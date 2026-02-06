Τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο
Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη λεωφόρο Μαραθώνος με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικά καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Εξαιτίας του τροχαίου έχει προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ραφήνα, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από τη συμβολή της Λεωφόρο με την Αγίου Δημητρίου έως και την οδό Ανατολής.
Στο σημείο του ατυχήματος σπεύδουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς επίσης και αστυνομική δύναμη.
Δείτε βίντεο:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Επέστρεψαν οι θριαμβεύτριες της ομάδας πόλο γυναικών
19:57 ∙ BOMBER
Ο σάπιος συνδικαλισμός είναι must
19:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απανατωτές σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν το Λασίθι
19:42 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
19:27 ∙ WHAT THE FACT
Κίνα: Αγρότης «πέταξε» γουρούνι με drone και προκάλεσε επικό black out
19:02 ∙ WHAT THE FACT
Ο χαμένος τάφος θρυλικού Βίκινγκ «Ιβάρ ο Ασπόνδυλος» μπορεί τελικά να βρέθηκε...
18:37 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Sold Out το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής
17:13 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ