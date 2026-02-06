Υπόθεση κατασκοπείας: Σε διαθεσιμότητα με απόφαση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ ο σμήναρχος

Ο Σμήναρχος, που συνελήφθη για κατασκοπεία πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Ο 54χρονος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, με σχετική απόφαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Ο σμήναρχος προσήλθε σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Αεροδικείο Αθηνών για απολογία σε ανακριτή σε και στρατιωτικό εισαγγελέα, λίγο πριν τις 10:00 π.μ., συνοδευόμενος από άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης, ο σμήναρχος πήρε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου. «Ό,τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον Ανακριτή. Ο πελάτης μας είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

