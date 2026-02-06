Τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη λεωφόρο Μαραθώνος με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικά καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Εξαιτίας του τροχαίου έχει προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ραφήνα, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από τη συμβολή της Λεωφόρο με την Αγίου Δημητρίου έως και την οδό Ανατολής.

Στο σημείο του ατυχήματος σπεύδουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς επίσης και αστυνομική δύναμη.

Δείτε βίντεο:

