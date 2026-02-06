Τροχαίο στην Καλλιθέα: Ο οδηγός έβρισε τον πεζό που παρέσυρε - Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο στην Καλλιθέα, που καταγράφει τη στιγμή παράσυρσης πεζού από οδηγό, ο οποίος στη συνέχεια τον εγκαταλείπει σοβαρά τραυματισμένο στην άσφαλτο, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα, στην οδό Δαβάκη, τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Ιανουαρίου, όταν ο πεζός επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και ένα διερχόμενο αυτοκίνητο τον παρέσυρε.

Ο άτυχος άνδρας χτυπημένος έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, με τον οδηγό να βγαίνει από το Ι.Χ. όχι για να τον βοηθήσει, αλλά για να τον βρίσει. Λίγα λεπτά αργότερα επιβιβάστηκε ξανά στο όχημά του και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας τον τραυματία αιμόφυρτο στο οδόστρωμα.

Ο τραυματίας μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις δύσκολες στιγμές που έζησε, αναφέροντας: «Με χτύπησε αυτός ο άνθρωπος, κατέβηκε κάτω και άρχισε να μου φωνάζει, και εγώ μετά μόνος μου κάθισα στην άκρη του δρόμου και σηκώθηκε και έφυγε και με βρήκε ένας άνθρωπος και με βοήθησε». Ο άνδρας κατάφερε να κάνει δύο βήματα με μεγάλη προσπάθεια, μέχρι που τον εντόπισε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε ασθενοφόρο ώστε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και παρέμεινε για δύο εβδομάδες.

Η οικογένεια του τραυματία απευθύνει έκκληση σε όποιον είδε ή γνωρίζει κάτι για το περιστατικό που έγινε στις 21 Ιανουαρίου, στις 6:11 τα ξημερώματα, στην Καλλιθέα, στην οδό Δαβάκη, στον αριθμό 73, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία.

