Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street – Σχεδόν 600 μονάδες έχασε ο Dow Jones

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

AP Photo
Απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη (5/2), το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο, καθώς η ανησυχία επενδυτών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να προκαλεί έντονες πιέσεις σε τίτλους εταιρειών του κλάδου της τεχνολογίας.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 592,58 μονάδων (–1,20%), στις 48.908,72 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 363,99 μονάδων (–1,59%), στις 22.540,58 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 84,32 μονάδων (–1,23%), στις 6.798,40 μονάδες.

