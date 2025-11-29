Πιερρακάκης - Πέτεγκεμ, στην κούρσα για το Eurogroup: Πώς ένας Έλληνας υπουργός διεκδικεί τη θέση

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα διεκδικήσει τη θέση του επικεφαλής του Eurogroup. Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών μελών της νομισματικής ένωσης (Ευρωζώνη) θα επιλέξουν τον νέο επικεφαλής τους στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες. Κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Να σημειωθεί πως η θέση άνοιξε έπειτα από την απροσδόκητη παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Πασκάλ Ντόνoχιου, έπειτα από πέντε χρόνια θητείας.

Η επίσημη ανακοίνωση

Από την προεδρία του Eurogroup ανακοινώθηκε ότι «δύο υπουργοί υπέβαλαν τις υποψηφιότητές τους:

Κυριάκος Πιερρακάκης , Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας

, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Προϋπολογισμού, αρμόδιος για την Διοικητική Απλούστευση, του Βελγίου

Επίσης αναφέρει:

«Η εκλογή του νέου προέδρου θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στις 11 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των υπουργών της Ευρωομάδας, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης για το Eurogroup, δηλαδή με τουλάχιστον 11 από τις 20 ψήφους.

»Εάν κανένας από τους υποψηφίους δεν λάβει τουλάχιστον αυτήν την απλή πλειοψηφία στο τέλος του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να αποσύρουν την αίτησή τους. Η ψηφοφορία θα διεξάγεται μέχρι να επιτευχθεί απλή πλειοψηφία για έναν από τους υποψηφίους.

»Οποιοσδήποτε υπουργός αρμόδιος για τα οικονομικά από κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος τoυ Eurogroup. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλος της Ευρωομάδας κατά τη στιγμή της εκλογής. Ο πρόεδρος εκλέγεται για θητεία δυόμισι ετών και η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί».

Ο άλλος υποψήφιος

Υποψήφιος για τη θέση του Eurogroup θα είναι επίσης ο υπουργός Οικονομικών του Βελγίου, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, επίσης από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Ο Βέλγος Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, νυν υπουργός Προϋπολογισμού και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Βελγίου. Ο Βαν Πέτεγκεμ διαθέτει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων και σημαντική πολιτική παρουσία, έχοντας διατελέσει δήμαρχος και στη συνέχεια ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών.

Κατά τη θητεία του έχει προωθήσει μεταρρυθμίσεις για φορολογική δικαιοσύνη, μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ έχει συμβάλει στη διεθνή συμφωνία για τον παγκόσμιο ελάχιστο φόρο πολυεθνικών. Είναι μια προσωπικότητα με διεθνή αναγνώριση και ενεργή παρουσία στις συζητήσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η πρόταση Πιερρακάκη για το μέλλον της Ευρωζώνης

Στην επίσημη επιστολή του προς τους ομολόγους του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε τέσσερις βασικούς άξονες για το Eurogroup της επόμενης δεκαετίας:

Ενίσχυση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων για την απελευθέρωση ευρωπαϊκών κεφαλαίων.

Πιο ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική ενιαία αγορά, με λιγότερο κατακερματισμό.

Στρατηγική για το ψηφιακό ευρώ και την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης.

Διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρωζώνης, με έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα, την παραγωγικότητα και το δημογραφικό.

Ο Έλληνας υπουργός υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ενότητα και ταχύτητα στην υλοποίηση κοινών αποφάσεων, ώστε να ανταποκριθεί στις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Το θεσμικό πλαίσιο και η σημασία του Eurogroup

Το Eurogroup λειτουργεί από το 1997 ως άτυπο αλλά καίριο όργανο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών της Ευρωζώνης. Συνεδριάζει συνήθως μία φορά τον μήνα, προετοιμάζοντας την ατζέντα των Συνόδων Κορυφής για το ευρώ και διαμορφώνοντας τις κοινές κατευθύνσεις σε ζητήματα δημοσιονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης.

Μετά την παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου στις 18 Νοεμβρίου, χρέη υπηρεσιακού προέδρου εκτελεί ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός.

Διαβάστε επίσης