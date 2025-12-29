Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Μια καλοπληρωμένη δουλειά είναι ο διακαής πόθος κάθε εργαζόμενου, και συνήθως προηγείται σταδιακά η μισθολογική εξέλιξη βήμα προς βήμα, φτάνοντας σε ένα ικανοποιητικό σημείο.

Όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις υπαλλήλων, και όχι βιομηχάνων, οι οποίοι δεν έχουν να ανησυχούν για τον οικονομικό μέλλον τους.

'Οπως για παράδειγμα οι πιλότοι. Το να πάρεις τα ηνία ενός Boeing 737, μπορεί να φαντάζει δύσκολο για τους κοινούς θνητούς, αλλά για έναν πιλότο αξίζει τον κόπο, καθώς του αποφέρει ετήσιο μισθό 457.894 δολαρίων ή αν προτιμάτε κάπου στις 38.000 δολάρια τον μήνα ή 360 δολάρια την ώρα.

Τουλάχιστον, αυτό είναι το ποσό που κέρδισε ένας πιλότος της American Airlines το περασμένο έτος και δεν είναι καν το ανώτατο όριο της μισθολογικής κλίμακας για έμπειρους πιλότους.

American Airlines pilot posted in the salary sub… $360+ per hour base… $35k+ biweekly gross after all of the incentives… ?https://t.co/U6tD7OaPXH pic.twitter.com/61s1F0yrJ7 — fso tee (@fienixtaranova) December 22, 2025

Αφού δημοσίευσε τον εντυπωσιακό μισθό του στο Reddit, ένας χρήστης σχολίασε: «Ο τύπος βγάζει σε μια μέρα όσα βγάζω εγώ σε ένα μήνα».

Και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο εντυπωσιακά καθώς βάσει των νομικών οδηγιών οι πιλότοι μπορούν να πετάξουν μόνο έως 1000 ώρες το χρόνο, που σημαίνει ότι ο πιλότος κέρδισε 457.000 δολάρια δουλεύοντας κατά μέσο όρο λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα.

Και το πιο τρελό μέρος της ανώνυμης ανάρτησης για τον μισθό, η οποία έχει πλέον διαγραφεί, είναι ότι ο πιλότος δεν κερδίζει καν τόσο πολύ όσο κάποιοι άλλοι.

Το ταξιδιωτικό περιοδικό One Mile at a Time επεσήμανε ότι ο πιλότος θα κέρδιζε ένα εντυπωσιακό 25% περισσότερο αν μάθαινε να πιλοτάρει το μεγαλύτερο Boeing 777, κάτι που θα ανέβαζε τον βασικό μισθό του στα 447 δολάρια την ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι άλλες παροχές.

Όπως αποκάλυψε η απόδειξη μισθοδοσίας του πιλότου της American Airlines, πολλοί λαμβάνουν επίσης μερίδιο από τα κέρδη της εταιρείας τους ως κίνητρο. Για ορισμένους πιλότους της Delta, αυτό σημαίνει ότι κερδίζουν πάνω από 600.000 δολάρια χάρη στα μεγάλα κέρδη της εταιρείας.

Οι αμοιβές των πιλότων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια χάρη στα ισχυρά συνδικάτα του επαγγέλματος, με τους εργαζόμενους να αναμένεται να επωφεληθούν από ακόμη περισσότερες αυξήσεις μισθών που προβλέπονται για το επόμενο έτος και το μεθεπόμενο.

Βέβαια, η απόκτηση της εμπειρίας και των προσόντων που απαιτούνται για να πιλοτάρει κάποιος τα μεγάλα αεροσκάφη απαιτεί χρόνια και μπορεί να σας κοστίσει από 100.000 μέχρι 500.000 δολάρια για τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και τις απαιτούμενες ώρες πτήσης.



