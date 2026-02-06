Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος ήταν ο άνθρωπος-κλειδί ανάμεσα στην Ελλάδα και το ΝΑΤΟ

Ο 54χρονος Σμήναρχος που κρατείται από τις Αρχές, δεν ήταν απλά ένας τυχαίος αξιωματικός που είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Είναι κι ο ίδιος ένας άνθρωπος του ΝΑΤΟ, ένας διαπιστευμένος από την Συμμαχία αξιολογητής στον τομέα των Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών.

Οπότε, μπορεί να φανταστεί κανείς ότι ο όγκος πληροφοριών που διαχειρίζεται δεν είναι προσβάσιμος ούτε στον... ΑΓΕΕΘΑ. Έχοντας περάσει για πάνω από δύο δεκαετίες σε επιτελικούς συμμαχικούς ρόλους, απέκτησε τεράστια εμπειρία στον τομέα των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών και η πρόσβαση που είχε ήταν κάτι παραπάνω από διαβαθμισμένη.

Άνθρωπος του ΝΑΤΟ

Ο 54χρονος ήταν για χρόνια ο άνθρωπος που συνέδεε τη χώρα με το ΝΑΤΟ. Δρούσε επιτελικά ως ο επίσημος σύνδεσμος μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας-μέλους της Συμμαχίας και των δομών SIGINT του ΝΑΤΟ. Το SIGINT (Signals Intelligence - Πληροφορίες Σημάτων) είναι η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών μέσω της υποκλοπής ηλεκτρονικών σημάτων, επικοινωνιών (COMINT) και μη επικοινωνιακών εκπομπών (ELINT). Χρησιμοποιείται για την κατανόηση των δυνατοτήτων και προθέσεων αντιπάλων, παρέχοντας στρατηγική και τακτική πληροφόρηση σε στρατιωτικούς και κυβερνητικούς φορείς.

Επόπτευε όλη την Ευρώπη

Ως αξιολογητής, συμμετείχε σε πολυάριθμες τακτικές αξιολογήσεις της Συμμαχίας σε αεροπορικές βάσεις της Ευρώπης και μονάδες RADAR ως αξιολογητής CIS του ΝΑΤΟ.

Τα CIS (Communication and Information Systems - Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφοριών) του NATO είναι ουσιαστικά οι υποδομές, το λογισμικό και οι υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών και επικοινωνία μεταξύ των μελών της συμμαχίας.

Παρέχουν κρίσιμη υποστήριξη σε επιχειρήσεις, ασκήσεις και διοικητικά κέντρα του NATO παγκοσμίως. Μετά το 2012, οι λειτουργίες CIS χωρίστηκαν κυρίως μεταξύ του NCI Agency (κεντρικές υπηρεσίες δικτύου/προγράμματα) και του NCISG (αναπτυσσόμενα/φορητά συστήματα επικοινωνιών). Στην ουσία, τα CIS αποτελούν την ψηφιακή «ραχοκοκαλιά» του NATO, επιτρέποντας το συντονισμό και τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Στις ομάδες εργασίας του ηλεκτρονικού πολέμου

Εξάλλου, ο 54χρονος αξιωματικός της ΠΑ συμμετείχε και στις ομάδες Εργασίας Navigation Warfare (NAVWAR). Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου που εστιάζει στην επίθεση, προστασία και εκμετάλλευση των σημάτων δορυφορικής πλοήγησης (όπως το GPS/GNSS). Στόχος του είναι η διατάραξη της ικανότητας του αντιπάλου να χρησιμοποιεί δεδομένα θέσης, πλοήγησης και χρονισμού (PNT), ενώ παράλληλα διασφαλίζει τις φίλιες δυνάμεις.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό ο Σμήναρχος δεν ήταν απλώς ένας ακόμη αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά ένας άνθρωπος-κλειδί από τα χέρια του οποίου περνούσαν κρίσιμες πληροφορίες του ΝΑΤΟ. Γι αυτό και οι Αμερικανοί ανησυχούν τόσο για την υπόθεση, μιας και η διαρροή δεδομένων προς τους Κινέζους επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνιών.

Παράλληλα, ο 54χρονος Χ.Φ. διαχειρίστηκε τις συμβάσεις προμήθειας αεροσκαφών GBAD (PATRIOT, CROTALE, VELOS) και ERIEYE AEW&C2. Το GBAD σημαίνει Ground-Based Air Defence (Αεράμυνα Εδάφους) και πρόκειται για ένα σύνολο αμυντικών συστημάτων που λειτουργούν από την επιφάνεια της γης (ή από πλοία) με σκοπό την ανίχνευση, παρακολούθηση και εξουδετέρωση εναέριων απειλών.

Σε ό,τι αφορά στο Erieye EMB-145 AEW&C (Airborne Early Warning & Control) είναι μια προηγμένη αερομεταφερόμενη πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου, που βασίζεται σε αεροσκάφος jet Embraer 145.

Διαθέτει ραντάρ ενεργής ηλεκτρονικής σάρωσης (AESA) τύπου Erieye, προσφέροντας 300 μοίρες κάλυψη για επιτήρηση αέρα και επιφανείας, καθώς και διοίκηση/έλεγχο μαχητικών.





