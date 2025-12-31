Εξεταστικές Επιτροπές και δημοσιότητα

«Ο ενδεχόμενος αποκλεισμός της δημοσιότητας που προβλέπεται κατ’ εξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις πρέπει να αποτελέσει μελλοντικά τον κανόνα ώστε να μην μετατρέπεται - δια της δημοσιότητας -  η εξεταστική επιτροπή σε όργανο κομματικής αντιπαράθεσης εντός του οποίου η επιδίωξη είναι η δικαίωση πολλών διαμορφωμένων σε κομματικά εργαστήρια πραγματικοτήτων»

Άλκης Δερβιτσιώτης

Εξεταστικές Επιτροπές και δημοσιότητα

Από συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, «Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)» στις 18 Δεκεμβρίου 2025

Eurokinissi
ΑΠΟΨΕΙΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις τελευταίες ημέρες έχει τεθεί ως θέμα στην ημερήσια διάταξη της κοινής γνώμης αν πρέπει να αποκλειστεί ή να διατηρηθεί η δημοσιότητα στις συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναγκαίο λοιπόν είναι να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής που ρυθμίζουν το ζήτημα. Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής και των επιτροπών της ρυθμίζεται καταρχάς στο άρθρο 66 του Συντάγματος το οποίο εντυπώνει τη βαθιά φιλοσοφική και όχι μόνο διάσταση του αντιπροσωπευτικού συστήματος καθώς παρέχει τη δυνατότητα – κατόπιν αδειοδότησης – παρακολούθησης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής από τους πολίτες που καταλαμβάνουν θέση στα θεωρεία του Βουλευτηρίου.

Δια του τρόπου αυτού διασφαλίζεται άμεση και λαϊκή δημοσιότητα των κοινοβουλευτικών διεργασιών, στοιχείο το οποίο εξασφαλίζει την ενημέρωση των αντιπροσωπευομένων πολιτών για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των αντιπροσώπων τους.

Αντίστοιχη ρύθμιση για τη δημοσιότητα κατά τη λειτουργία της Βουλής προβλέπει το άρθρο 38 του Κανονισμού της Βουλής που ρυθμίζει τις συνεδριάσεις των διαρκών επιτροπών της Βουλής.

Και οι δύο διατάξεις προβλέπουν τον αποκλεισμό της δημοσιότητας: στη μεν Ολομέλεια με πρόταση 15 βουλευτών ή αίτηση της Κυβέρνησης και απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της, στις δε Επιτροπές μετά από εισήγηση του ενός τρίτου των μελών ή αίτηση του προέδρου της, προκειμένου να διενεργηθεί ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων.

Η διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής έχει υποστεί αλλεπάλληλες μεταβολές (1993, 2001 και 2009) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι την πρώτη τροποποίηση του 1993 η σχετική διάταξη προέβλεπε ότι «οι συνεδριάσεις των διαρκών επιτροπών δεν είναι δημόσιες».

Οι εξεταστικές επιτροπές κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 144 παρ. 8 του Κανονισμού της Βουλής συγκροτούνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία των διαρκών επιτροπών. Με τις ρυθμίσεις αυτές η αρχή της δημοσιότητας διέπει τη λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών αντικαθιστώντας την αρχή ότι αυτές συνεδριάζουν «κεκλεισμένων των θυρών» δηλαδή σε συνθήκες μυστικότητας.

Από το 1975 μέχρι και το 1993 οι εξεταστικές επιτροπές συνεδρίαζαν κεκλεισμένων των θυρών σε συνθήκες που άλλοτε προήγαγαν το θεσμικό τους ρόλο και άλλοτε διαμόρφωναν παθογόνες καταστάσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργίας εξεταστικών επιτροπών διαπιστώθηκαν διαρροές προς τον τύπο και προς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Το ζήτημα των διαρροών αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που οδήγησαν στη νέα ρύθμιση των δημοσίων συνεδριάσεων των εξεταστικών επιτροπών.

Η δημοσιότητα στις συνεδριάσεις των εξεταστικών επιτροπών δεν περιλαμβάνει φυσική παρουσία ενδιαφερομένων πολιτών όπως στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις εξεταστικές επιτροπές η δημοσιότητα διασφαλίζεται μέσω του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής.

Ο θεσμικός ρόλος των εξεταστικών επιτροπών αποσκοπεί στην υιοθέτηση εκ μέρους των μελών της αμερόληπτης στάσης έναντι του αποδεικτικού υλικού και όχι ενεργοποίηση των κομματικών αντανακλαστικών τους. Αυτό σημαίνει ότι η επιτροπή δεν αποβλέπει στην υπεράσπιση πολιτικών σκοπιμοτήτων αλλά στη συγκρότηση με αντικειμενικό τρόπο πορίσματος που περιγράφει την πραγματικότητα όπως έχει προκύψει από το αποδεικτικό υλικό.

Ο ενδεχόμενος αποκλεισμός της δημοσιότητας που προβλέπεται κατ’ εξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις πρέπει να αποτελέσει μελλοντικά τον κανόνα ώστε να μην μετατρέπεται - δια της δημοσιότητας - η εξεταστική επιτροπή σε όργανο κομματικής αντιπαράθεσης εντός του οποίου η επιδίωξη είναι η δικαίωση πολλών διαμορφωμένων σε κομματικά εργαστήρια πραγματικοτήτων. Ειδάλλως ο κίνδυνος παραμόρφωσης του συνταγματικά προβλεπόμενου και επιδιωκόμενου στόχου είναι προφανής.


* Ο κ. Άλκης Δερβιτσιώτης είναι καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο απολογισμός Πιερρακάκη: «Το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη της Ελλάδας»

14:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποχαιρέτησε Κοντούρη ο Παναιτωλικός: «Επτά χρόνια γεμάτα όνειρα και επιτυχίες»

14:25ΑΠΟΨΕΙΣ

Εξεταστικές Επιτροπές και δημοσιότητα

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι από το 2025 οι δύο νέοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας - Οι αποφάσεις του Φαναρίου

14:15LIFESTYLE

Stranger Things: Μήπως χάσαμε τη μεγαλύτερη ανατροπή της 5ης σεζόν;

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Κιριμπάτι υποδέχτηκαν το 2026 – Μαγικές εικόνες από φωτεινούς ουρανούς και πυροτεχνήματα

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Παπαδοπούλου: Έτσι την δολοφόνησε ο γιος της για να πάρει την περιουσία - Τα ψέματα στη Νικολούλη

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Ο Ερντογάν εκτοξεύει πρωτοχρονιάτικες απειλές: «Δεν θα ανεχθούμε ποτέ τετελεσμένα, κλοπές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα»

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις μαύρες τρύπες «ανάβουν» ταυτόχρονα σε σπάνια σύγκρουση τριών γαλαξιών

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτινές μέρες με αγάπη: Προσφορά γευμάτων σε Γηροκομεία από την Προεδρία της Δημοκρατίας

13:56WHAT THE FACT

Σκόνη στο εσωτερικό του καλοριφέρ: Πώς να το καθαρίσετε σε δευτερόλεπτα

13:53WHAT THE FACT

Μια βιβλική πόλη στο μικροσκόπιο: Πώς έπεσαν πραγματικά τα τείχη της Ιεριχούς

13:47LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Χαμηλές πτήσεις στην πρωινή ζώνη – Ποιοι έκαναν τη διαφορά

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νεκρός 12χρονος - Προσπάθησε να κάνει το «Squid Game challenge»

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Το 2026 αποτελεί σημείο καμπής για Γερμανία και Ευρώπη» – Μήνυμα για σταθερότητα

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Τζιλ Μπάιντεν: Νεκρή η σύζυγος του πρώτου συζύγου της - Η κλήση για ενδοοικογενειακή διαμάχη

13:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία - Πότε βελτιώνεται ο καιρός

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας προς αγρότες: Οι σκοπιμότητες των λίγων δεν πρέπει να υπονομεύουν τις αγωνίες των πολλών

13:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:36ΚΟΣΜΟΣ

Τζιλ Μπάιντεν: Νεκρή η σύζυγος του πρώτου συζύγου της - Η κλήση για ενδοοικογενειακή διαμάχη

11:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο έως 2.500 ευρώ σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους - Ποιοι «κινδυνεύουν»

13:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία - Στην κορυφή βράχου με κρυοθάλαμο αντιστροφής ηλικίας και χρυσό μπάνιο

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι από το 2025 οι δύο νέοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας - Οι αποφάσεις του Φαναρίου

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Παπαδοπούλου: Έτσι την δολοφόνησε ο γιος της για να πάρει την περιουσία - Τα ψέματα στη Νικολούλη

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική Πρωτοχρονιά σε όλη την Ελλάδα - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ηλίας Κασιδιάρης πήρε άδεια από τη φυλακή και επισκέφτηκε μπλόκο αγροτών

09:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Τραβήξτε την πρίζα, δείχνουν σημάδια αυτοσυντήρησης» – Η δραματική προειδοποίηση του «νονού» της τεχνητής νοημοσύνης

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 20χρονη κοπέλα κατήγγειλε βιασμό από δύο άτομα σε δομή φιλοξενίας

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Το «ρωσικό ψύχος» έφτασε: Πού θα χιονίσει σήμερα και αύριο - Τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κοκορίκος: Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον δημοσιογράφο

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Ο Ερντογάν εκτοξεύει πρωτοχρονιάτικες απειλές: «Δεν θα ανεχθούμε ποτέ τετελεσμένα, κλοπές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

05:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές για να καλυφθεί το «κενό» με τα Χριστούγεννα

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Η ζωή του Ρασπούτιν: Ο ακόλαστος μοναχός που αυτοανακηρύχθηκε άγιος - Ο απόηχος μιας προφητείας

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Τέξας με τις εξαφανίσεις έφηβων κοριτσιών, ενώ εκβράζονται πτώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ