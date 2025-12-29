Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Η ανάρτηση του μισθού ενός πιλοτου «έριξε» το διαδίκτυο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα
Pixabay
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια καλοπληρωμένη δουλειά είναι ο διακαής πόθος κάθε εργαζόμενου, και συνήθως προηγείται σταδιακά η μισθολογική εξέλιξη βήμα προς βήμα, φτάνοντας σε ένα ικανοποιητικό σημείο.

Όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις υπαλλήλων, και όχι βιομηχάνων, οι οποίοι δεν έχουν να ανησυχούν για τον οικονομικό μέλλον τους.

'Οπως για παράδειγμα οι πιλότοι. Το να πάρεις τα ηνία ενός Boeing 737, μπορεί να φαντάζει δύσκολο για τους κοινούς θνητούς, αλλά για έναν πιλότο αξίζει τον κόπο, καθώς του αποφέρει ετήσιο μισθό 457.894 δολαρίων ή αν προτιμάτε κάπου στις 38.000 δολάρια τον μήνα ή 360 δολάρια την ώρα.

Τουλάχιστον, αυτό είναι το ποσό που κέρδισε ένας πιλότος της American Airlines το περασμένο έτος και δεν είναι καν το ανώτατο όριο της μισθολογικής κλίμακας για έμπειρους πιλότους.

Αφού δημοσίευσε τον εντυπωσιακό μισθό του στο Reddit, ένας χρήστης σχολίασε: «Ο τύπος βγάζει σε μια μέρα όσα βγάζω εγώ σε ένα μήνα».

Και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο εντυπωσιακά καθώς βάσει των νομικών οδηγιών οι πιλότοι μπορούν να πετάξουν μόνο έως 1000 ώρες το χρόνο, που σημαίνει ότι ο πιλότος κέρδισε 457.000 δολάρια δουλεύοντας κατά μέσο όρο λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα.

Και το πιο τρελό μέρος της ανώνυμης ανάρτησης για τον μισθό, η οποία έχει πλέον διαγραφεί, είναι ότι ο πιλότος δεν κερδίζει καν τόσο πολύ όσο κάποιοι άλλοι.

Το ταξιδιωτικό περιοδικό One Mile at a Time επεσήμανε ότι ο πιλότος θα κέρδιζε ένα εντυπωσιακό 25% περισσότερο αν μάθαινε να πιλοτάρει το μεγαλύτερο Boeing 777, κάτι που θα ανέβαζε τον βασικό μισθό του στα 447 δολάρια την ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι άλλες παροχές.

Όπως αποκάλυψε η απόδειξη μισθοδοσίας του πιλότου της American Airlines, πολλοί λαμβάνουν επίσης μερίδιο από τα κέρδη της εταιρείας τους ως κίνητρο. Για ορισμένους πιλότους της Delta, αυτό σημαίνει ότι κερδίζουν πάνω από 600.000 δολάρια χάρη στα μεγάλα κέρδη της εταιρείας.

Οι αμοιβές των πιλότων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια χάρη στα ισχυρά συνδικάτα του επαγγέλματος, με τους εργαζόμενους να αναμένεται να επωφεληθούν από ακόμη περισσότερες αυξήσεις μισθών που προβλέπονται για το επόμενο έτος και το μεθεπόμενο.

Βέβαια, η απόκτηση της εμπειρίας και των προσόντων που απαιτούνται για να πιλοτάρει κάποιος τα μεγάλα αεροσκάφη απαιτεί χρόνια και μπορεί να σας κοστίσει από 100.000 μέχρι 500.000 δολάρια για τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και τις απαιτούμενες ώρες πτήσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:51ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Κλείνει ο δρόμος στο μπλόκο του Φιλώτα - Στο πλευρό των αγροτών, οδηγοί ΤΑΧΙ και πολίτες

14:37LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Φούσκωσα μέσα σε λίγες μέρες, μπήκα στον έκτο μήνα»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Μπετονιέρα τραυμάτισε σοβαρά ηλικιωμένη

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ έδωσαν εγυυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια, ζητήσαμε για 50» - Μόσχα: «Είμαστε στην τελική ευθεία για τερματισμό του πολέμου»

14:07ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο γιατρός στον καρπό μου: Πότε το smartwatch σώζει ζωές και πότε γίνεται επικίνδυνη παγίδα;

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Οι 4 γάμοι, οι μεγάλοι έρωτες και οι απιστίες - «Τους άφηνα πάντα πριν προλάβουν να με αφήσουν»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb στο αγροτικό μπλόκο στο Κάστρο Βοιωτίας: Τι απαντούν οι αγρότες για την ταλαιπωρία των οδηγών

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θαλάσσια πάρκα: Εγκρίθηκαν και δημοσιεύονται οι μελέτες για Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στην κυκλοφορία η μεγαλύτερη σήραγγα στον κόσμο μήκους 22 χιλιομέτρων

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο Άγιος Βασίλης αναρριχήθηκε στην οροφή του Νοσοκομείου Βόλου

13:40ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Σημαντική εξέλιξη – «Πράσινο φως» για την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη», ξεκλείδωσε κονδύλι €90 εκατ.

13:34LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Δεν διατηρώ σχέση με την Μελίνα Νικολαΐδη»

13:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες - Δείτε πού το θερμόμετρο κατέγραψε -8,1 βαθμούς Κελσίου

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Θανάσης Γκώγκος, στέλεχος του ΚΚΕ, σε ηλικία 48 ετών

13:27ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Πρωτοχρονιά «εκτοξεύει» τις κρατήσεις στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς

13:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Τα επιτόκια της ΕΚΤ είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, αλλά πρέπει να είμαστε ευέλικτοι»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

500 παιδιά σε μια ημέρα στα επείγοντα του «Αγλαΐα Κυριακού»: Ραγδαία αύξηση για γρίπη και ιώσεις τα Χριστούγεννα – Τα συμπτώματα

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη σε ηλικία γάτα στον κόσμο έγινε σήμερα 30 ετών - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Θανάσης Γκώγκος, στέλεχος του ΚΚΕ, σε ηλικία 48 ετών

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της

09:10LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σήκωσε τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και του σκίστηκε το παντελόνι στην πίστα

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι για Χανιά και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα «περικύκλωσε» την Ταϊβάν με πολεμικά πλοία και αεροπλάνα - Ανησυχία από τα στρατιωτικά γυμνάσια του Πεκίνου με πραγματικά πυρά

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ