Τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη λεωφόρο Μαραθώνος με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικά καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Εξαιτίας του τροχαίου έχει προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ραφήνα, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από τη συμβολή της Λεωφόρο με την Αγίου Δημητρίου έως και την οδό Ανατολής.

kinisis.jpg

Στο σημείο του ατυχήματος σπεύδουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς επίσης και αστυνομική δύναμη.

Δείτε βίντεο:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αφαίρεσε το βίντεο με τους Ομπάμα «πιθήκους» - Σε λάθος υπαλλήλου το αποδίδει ο Λευκός Οίκος

19:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Επέστρεψαν οι θριαμβεύτριες της ομάδας πόλο γυναικών

19:57BOMBER

Ο σάπιος συνδικαλισμός είναι must

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εμβολιασμό των αιγοπροβάτων προτείνουν οι Βρυξέλλες - Τι αναφέρει μελέτη της EFSA  

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Απανατωτές σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν το Λασίθι

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στη Σκωτία: Παίκτες των Ρέιντζερς μετατρέπουν σε ερωτικές φωλιές δωμάτια αποθεραπείας

19:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

19:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι αποθήκες του κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού: Μίνι οπλοστάσιο και μετρητά κατέσχεσαν οι αστυνομικοί, 25 συλλήψεις

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο διευθυντής για το «φακελάκι»

19:27WHAT THE FACT

Κίνα: Αγρότης «πέταξε» γουρούνι με drone και προκάλεσε επικό black out

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στον Άρι Μεσσηνίας: 45χρονος καταπλακώθηκε από χώμα

19:02WHAT THE FACT

Ο χαμένος τάφος θρυλικού Βίκινγκ «Ιβάρ ο Ασπόνδυλος» μπορεί τελικά να βρέθηκε...

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρασύτατοι κλέφτες άρπαξαν το άγαλμα του θρυλικού πυγμάχου Τέντι Μπάλντοκ από πάρκο του Λονδίνου

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε – Η τελετή έναρξης και το νέο άθλημα

18:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Sold Out το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Η στήριξη μικρών καφενείων και παντοπωλείων στα ορεινά χωριά επιτρέπεται, ξεκαθαρίζει η Κομισιόν

18:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές θα ξεπεράσει ο υδράργυρος του 20°C

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε – Η τελετή έναρξης και το νέο άθλημα

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο σμήναρχος - «τέλειος πράκτορας», ο στρατολογητής και τα ταξίδια στην Κίνα

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στον Άρι Μεσσηνίας: 45χρονος καταπλακώθηκε από χώμα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: Ο εμπλεκόμενος δημοσιογράφος αποφασίστηκε να απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο διευθυντής για το «φακελάκι»

14:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καταδικάστηκε σε 3ετή κάθειρξη και πρόστιμο €30.000 ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι €3.000

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

14:26ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Οι ενέσεις στο πέος για καλύτερες επιδόσεις των σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η διαφορά στις στολές που φέρνει μετάλλιο

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα γιόγκα: Έβλεπε παντού εχθρούς - Οι απειλές, οι βόμβες και η παραδοχή του γιου της ότι «δεν μπορώ να την βοηθήσω»

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακούσης για υπόθεση Παναγόπουλου: Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

16:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Μητέρα κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχίζει το... «φλερτ»; Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει το ΠΑΣΟΚ

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς χειροπέδες στο αεροδικείο ο σμήναρχος - Βαριές κατηγορίες για κατασκοπεία - «Είναι ψύχραιμος και πιστεύει στη δικαιοσύνη», είπε ο δικηγόρος του

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Έκανε σεξ με την κοπέλα του σε δωμάτιο ξενοδοχείου και βρήκε βίντεο με τις στιγμές τους online

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ