Πρόστιμο έως 2.500 ευρώ σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους - Ποιοι «κινδυνεύουν»

Αντιμέτωποι με πρόστιμα ύψους μέχρι και 2.500 ευρώ θα βρεθούν οργανισμοί, δημόσιοι φορείς αλλά και νομικά πρόσωπα που δεν θα αποστείλουν εγκαίρως και συγκεκριμένα έως τις 27 Φεβρουαρίου τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, λοιπών αμοιβών, αλλά και τραπεζικών καταθέσεων στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, πρόκειται για μια εκτεταμένη διαδικασία, καθώς οι υπόχρεοι καλούνται να δηλώσουν, κατά περίπτωση, έως και 86 διαφορετικά είδη αποδοχών, τα οποία καταχωρίζονται στο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμπλήρωση των νέων φορολογικών δηλώσεων, όπως αναφέρει η «Καθημερινή».

Σημειώνεται ότι το ηλεκτρονικό σύστημα Taxis θα αρχίσει να υποδέχεται τις δηλώσεις των φορολογουμένων στα μέσα Μαρτίου και όσοι υποβάλουν νωρίτερα τη δήλωσή τους και πληρώσουν σε μία δόση τον φόρο που τους αναλογεί θα έχουν έκπτωση 4%, όπως και φέτος.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στα φυσικά πρόσωπα των φορέων που είναι υπεύθυνα για την αποστολή των στοιχείων

Ετσι λοιπόν, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, διευθυντές και προϊστάμενοι όλων των φορέων του Δημοσίου πρέπει να στείλουν στοιχεία αποδοχών, συντάξεων, επιδοτήσεων, μερισμάτων και κάθε άλλου εισοδήματος απαραίτητου για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων το αργότερο έως τις 27 Φεβρουαρίου. Στην αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται πρόστιμα στα φυσικά πρόσωπα και όχι στον φορέα, ύψους 2.500 ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόστιμο αφορά τις παραβάσεις:

• Της μη διαβίβασης των ηλεκτρονικών αρχείων στην ΑΑΔΕ.

• Της εκπρόθεσμης αρχικής διαβίβασης των ηλεκτρονικών αρχείων στην ΑΑΔΕ.

• Της εκπρόθεσμης διαβίβασης διορθωτικών ή συμπληρωματικών ηλεκτρονικών αρχείων.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αρχικής διαβίβασης ηλεκτρονικών αρχείων στην ΑΑΔΕ το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο προσαύξησης το ποσό των 2.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση τα νομικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εάν επιθυμούν το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων να υποβάλλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν τον λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

Υπόχρεοι, λοιπόν, είναι όσοι παρακρατούν φόρο, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε.

Φορολογικές δηλώσεις

• Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα που εισπράχθηκαν το 2025 θα ξεκινήσει στις 15 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

• Προβλέπεται έκπτωση για όσους καταβάλουν ολόκληρο το ποσό του φόρου εισοδήματος μέχρι την 31η Ιουλίου και εφόσον υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, ως εξής:

– 4% έκπτωση για όποιον υποβάλει δήλωση από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

– 3% έκπτωση από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου.

– 2% έκπτωση από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.

– Η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 1,4 εκατομμύριο φορολογούμενοι επέλεξαν φέτος να κλείσουν τους λογαριασμούς τους με την εφορία «μία και έξω». Πλήρωσαν τον φόρο τους εφάπαξ, εξασφαλίζοντας έκπτωση από 2% έως 4%, δίνοντας μια μεγάλη εισπρακτική ανάσα στο Δημόσιο. Ουσιαστικά, τέσσερις στους δέκα πολίτες που κλήθηκαν να πληρώσουν επιπλέον φόρο προτίμησαν να τον εξοφλήσουν ολόκληρο σε μία δόση. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε εφάπαξ άγγιξε τα 2,17 δισ. ευρώ, σε σύνολο χρεωστικών εκκαθαριστικών περίπου 5 δισ. ευρώ.

Ξεχωριστές δηλώσεις

Μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου έχουν προθεσμία οι έγγαμοι φορολογούμενοι που θέλουν να υποβάλουν ξεχωριστά φορολογική δήλωση, όπως και αυτοί που υπέβαλαν πέρυσι χωριστά φορολογική δήλωση και θέλουν να υποβάλουν φέτος κοινή δήλωση. Οσοι δηλώσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2025 στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ότι θα υποβάλουν φέτος χωριστή φορολογική δήλωση δεν θα χρειαστεί τα επόμενα έτη να δηλώσουν ξανά τη συγκεκριμένη επιλογή τους. Θα επισκεφθούν ξανά την πλατφόρμα μόνον εφόσον επιθυμούν να ανακαλέσουν την επιλογή τους, όταν δηλαδή θα αποφασίσουν να υποβάλουν ξανά κοινή φορολογική δήλωση.

Σε περίπτωση που κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει το αίτημα υποβολής χωριστής δήλωσης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, τότε υποχρεωτικά το ζευγάρι υποβάλλει φέτος κοινή φορολογική δήλωση. Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή Ψηφιακές Υπηρεσίες → Φορολογικές Υπηρεσίες → Εισόδημα → Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης, είτε από εσάς με τους δικούς σας κωδικούς πρόσβασης είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Πηγή: Εφημερίδα η «Καθημερινή»

