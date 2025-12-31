Ο απολογισμός Πιερρακάκη: «Το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη της Ελλάδας»
Το απολογιστικό βίντεο του υπουργού Οικονομικού και προέδρου του Eurogroup για το 2025
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο υπουργός Οικονομικών και νεοεκλεγείς επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε σήμερα (31/12) τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου όσον αφορά τα δημοσιονομικά και την οικονομική πολιτική για το 2025, αποστέλλοντας το μήνυμα ότι το νέο έτος «μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη, κάθε οικογένεια».
Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως «το 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία», ενώ, έκανε λόγο για «μεγάλες αλλαγές, που ήδη φέρνουν αποτελέσματα», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και «στην εμπιστοσύνη που χτίζεται μέρα με τη μέρα».
Ακόμη, μίλησε για τη σημασία που έχει για την Ελλάδα η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:04 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Όμιλος AKTOR: Με συμφωνία στον τομέα της ενέργειας κλείνει το 2025
15:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: 43χρονος λήστεψε φαρμακείο - Άρπαξε 600 ευρώ
15:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ορκωμοσία Μαμντάνι: Νέα Υόρκη, νέα χρονιά, νέος δήμαρχος
15:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα σε κατάστημα στο κέντρο της Λάρισας
14:48 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Επίσημη η «βόμβα»: Στον Παναθηναϊκό η Σπανού
05:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
13:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ