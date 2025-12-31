Ο Ηλίας Κασιδιάρης πήρε άδεια από τη φυλακή και επισκέφτηκε μπλόκο αγροτών

Ο Ηλίας Κασιδιάρης επισκέφθηκε μπλόκο αγροτών εκμεταλλευόμενος ολιγοήμερη άδεια που είχε λάβει από τη φυλακή και μάλιστα, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο στο X, γράφοντας: «Πάντα δίπλα στους αγρότες! Ακόμα και στις ολιγοήμερες άδειες από την φυλακή! Ο αγώνας συνεχίζεται».

Ο Κασιδιάρης, καταδικασθείς για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, έγινε δεκτός με αγκαλιές και χειροκροτήματα από την ομάδα αγροτών, ενώ, φτάνοντας στο σημείο είπε: «Χαιρετώ το αγροτικό κίνημα», προσθέτοντας πως «ήθελα να πω απλώς κι εγώ πως είμαι μαζί σας, όπως και ο ελληνικός λαός. Νομίζω πως εσείς μόνο έχετε τη δύναμη να φύγει η διαφθορά από την Ελλάδα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, παιδιά και καλό αγώνα».