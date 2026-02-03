Δυναμικά ξεκίνησε ο Φεβρουάριος στη Wall Street

Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Δυναμικά ξεκίνησε ο Φεβρουάριος στη Wall Street
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (2/2) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι δείκτες πήραν ώθηση από τα νέα στοιχεία για τον βιομηχανικό κλάδο την ώρα που οι επενδυτές αναμένουν τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του τριμήνου από τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 515,19 μονάδων (+1,05%), στις 49.407,66 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 130,29 μονάδων (+0,56%), στις 23.592,10 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 37,41 μονάδων (+0,54%), στις 6.976,44 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:30ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ

02:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυναμικά ξεκίνησε ο Φεβρουάριος στη Wall Street

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα για ΗΠΑ: Δεν υπάρχει διάλογος – Μόνο κάποιες ανταλλαγές μηνυμάτων

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σταματούν οι παραδόσεις πετρελαίου στο «αποτυχημένο κράτος» της Κούβας

00:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τρομερό βίντεο για τα 118 χρόνια - «Διαχρονικό σύμβολο πίστης κι αφοσίωσης»

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Θεμιτοί στόχοι» οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το κοινοβούλιο απέρριψε δυο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Πήγε να κάνει έκπληξη στο αγόρι της και παραλίγο να μείνει χωρίς μαλλιά

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Μια τρίτη κυβερνητική θητεία ΝΔ ισοδυναμεί με συνέχιση ανισοτήτων και σκανδάλων

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας- Ξυλοκόπησε την γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Το σπήλαιο που έκρυβε το μυστικό της εξωγήινης ζωής για 49.000.000 χρόνια

23:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος με 107 γραμμάρια από το χάπι του βιασμού - Τι ισχυρίστηκε

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ετοιμάζεται να απαγορεύσει τα social media στους εφήβους κάτω των 16 ετών

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πατέρας ξύπνησε το παιδί του με τον πιο όμορφο τρόπο

23:02ΥΓΕΙΑ

Μελέτη διαπιστώνει αύξηση των ψυχωτικών διαταραχών στις νεότερες γενιές

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κομμάτι από μπαλκόνι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο - Φωτογραφίες

22:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Δυσαρέσκεια του CR7 για την Αλ Νασρ - «Σκέψεις αποχώρησης για Ευρώπη ή MLS»

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το γεύμα με την Φέργκιουσον και τις κόρες της, πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του το 2009

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Δεκατρείς νεκροί στη Νέα Υόρκη από υποθερμία εξαιτίας του σφοδρού κύματος ψύχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 30χρονος στο σπίτι του - Τον εντόπισε η σύζυγός του

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το γεύμα με την Φέργκιουσον και τις κόρες της, πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του το 2009

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση ALCO: Πρωτιά για τη ΝΔ – Στο 18,4% οι αναποφάσιστοι

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

22:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο - Τα αναπάντητα ερωτήματα

22:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη: Η συνάντηση με Ερντογάν, η ηλεκτρική διασύνδεση των ελληνικών νησιών, ο εκλογικός νόμος και το δίλημμα της κάλπης

19:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Το σχέδιο, το τέλος των πανελλαδικών, ο διάλογος και το χρονοδιάγραμμα

20:44WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Αθλητής βόλεϊ δίδαξε την «τέχνη της συγγνώμης» έπειτα από κατά λάθος χτύπημα σε επόπτρια αγώνα - Η κίνηση που άφησε άπαντες άφωνους

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Φουσκώνει» η εσωτερική κοίτη του Πηνειού - Σε επιφυλακή ΔΕΥΑΛ και Πολιτική Προστασία

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Πατατο-πλημμύρα στη Γερμανία: Ρεκόρ συγκομιδής πυροδοτεί μαζική δωρεάν διανομή στο Βερολίνο

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία με την Ινδία ανακοίνωσε ο Τραμπ: Τέλος το ρωσικό πετρέλαιο

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σήμα του ECMWF δίνει καλά νέα για τον υπόλοιπο χειμώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Μπαγκλαντεσιανός συνελήφθη να λειτουργεί παράνομο τζαμί στην Αθήνα - Εντολή για να απελαθεί

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: «Φούσκωσε» ο Αλφειός - Σε επιφυλακή οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ