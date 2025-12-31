Ελένη Παπαδοπούλου: Έτσι την δολοφόνησε ο γιος της για να πάρει την περιουσία

Ο 60χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τη μητέρα του και πυρπόλησε το διαμέρισμά της στο Κολωνάκι βρίσκεται πλέον προφυλακισμένος, όμως τα νέα στοιχεία, οι μαρτυρίες και οι αποκαλύψεις από συγγενείς και γείτονες της άτυχης Ελένης Παπαδοπούλου φαίνεται ότι τον «καίνε». Φωτίζουν δε τόσο τα δραματικά λεπτά της τραγωδίας, αλλά και μια χρόνια, εκρηκτική σχέση μάνας - γιου, που φαίνεται πως είχε πάρει επικίνδυνη τροπή πολύ πριν το μοιραίο.

«Την έβριζε χυδαία…»

Γείτονας της Ελένης Παπαδοπούλου έσπασε τη σιωπή του στο «Τούνελ» και περιγράφει μια χρόνια, εκρηκτική κατάσταση πίσω από κλειστές πόρτες. Μιλά για έναν ιδιόρρυθμο γιο, για εντάσεις, φασαρίες και χυδαίες ύβρεις που ακούγονταν συχνά «Την έβριζε χυδαία … π…. την ανέβαζε π… την κατέβαζε. Αυτό γινόταν χρόνια … από τότε που πέθανε ο πατέρας του. Ακούγαμε βρισιές και φασαρίες αλλά δεν πήγαμε στην αστυνομία γιατί τον ήξερα από παιδί» λέει, δηλώνοντας πως ποτέ δεν φαντάστηκε ότι η βία θα έφτανε μέχρι τη δολοφονία.

«Το ήξερα ότι είναι ιδιόρρυθμος ο γιος, ήξερα ότι είχε προβλήματα, ότι είχε κλειδωμένη τη μάνα του, ότι την έβριζε αλλά το μυαλό μου δεν πήγε ποτέ στο ότι έβαλε φωτιά να την κάψει.. Για τα ρέιβ πάρτι που λένε ξέρω ότι γινόντουσαν και ότι είχε μπει και φυλακή για έναν χρόνο και τον έβγαλε ο πατέρας του»

«Όλοι οι συγγενείς βρισκόμαστε σε σοκ…»

Οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας παρακολουθούν τις εξελίξεις συντετριμμένοι. Αδυνατούν να πιστέψουν πως η «θεία Ελένη» που ήταν πάντα παρούσα και κοντά σε όλους, βρήκε τόσο φρικτό τέλος από τα χέρια του παιδιού της.

«Όσο κι αν το υποψιάζεσαι, όταν το βλέπεις μπροστά σου σοκάρεσαι. Είναι και συγγενής και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο να το πιστέψεις» λένε, ζητώντας δικαίωση. «Βλέποντας τόσα χρόνια την εκπομπή, ξέρουμε πως λειτουργεί . Περιμέναμε τις εξελίξεις με τα την αποκάλυψη της υπόθεσης και την προηγουμένη Παρασκευή πάθαμε σοκ. Τώρα περιμένουμε δικαίωση, την αλήθεια που δεν ξέρω αν θα την πει αυτός .. δεν νομίζω ότι θα ομολογήσει».

«Μου είπε τότε να μην στεναχωριέμαι γιατί ήταν νεκρή πριν καεί…»

Η σύλληψη του μοναχογιού της για τη δολοφονία της, άνοιξε το σκοτεινό κεφάλαιο της σχέσης μάνας – γιου.

Συγγενής από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, μίλησε αποκλειστικά στο «Τούνελ» και αποκάλυψε γεγονότα που σοκάρουν.

«Ο Αλέξανδρος ήταν κακομαθημένος, συνέχεια στα χαμένα, μια σκιά… εμείς τα μαθαίναμε μετά ότι ήταν στη φυλακές. Όταν είχε φυλακιστεί για ναρκωτικά είχε γνωρίσει πολλούς μέσα που είχαν σκοτώσει τις μητέρες τους», απ΄ό,τι μου έλεγε.

Ο ίδιος έζησε τους συχνούς καυγάδες ανάμεσα στη θεία του και τον γιο της, που όπως λέει, συχνά πυροδοτούνταν από ασήμαντες αφορμές.

«Θύμωνε με τη θεία Ελένη και μάλωναν γιατί της τηλεφωνούσε και εκείνη δεν του απαντούσε ενώ ήταν σίγουρος ότι βλέπει τις κλήσεις. Αυτό τον εξόργιζε και μου έλεγε απορώ πως δεν την έχω σκοτώσει. Αυτό μου το είχε πει το καλοκαίρι του 2021 που ήμασταν στη Σαμοθράκη, μισό χρόνο πριν καεί. Εγώ τα άκουγα τότε και αναρωτιόμουν πότε θα ηρεμήσει. Ήταν βίαιος, έβγαζε μια βίαιη συμπεριφορά και της μιλούσε πολύ απότομα, άσχημα.. Η θεία δεν άκουγε καλά και αυτό τον εκνεύριζε και γινόταν επιθετικός».

Αναφορικά με την πώληση του σπιτιού ο συγγενής του κατηγορούμενου λέει πως του είχε μιλήσει γι’ αυτό και πιθανότατα να την πίεζε για το κάνει.

«Μου είχε πει ότι σκεφτόταν να την βάλει στο γηροκομείο τη θεία αλλά του φαινόταν ακριβή επιλογή. Μου έλεγε ότι ήθελε να κάνει πράγματα αλλά δεν μπορούσε γιατί την είχε έγνοια. Αυτά για τα χρέη που είχε δεν τα γνώριζα, τώρα τα έμαθα κι εγώ. Από τη σύνταξη της θείας ζούσε».

Τι είπε ο φερόμενος ως μητροκτόνος στην Αγγελική πριν συλληφθεί…

Η τελευταία επικοινωνία του με την Αγγελική Νικολούλη, σήμερα, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Όχι μόνο γιατί έγινε λίγο πριν του περάσουν χειροπέδες, αλλά κυρίως γιατί πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που η έρευνα των Αρχών βρισκόταν στο τελικό της στάδιο .

Ύστερα από μια βαθιά, επίμονη και πολύμηνη δημοσιογραφική έρευνα, η Αγγελική Νικολούλη τον ενημέρωσε ξεκάθαρα πως τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά που απανθράκωσε την μητέρα του ήταν από δολοφονικό χέρι. Όταν η δημοσιογράφος τον κάλεσε να σκεφτεί ποιος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στο διαμέρισμα, εκείνος φάνηκε αμήχανος, αποφεύγοντας να δώσει σαφή απάντηση:

«Δεν ξέρω, τι να πω… να μάθουμε πρώτα τα στοιχεία, τι είναι αυτά που βρήκαν. Πιστεύω ότι από την πρώτη μέρα τα έψαξαν όλα. Είχαν κάνει τη δουλειά τους καλά οι άνθρωποι σίγουρα. Αποκλείεται να είχαν υποψία και να μην τα έψαξαν όλα. Δε θέλω να μαντεύω, ούτε να βάζω με το μυαλό μου τίποτα, γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι που πέρασαν από το σπίτι ήταν όλοι εκλεκτά παιδιά και είχε έρωτα μαζί τους η μητέρα μου. Τα αγαπούσε. Δε μπορώ να σκεφτώ κακό για κανέναν».

Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις της Αγγελικής Νικολούλη ότι όλα συγκλίνουν πλέον σε έναν μαρτυρικό θάνατο μέσα στις φλόγες και ότι η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν, εκείνος παρέμενε αμετακίνητος:

«Βασικά το αποκλείω. Αν έχετε κάποια στοιχεία παραπάνω που δεν ξέρω, να μου τα πείτε, θα το ήθελα».

Μιλούσε για υποθέσεις «στα τυφλά», δήλωνε πως περιμένει την ολοκλήρωση του πορίσματος και τόνιζε ότι, με τη δική του λογική, το ενδεχόμενο δολοφονίας από ανθρώπους του περιβάλλοντος της μητέρας του ήταν «απίθανο». Η δημοσιογράφος επέμενε ότι μία τέτοια άγρια εγκληματική ενέργεια είναι άξια παραδειγματικής τιμωρίας .

«Κι εγώ και ο καθένας στη θέση μου, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήθελε να τιμωρηθεί ο άνθρωπος που το έκανε, αλλά το θεωρώ απίθανο από τους ανθρώπους που πέρασαν από το σπίτι μας».

Όταν η συζήτηση έφτασε στο ερώτημα του πιθανού κινήτρου, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική:

«Κανένας. Δεν υπήρχε κανένα κίνητρο από κανέναν. Δεν θέλω να το συζητήσω άλλο».

Ωστόσο, η επιμονή του στην άρνηση συνοδευόταν από προσκόλληση σε τεχνικές λεπτομέρειες της φωτιάς, τις οποίες ανέφερε με ένταση. Προσπάθησε μάλιστα να αποδομήσει τα στοιχεία της έρευνας των Αρχών…

«Και αυτό το περίεργο φαινόμενο με τη φωτιά, πώς επιβίωσε το ύφασμα ιδίως αν ήταν εμποτισμένο με εύφλεκτο υλικό ; Kαι το χέρι.. το χεράκι της ήταν σαν ζωντανό, με το μανικιούρ, δεν ήταν καν μαυρισμένα, τσουρουφλισμένα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ και σίγουρα το έχουν φωτογραφίσει. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο αυτό».

Λίγες ημέρες μετά από αυτή τη συνομιλία, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Η σύλληψή του έμελλε να δώσει ένα δραματικό τέλος την ώρα που ο ίδιος απέκλειε κάθε εγκληματική ενέργεια. Το «Τούνελ», για ακόμη μία φορά, είχε φέρει την αλήθεια στην επιφάνεια.