Πάτρα: Ρομά λήστεψαν παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην περιοχή της Εξω Αγυιάς, κοντά στην οδό Κανελλοπούλου, στην Πάτρα, όταν παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα έπεσαν θύματα επίθεσης και κλοπής από ανήλικους μεγαλύτερης ηλικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ρομά, τα απείλησαν και τους πήραν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει. Τα τρία άτομα, εμφανώς μεγαλύτερης ηλικίας από τα δύο παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα, τα προσέγγισαν σε είσοδο πολυκατοικίας και τους πήραν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα άτομα επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο, το οποίο καταδιώκεται από τις αρχές.

Μάλιστα, κάμερα ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας έχει καταγράψει τη δράση των τριών ατόμων που φαίνεται να είναι ανήλικοι.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ενημερώνουν άμεσα για οποιοδήποτε σχετικό περιστατικό ή ύποπτη κίνηση στην περιοχή.

Πηγή: Pelop.gr