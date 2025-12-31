Χωρίς ρεύμα ο Δήμος Πεντέλης - Αντιδράσεις από τους κατοίκους

Χωρίς ηλεκτροδότηση παραμένουν από τις 15:00 το μεσημέρι της παραμονής Πρωτοχρονιάς περιοχές του Δήμου Πεντέλης, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η διακοπή ρεύματος ενδέχεται να συνδέεται με την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η διακοπή ρεύματος προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κατοίκους να εκφράζουν την αγανάκτησή τους σε ομαδική σελίδα της περιοχής στο Facebook, αναρωτώμενοι γιατί ο Δήμος έμεινε χωρίς ρεύμα: «Ξανά… κόπηκε… δυστυχώς», αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενο πρόβλημα. «Με την πρώτη κακοκαιρία μένουμε χωρίς ρεύμα, το έχουμε πλέον συνηθίσει», σημειώνει άλλος χρήστης, εκφράζοντας προβληματισμό για την απουσία μόνιμων λύσεων.

Διαβάστε τα σχόλια των κατοίκων:

01 02 02 02

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Πεντέλης είχε θέσει σε ετοιμότητα τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας, όπως ενημέρωσε τους πολίτες με ανακοίνωσή του από χθες, ενόψει της επιδείνωσης του καιρού. Σύμφωνα με αυτή, από τις απογευματινές ώρες και έως την Πρωτοχρονιά, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω πιθανής χιονόπτωσης και παγετού σε περιοχές άνω των 350 μέτρων υψομέτρου, ακολουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, τρία εκχιονιστικά οχήματα με προσωπικό, καθώς και επαρκείς ποσότητες άλατος με φορτωτή, έχουν τοποθετηθεί στα Δημοτικά Καταστήματα Νέας Πεντέλης και Πεντέλης, ενώ ο συντονισμός της επιχείρησης τελεί υπό την ευθύνη του αρμόδιου αντιδημάρχου, Βασίλη Μπούρα.