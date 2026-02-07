ΗΠΑ: Κλείσιμο με σημαντική άνοδο για το χρηματιστήριο

Φώτο Αρχείου: Ένας πίνακας πάνω από τον χώρο διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης δείχνει τον αριθμό κλεισίματος του βιομηχανικού μέσου όρου Dow Jones

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας το φράγμα των 50.000 μονάδων για πρώτη φορά στα χρονικά.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.206,95 μονάδων (+2,47%), στις 50.115,67 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 490,62 μονάδων (+2,18%), στις 23.031,21 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 133,90 μονάδων (+1,97%), στις 6.932,30 μονάδες.

