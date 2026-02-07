ΗΠΑ: Κλείσιμο με σημαντική άνοδο για το χρηματιστήριο

Ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας το φράγμα των 50.000 μονάδων για πρώτη φορά στα χρονικά

Φώτο Αρχείου: Ένας πίνακας πάνω από τον χώρο διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης δείχνει τον αριθμό κλεισίματος του βιομηχανικού μέσου όρου Dow Jones

Φώτο Αρχείου: AP
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας το φράγμα των 50.000 μονάδων για πρώτη φορά στα χρονικά.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.206,95 μονάδων (+2,47%), στις 50.115,67 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 490,62 μονάδων (+2,18%), στις 23.031,21 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 133,90 μονάδων (+1,97%), στις 6.932,30 μονάδες.

