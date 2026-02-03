Δυναμικά ξεκίνησε ο Φεβρουάριος στη Wall Street
Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (2/2) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι δείκτες πήραν ώθηση από τα νέα στοιχεία για τον βιομηχανικό κλάδο την ώρα που οι επενδυτές αναμένουν τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του τριμήνου από τους τεχνολογικούς κολοσσούς.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 515,19 μονάδων (+1,05%), στις 49.407,66 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 130,29 μονάδων (+0,56%), στις 23.592,10 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 37,41 μονάδων (+0,54%), στις 6.976,44 μονάδες.
