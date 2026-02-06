Υπόθεση κατασκοπείας: Ο σμήναρχος - «τέλειος πράκτορας», ο στρατολογητής και τα ταξίδια στην Κίνα

Μια πληροφορία από τις ΗΠΑ, που έφτασε υπό άκρα μυστικότητα πριν από λίγο καιρό στην ΕΥΠ και το υπουργείο Άμυνας, οδήγησε στη σύλληψη του σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο 54χρονος σμήναρχος που διοικούσε μονάδα στο Καβούρι και ο οποίος έχει ομολογήσει ότι δρούσε κατασκοπικά υπέρ των Κινέζων, στέλνοντας στο Πεκίνο ευαίσθητες ΝΑΤΟϊκές πληροφορίες οδηγήθηκε την Παρασκευή το πρωί στο Αεροδικείο Αθηνών.

Όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος του Βασίλης Χειρδάρης, ο σμήναρχος πήρε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου. «Ό,τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον Ανακριτή. Ο πελάτης μας είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πάντως ο σμήναρχος που έχει ήδη ομολογήσει ότι φωτογράφιζε και μετέφερε ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες στους Κινέζους μετά την απολογία του αναμένεται να προφυλακιστεί και να πάρει τον δρόμο για τις στρατιωτικές φυλακές της Κορίνθου.

Πάντως, ο 54χρονος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, με σχετική απόφαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Το κουβάρι της υπόθεσης φαίνεται ότι είναι ακόμα μπερδεμένο και βρισκόμαστε στην αρχή. Ο έμπειρος αξιωματικός, με 30 χρόνια υπηρεσίας, όπως ομολόγησε διοχέτευε ευαίσθητες πληροφορίες στην Κίνα. Το κίνητρο του, όπως δείχνουν οι έως τώρα πληροφορίες ήταν οικονομικό και μάλιστα με σημαντικά χρηματικά ποσά. Άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο.

Άλλωστε σε παρόμοιες περιπτώσεις το οικονομικό (κυρίως) και οι ιδεολογικές απόψεις αποτελούν τα βασικά κίνητρα για έναν κατάσκοπο.

Αναζητούν ποιος στρατολόγησε τον Έλληνα σμήναρχο

Η υπόθεση ξετυλίγεται πλέον σαν σενάριο κατασκοπικής ταινίας, με την πρώτη επαφή που οδήγησε στην στρατολόγησή του να παραμένει θολή. Οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη αν η στρατολόγησή του από τους Κινέζους έγινε στην Ελλάδα. Κι αυτό διότι τα ταξίδια του στο εξωτερικό ήταν πολύ συχνά και πολλά εξ αυτών βαρύνουσας σημασίας, αφού πέραν των ΝΑΤΟϊκών σχολείων ήταν εξουσιοδοτημένος να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων σε βάσεις άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν γι' αυτόν κάνουν λόγο για ένα πολύ εξειδικευμένο στέλεχος και τον χαρακτηρίζουν ικανότατο και εξαιρετικό μηχανικό.

Τουλάχιστον μία φορά στο πρόσφατο παρελθόν ο συλληφθείς σμήναρχος είχε ταξιδέψει στην Κίνα, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες.



Ερώτημα παραμένει αν ο σμήναρχος-πράκτορας των Κινέζων αποτελεί μια μεμονωμένη περίπτωση -κάτι που με όρους Στατιστικής μοιάζει σαν το απίθανο ενδεχόμενο- ή αποτελεί μέλος ενός ευρύτερου δικτύου κατασκόπων που λειτουργεί υπέρ της Κίνας. Άλλωστε μόλις χθες στο Παρίσι οι Γαλλικές αρχές συνέλαβαν 4 άτομα με την κατηγορία της κατασκοπείας για λογαριασμό του Πεκίνου.

Αυτό το δεύτερο σενάριο μάλιστα ενισχύεται αν αποδειχθεί ότι η στρατολόγηση του σμηνάρχου δεν έγινε στην Ελλάδα αλλά από κάποιον άλλο, ακόμη και άλλον ΝΑΤΟϊκό αξιωματικό, κατά την διάρκεια κάποιου ταξιδιού του σμηνάρχου στο εξωτερικό.

Το βαρύ βιογραφικό του αξιωματικού

Ο σμάναρχος δεν είναι κάποιος τυχαίος αξιωματικός. Στα social media, παρουσιάζει ένα βιογραφικό που θυμίζει ιδανικό στρατιωτικό προφίλ.

Είναι Μηχανικός Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων με πάνω από 30 χρόνια στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Διαπιστευμένος αξιολογητής ΝΑΤΟ στα Συστήματα Επικοινωνίας και Πληροφοριών, κάτοχος MSc σε Συστήματα Κατευθυνόμενων Όπλων από το Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα όπως το Palo Alto Networks Cybersecurity Foundation. Έχει υπηρετήσει ως μηχανικός συντήρησης ραντάρ, είναι προγραμματιστής λογισμικού αερομεταφερόμενων ραντάρ, διαχειριστής συστημάτων πληροφορικής και έργων εξοπλισμού.

Στο βιογραφικό του δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για κυβερνοασφάλεια σε βιομηχανία, υποδομές, τηλεπικοινωνίες, αεροπορία και ναυτιλία, ενώ, όπως χαρακτηρίζει το εαυτό του είναι ηγέτης ομάδων με διεθνείς συνεργασίες. Αυτή η πορεία του έδινε πρόσβαση σε κρίσιμα προγράμματα.

Πλέον οι αρχές κάνουν φύλλο και φτερό όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές του αξιωματικού προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να ενώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ. Η υπόθεση κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρή και μάλιστα εξετάζεται και το ενδεχόμενο σύνδεσης της με πιθανές σχέσεις απόστρατων αξιωματικών με κινεζικές εταιρείες που μπορεί να δραστηριοποιούνται στο χώρο της άμυνας αλλά και στο πεδίο της υψηλής τεχνολογίας. Το τελευταίο αξιολογείται ως ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία των ερευνών.

Παράλληλα με την αναζήτηση όλων των δεδομένων που μπορεί να έχει υποκλέψει ο σμήναρχος οι αρχές θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν αν υπάρχει παραβίαση στα λογισμικά των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται σε ΝΑΤΟϊκά συστήματα στα οποία ο συλληφθείς έχει εξειδικευθεί.

Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον σμήναρχο – κατάσκοπο της Πολεμικής Αεροπορίας

Από τον σμήναρχο προβλέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια. Στον πρόσφατο νόμο 5265/2026 του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας είχε προβλέψει να συμπεριληφθεί ειδικό άρθρο το οποίο προέβλεπε την επιβολή του σκληρού μέτρου της αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους τελούν το αδίκημα της κατασκοπείας σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Όπως αποκαλύπτει το Newsbomb.gr, με το άρθρο 298 του νόμου «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», η κατασκοπεία μετατράπηκε σε αδίκημα για το οποίο ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να χάσει την ιθαγένειά του λόγω της παραβίασης μυστικών της Πολιτείας και της μετάδοσης αυτών των στρατιωτικών μυστικών σε τρίτες χώρες.

Κατά συνέπεια, μετά την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από τη στρατιωτική δικαιοσύνη και με δεδομένο ότι ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που μετά τη σύλληψή του ομολόγησε ότι παρέδιδε άκρως απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα, πέραν της ποινής που θα αποφασιστεί να εκτίσει, αναμένεται και να απολέσει την ελληνική ιθαγένεια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους

Ο Έλληνας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, φαίνεται ότι επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων για λογαριασμό των Κινέζων και προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλα άτομα από το σώμα. Φέρεται μάλιστα, να είχε καταφέρει να πείσει ακόμη έναν στρατιωτικό να «δουλέψει» για τους Κινέζους. Προς το παρόν, η ΕΥΠ συλλέγει στοιχεία και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να βρεθεί κι άλλο άτομο ενώπιον των Αρχών για κατασκοπεία.

Η γιγάντωση της κινεζικής βιομηχανίας μέσω του reverse engineering

Στο ερώτημα γιατί συνέβησαν όλα αυτά και τι έχει να κερδίσει ο αποδέκτης των πληροφοριών η απάντηση ίσως κρύβεται στη γιγάντωση της κινεζικής βιομηχανίας σε στρατιωτικό πεδίο μέσω και του reverse engineering.

Το reverse engineering (αντίστροφη μηχανική) είναι η διαδικασία αποσυναρμολόγησης, ανάλυσης και μελέτης ενός υλικού αντικειμένου, λογισμικού ή συστήματος για την κατανόηση της δομής, της λειτουργίας και της κατασκευής του, ξεκινώντας από το τελικό προϊόν προς τα πίσω. Στόχος είναι η αναδημιουργία, βελτίωση ή κατανόηση των αρχικών σχεδίων, συχνά χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμες τεχνικές προδιαγραφές.

