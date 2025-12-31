Ορκωμοσία Μαμντάνι: Νέα Υόρκη, νέα χρονιά, νέος δήμαρχος

Ο Ζόραν Μαμντάνι ήταν ένας υποψήφιος - αουτσάιντερ για τη Νέα Υόρκη των 8 εκατομμυρίων κατοίκων, και πολλοί βρίσκονται σε αναμονή για το αν θα γίνει ο ανατρεπτικός δήμαρχός της.

Τα σχέδιά του για την πρώτη του ημέρα στην εξουσία την Πέμπτη παραπέμπουν στην πολιτική και τις προτεραιότητές του, χωρίς να αποκλίνουν πολύ από τους προκατόχους του, με μια νηφάλια επίσημη ορκωμοσία τα μεσάνυχτα, ακολουθούμενη από μια πιο εορταστική τελετή το απόγευμα.

Ο νόμος της Νέας Υόρκης ορίζει ότι οι τετραετείς θητείες των δημάρχων ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου μετά τις εκλογές. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την πολυπληθέστερη πόλη της Αμερικής, έχει γίνει παράδοση να πραγματοποιείται μια μικρή ορκωμοσία τα μεσάνυχτα.

Ο Μαμντάνι επέλεξε ως τόπο του μεταμεσονύκτιου όρκου του τη στάση του μετρό στο Παλιό Δημαρχείο, η οποία παροπλίστηκε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα και είναι προσβάσιμη μόνο λίγες φορές το χρόνο μέσω ξεναγήσεων.

Η τοποθεσία του μετρό, σύμφωνα με την ομάδα μετάβασης του Μαμντάνι, αντικατοπτρίζει τη «δέσμευσή» του στους εργαζόμενους που διατηρούν την πόλη μας σε λειτουργία καθημερινά».

Ο Μαμντάνι, ένας 34χρονος πρώην πολιτειακός βουλευτής, υποσχέθηκε πάγωμα των ενοικίων και δωρεάν λεωφορεία και παιδική μέριμνα, χτίζοντας μια εκστρατεία γύρω από ζητήματα προσιτότητας, τα οποία ορισμένοι έχουν δει ως μια πορεία προς τα εμπρός για το Δημοκρατικό Κόμμα του σε όλη τη χώρα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Μαμντάνι ενέπνευσε μια προσέλευση ρεκόρ άνω των 2 εκατομμυρίων ψηφοφόρων και έλαβε το 50% των ψήφων, σχεδόν 10 μονάδες μπροστά από τον Άντριου Κουόμο, ο οποίος διεκδικεί την θέση του ανεξάρτητου υποψηφίου, και πολύ μπροστά από τον Ρεπουμπλικάνο Κέρτις Σλίβα.

Η Γενική Εισαγγελέας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς, η οποία ήταν από τους εξέχοντες υποστηρικτές του Μαμντάνι, θα ορκίσει τα μεσάνυχτα τον Μαμντάνι.

Νέα Εποχή

Ο γεννημένος στην Ουγκάντα, Μαμντανί, ο οποίος θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, υπήρξε δριμύς επικριτής του Τραμπ σε θέματα όπως η μετανάστευση και δήλωσε ότι οι διαφορές του με τον πρόεδρο ήταν πολυάριθμες μετά από μια θερμή συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Αλλά η ορκωμοσία του από τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας μπορεί να λέει περισσότερα για τις πολιτικές συμμαχίες του Μαμντάνι παρά για τις αντιπαλότητες.

Το 2014, ο Μπιλ ντε Μπλάζιο, τον οποίο ο Μαμντάνι θεωρεί τον καλύτερο δήμαρχο της Νέας Υόρκης της ζωής του, ορκίστηκε ιδιωτικά από τον τότε Γενικό Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Έρικ Σνάιντερμαν στην αρχή της πρώτης από τις δύο θητείες του

.Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, γεννημένος στο Μπρούκλιν, τον οποίο ο Μαμντάνι αποκαλεί πηγή έμπνευσής του, προήδρευσε της δημόσιας τελετής ορκωμοσίας του ντε Μπλάζιο το 2018 και θα διαδραματίσει παρόμοιο ρόλο για τον Μαμντάνι.

Τα σχέδια για την δημόσια ορκωμοσία του Μαμντάνι περιλαμβάνουν μια τελετή στα σκαλιά του Δημαρχείου και ένα πρόγραμμα μουσικής και ομιλιών μπροστά σε 4.000 καλεσμένους στην Πλατεία του Δημαρχείου. Επιπλέον, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά αυτό που η ομάδα του Μαμντάνι έχει ονομάσει «Οργάνωση μιας Νέας Εποχής» σε χώρους ελεύθερης θέασης που έχουν δημιουργηθεί κατά μήκος της οδού Μπρόντγουεϊ.

Ο Μαμντάνι συγκέντρωσε 2,6 εκατομμύρια δολάρια για τη μετάβαση και τους εορτασμούς από σχεδόν 30.000 συνεισφέροντες, περισσότερους από άλλους δημάρχους που έχουν καταγραφεί σε αυτόν τον αιώνα, τόσο από το συνολικό ποσό όσο και από τις μεμονωμένες δωρεές, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της προεκλογικής εκστρατείας που παρουσιάζουν τις γνωστοποιήσεις των εξόδων της ορκωμοσίας ξεκινώντας από την πρώτη θητεία του Μάικλ Μπλούμπεργκ το 2001.

Τραπεζίτες και άλλοι στη Νέα Υόρκη, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας , είχαν εκφράσει ανησυχία για τον Μαμντάνι, αλλά από την εκλογή του έχουν διερευνήσει πώς να συνεργαστούν μαζί του.

Πηγή: Reuters