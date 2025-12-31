Μπέρνι Σάντερς: Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη παίρνει τις δουλειές, ποιος πληρώνει τους ανθρώπους;

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ρομπότ πλησιάζουν στο να αντικαταστήσουν τις περισσότερες ανθρώπινες θέσεις εργασίας, ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς προειδοποιεί ότι ο ανεξέλεγκτος αυτοματισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική ανεργία και μηδενικό εισόδημα για εκατομμύρια ανθρώπους στο μέλλον.

Θέτει λοιπόν το ερώτημα σε μερικούς από τους πιο ισχυρούς ηγέτες της τεχνολογίας στον κόσμο και υποστηρικτές της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των Έλον Μασκ και Μπιλ Γκέιτς, τότε γιατί να μην την φορολογήσουμε;

Ο Σάντερς επέκρινε τον ρυθμό του αυτοματισμού, υποστηρίζοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι επικίνδυνα απροετοίμαστοι για την κλίμακα των διαταραχών που θα μπορούσε να φέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο γερουσιαστής του Βερμόντ έθεσε μια θεμελιώδη ανησυχία: εάν οι μηχανές αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους, ποιος θα πληρώσει για την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και τα τρόφιμα για όσους έχουν εκτοπιστεί;

«Γιατί εταιρείες όπως η Amazon θα αντικαθιστούσαν τους εργαζόμενους με ρομπότ; Πολύ απλό», έγραψε ο Σάντερς. «Τα ρομπότ δεν χρειάζονται μισθό, υγειονομική περίθαλψη, άδεια, άδεια ασθενείας, κοινωνική ασφάλιση η ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ή επιδόματα ανεργίας. Ίσως ήρθε η ώρα να φορολογηθούν τα ρομπότ και να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα που παράγονται για να βοηθηθούν οι εργαζόμενες οικογένειες».

Ο Σάντερς, μιλώντας στην εκπομπή State of the Union του CNN, επιχειρηματολόγησε επικαλούμενος προβλέψεις που έκαναν οι ίδιοι οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας. Αναφερόμενος στον Μασκ, είπε ότι ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX έχει ανοιχτά υπονοήσει ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν όλες τις θέσεις εργασίας» και ότι η εργασία θα μπορούσε τελικά να γίνει προαιρετική.

Elon Musk: "AI and robots will replace all jobs. Working will be optional."



Bill Gates: "Humans won't be needed for most things."



I have a simple question.



Without jobs and income, how will people feed their families, get health care, or pay the rent? pic.twitter.com/lxhsbGdtgl — Bernie Sanders (@BernieSanders) December 29, 2025

Ο Σάντερς παρέθεσε επίσης τον Γκέιτς, ο οποίος έχει δηλώσει προηγουμένως ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι σε θέση να κάνει τα περισσότερα πράγματα και οι άνθρωποι δεν θα χρειάζονται πλέον «για τα περισσότερα πράγματα».

Εξετάζοντας ένα μέλλον που προβλέπουν οι ηγέτες που επενδύουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη μηχανών ικανών να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, ο Σάντερς προειδοποίησε ότι «αν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας και οι άνθρωποι δεν θα χρειάζονται για τα περισσότερα πράγματα, πώς θα αποκτήσουν οι άνθρωποι εισόδημα για να θρέψουν τις οικογένειές τους, να λάβουν υγειονομική περίθαλψη ή να πληρώσουν το ενοίκιο;» Πρόσθεσε ότι «δεν έχει γίνει ούτε μια σοβαρή κουβέντα στο Κογκρέσο για αυτή την πραγματικότητα».

Ο Σάντερς επεσήμανε επίσης ότι εάν εκατομμύρια άνθρωποι χάσουν τις δουλειές τους λόγω αυτοματισμού, πολλοί θα μπορούσαν να μείνουν «χωρίς κανένα εισόδημα». Επέκρινε επίσης τους νομοθέτες επειδή δεν συζήτησαν σοβαρά αυτό το ζήτημα, ακόμη και καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνουν ραγδαία τομείς όπως η εφοδιαστική, η εξυπηρέτηση πελατών, η μεταποίηση και το λογισμικό.

Εν τω μεταξύ, ο γερουσιαστής έχει επίσης περιγράψει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως «την πιο σημαντική τεχνολογία στην ιστορία της ανθρωπότητας», προειδοποιώντας ότι ο αντίκτυπός της θα μεταμορφώσει ριζικά τις οικονομίες και τις κοινωνίες. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που οδηγούν αυτόν τον μετασχηματισμό, συμπεριλαμβανομένων των Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Τζεφ Μπέζος και Πίτερ Θιελ, δεν χάνουν τον ύπνο τους για το πώς θα αντεπεξέλθουν οι απλοί εργαζόμενοι. «Το κάνουν για να γίνουν πλουσιότεροι και ακόμη πιο ισχυροί», δήλωσε ο Σάντερς.