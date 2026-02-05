Πιέσεις στη Wall Street λόγω… τεχνητής νοημοσύνης

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη (4/2) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Σε μία ακόμα συνεδρίαση συνεχίστηκαν οι πιέσεις σε τίτλους τεχνολογικών εταιρειών λόγω, των επενδυτικών ανησυχιών που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 260,31 μονάδων (+0,53%), στις 49.501,30 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 350,60 μονάδων (–1,51%), στις 22.904,57 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 35,09 μονάδων (–0,51%), στις 6.882,72 μονάδες.