Κατάργηση της ζωντανής μετάδοσης των Εξεταστικών Επιτροπών θα εισηγηθεί ο Νικήτας Κακλαμάνης

Οι... «ομηρικοί» καβγάδες που σημειώνονται στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται πως μπαίνουν στο στόχαστρο του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος διερευνά τρόπους ώστε να περιορίσει τις δημόσιες εντάσεις που όπως είπε, πυροδοτούν και την πόλωση στην κοινωνία.

Όπως εξήγησε το φαινόμενο των πολύ έντονων αντιπαραθέσεων έχει περιοριστεί στην Ολομέλεια χάρη σε μια σειρά πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων και ο «κόφτης», που έχουν οδηγήσει τους αρχηγούς και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων να επικεντρώνονται περισσότερο στην ουσία και λιγότερο στις κόντρες.

Ο ίδιος εντοπίζει το πρόβλημα να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι σε πρώτη φάση ενδέχεται να εφαρμοστεί ο κόφτης και εκεί, ωστόσο, σε δεύτερο χρόνο, διερευνά τη δυνατότητα να μην προβάλλονται ζωντανά οι εργασίες των συγκεκριμένων επιτροπών. Εξήγησε μάλιστα ότι κάτι τέτοιο δεν αντιβαίνει στην συνταγματική πρόνοια περί δημοσιότητας, καθώς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες θα μπορούν να την παρακολουθούν ακουστικά και να την καλύπτουν δημοσιογραφικά.

Ξεκαθάρισε πάντως, ότι οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δε θα αφορά την εξεταστική που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά σε μελλοντικές Εξεταστικές Επιτροπές, ενώ η μεταρρύθμιση θα ενταχθεί στη μεγάλη αλλαγή του κανονισμού της Βουλής που έχει ανακοινώσει και στο παρελθόν ότι θα γίνει.

Μιλώντας για τη μεγάλη αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής που προετοιμάζεται, εξήγησε ότι ο ισχύων κανονισμός φτιάχτηκε προ 40ετίας, σε μια περίοδο όπου επικρατούσαν άλλοι πολιτικοί όροι και σίγουρα με μικρότερο αριθμό κομμάτων στο κοινοβούλιο, ενώ σήμερα λειτουργεί με 8 κόμματα και μερικές δημοσκοπήσεις προβλέπουν μέχρι και 10κομματική βουλή μετά τις επόμενες εκλογές. Μάλιστα τόνισε ότι ενώ το Σύνταγμα έχει έκτοτε αναθεωρηθεί, ο Κανονισμός παραμένει ίδιος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντικρουόμενες προβλέψεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το γεγονός ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης επανέλαβε ότι ο ίδιος ως βουλευτής θεωρεί πως το «πλαφόν» της εισόσδου ενός κόμματος στη Βουλή θα πρέπει να αυξηθεί από το 3% στο 5%. Ξεκαθάρισε πάντως ότι σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση, ο Πρωθυπουργός είναι αμετακίνητος σε θεσμικά θέματα.

