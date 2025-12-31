Ο απολογισμός Πιερρακάκη: «Το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη της Ελλάδας»

Ο υπουργός Οικονομικών και νεοεκλεγείς επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε σήμερα (31/12) τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου όσον αφορά τα δημοσιονομικά και την οικονομική πολιτική για το 2025, αποστέλλοντας το μήνυμα ότι το νέο έτος «μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη, κάθε οικογένεια».

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως «το 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία», ενώ, έκανε λόγο για «μεγάλες αλλαγές, που ήδη φέρνουν αποτελέσματα», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και «στην εμπιστοσύνη που χτίζεται μέρα με τη μέρα».

Ακόμη, μίλησε για τη σημασία που έχει για την Ελλάδα η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.