Μπάιντεν, προτού χωρίσουν. Οι Μπάιντεν, έχουν δηλώσει δημόσια ότι γνωρίστηκαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά το 1975, αφότου ο Τζο έμεινε χήρος και ο πρώτος γάμος της Τζιλ έληξε.

Η πρώην Πρώτη Κυρία έχει αρνηθεί να μιλήσει με λεπτομέρειες για το διαζύγιό της με τους βιογράφους της, το 2021.

«Είχε κάποιες προσδοκίες για το πώς θα ήταν ο γάμος της, αλλά ο γάμος δεν ανταποκρίθηκε σε αυτές τις προσδοκίες», δήλωσε η βιογράφος της Τζιλ, Τζούλι Πέις, σε συνέντευξη το 2022. «Ήταν πολύ νέα και μάλλον λίγο αφελής σχετικά με το πώς θα ήταν η ζωή της, και αυτό την πονάει. Την πονάει πραγματικά και την κάνει να αμφισβητεί πολλά πράγματα».



