Ηράκλειο: 43χρονος λήστεψε φαρμακείο - Άρπαξε 600 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Ηράκλειο, μετά από κλοπή χρηματικού ποσού από φαρμακείο.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αστυνομίας στο Ηράκλειο, όπου το απόγευμα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου σημειώθηκε περιστατικό κλοπής σε φαρμακείο της πόλης.

Αστυνομικοί της Ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για την πράξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, 43χρονος εισήλθε σε φαρμακείο και εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία, αφαίρεσε από το ταμείο χρηματικό ποσό ύψους 600 ευρώ, πριν αποχωρήσει από το κατάστημα.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και συλλογή στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος αναζητήθηκε και εντοπίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του σχεδόν το σύνολο του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του φαρμακείου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία διερευνά περαιτέρω τις συνθήκες τέλεσης της κλοπής.