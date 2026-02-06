Υπόθεση κατασκοπείας: Σε διαθεσιμότητα με απόφαση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ ο σμήναρχος

Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο σμήναρχος - Τι δήλωσε ο δικηγόρος του

Μίλτος Τσεκούρας

Υπόθεση κατασκοπείας: Σε διαθεσιμότητα με απόφαση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ ο σμήναρχος
Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Σμήναρχος, που συνελήφθη για κατασκοπεία πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Ο 54χρονος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, με σχετική απόφαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Ο σμήναρχος προσήλθε σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Αεροδικείο Αθηνών για απολογία σε ανακριτή σε και στρατιωτικό εισαγγελέα, λίγο πριν τις 10:00 π.μ., συνοδευόμενος από άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης, ο σμήναρχος πήρε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου. «Ό,τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον Ανακριτή. Ο πελάτης μας είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές θα ξεπεράσει ο υδράργυρος του 20°C

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ζάμπια: Ψαράς έτρεχε να σωθεί από εξαγριωμένους ελέφαντες και τον σκότωσε κροκόδειλος

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κίνδυνος για κατοικίες και δρόμους – Σε εξέλιξη μεγάλη κατολίσθηση στην Μυρσίνη

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πώς άφησαν το στέμμα της αυτοκράτειρας οι ληστές του μουσείου - Στη δημοσιότητα φωτογραφίες

17:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη με «Ρίζες και Ρεύματα» στο Block 33 

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα εποχή Allwyn είναι εδώ και «έντυσε» με τα χρώματά της τον Πύργο του Πειραιά

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο σμήναρχος - «τέλειος πράκτορας», ο στρατολογητής και τα ταξίδια στην Κίνα

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Σε διαθεσιμότητα με απόφαση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ ο σμήναρχος

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προθεσμία να απολογηθεί τo Σάββατο πήρε ο Μαροκινός διακινητής

17:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε δημοπρασία η πρώτη φανέλα του Λιονέλ Μέσι

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Αθηνών λόγω έργων υποδομής

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ιβάν Σαββίδης: Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του ακαδημαϊκού Γιώργου Παρχαρίδη

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχίζει το... «φλερτ»; Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει το ΠΑΣΟΚ

17:09LIFESTYLE

Η Μάργκοτ Ρόμπι εντυπωσίασε στην πιο ποιητική εκδοχή «naked dress» που έχει φορέσει μέχρι σήμερα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Επικίνδυνη αύξηση των υδάτων στον ποταμό Άρδα στην Θράκη

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 72χρονος με άνοια οδηγούσε ανάποδα στην ΠΑΘΕ για πάει να ανάψει κερί στην εκκλησία

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Τρεις πρωθυπουργοί σε τρία χρόνια - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

16:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13/2

16:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Μητέρα κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Πειθαρχική δίωξη σε Ποντένσε για την ομπρέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: Ο εμπλεκόμενος δημοσιογράφος αποφασίστηκε να απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο σμήναρχος - «τέλειος πράκτορας», ο στρατολογητής και τα ταξίδια στην Κίνα

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

14:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καταδικάστηκε σε 3ετή κάθειρξη και πρόστιμο €30.000 ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι €3.000

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακούσης για υπόθεση Παναγόπουλου: Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα γιόγκα: Έβλεπε παντού εχθρούς - Οι απειλές, οι βόμβες και η παραδοχή του γιου της ότι «δεν μπορώ να την βοηθήσω»

14:26ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Οι ενέσεις στο πέος για καλύτερες επιδόσεις των σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η διαφορά στις στολές που φέρνει μετάλλιο

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχίζει το... «φλερτ»; Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει το ΠΑΣΟΚ

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Έκανε σεξ με την κοπέλα του σε δωμάτιο ξενοδοχείου και βρήκε βίντεο με τις στιγμές τους online

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς χειροπέδες στο αεροδικείο ο σμήναρχος - Βαριές κατηγορίες για κατασκοπεία - «Είναι ψύχραιμος και πιστεύει στη δικαιοσύνη», είπε ο δικηγόρος του

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

08:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Πήρε Γιάγκουσιτς» ο Παναθηναϊκός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Πότε δεν θα γίνεται ντελίβερι - Απεργούν διανομείς

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Στρατινάκη: Παραιτείται από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά

14:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιδιοκτήτης γυμναστηρίου μεταξύ των 25 συλληφθέντων για το κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ