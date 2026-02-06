Κατάσκοποι στην Ελλάδα: Από τον Γερμανό με τα κιάλια στην Κω, στην «ράφτρα» στο Παγκράτι

Η υπόθεση κατασκοπείας στο Καβούρι, με τον Σμήναρχο που δρούσε για λογαριασμό των Κινέζων, αποτελεί μόνο έναν κρίκο της αλυσίδας των πρακτόρων που δρουν για λογαριασμό ξένων δυνάμεων και προσπαθούν να περάσουν απαρατήρητοι έτσι ώστε να φέρουν εις πέρας τις αποστολές τους. Πολλές ιστορίες μένουν ανεξιχνίαστες, άλλες δεν βγαίνουν καν στο προσκήνιο, ωστόσο, υπάρχουν κι αυτές που κάνουν... πάταγο.

Μια εξ αυτών, είναι και η τελευταία που αφορά στον σμήναρχο Χ.Μ. στο Καβούρι, ωστόσο, η ιδιαιτερότητα της υπόθεσης, είναι ότι πρόκειται για άνθρωπο που είχε άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες, εν αντιθέσει με τις προηγούμενες που αφορούσε σε πολίτες.

Ορισμένες από αυτές έγιναν ευρέως γνωστές στο κοινό, ωστόσο, η ΕΥΠ αντιμετωπίζει καθημερινά αντίστοιχους κινδύνους και δεν εφησυχάζει ποτέ. Πριν από τον σμήναρχο, διοικητή της μονάδας στο Καβούρι, είχε απασχολήσει τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας, η υπόθεση κατασκοπείας στη Ρόδο.

Ο μάγειρας στη Ρόδο

Ο μάγειρας της Ρόδου

Σε μια υπόθεση κατασκοπείας που αποκαλύφθηκε στη Ρόδο το 2020, οι ελληνικές Αρχές συνέλαβαν δύο άνδρες κατηγορούμενους για συλλογή και προώθηση ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών στην Τουρκία. Ο ένας ήταν 35χρονος Έλληνας μουσουλμάνος που εργαζόταν ως γραμματέας στο Τουρκικό Προξενείο στη Ρόδο, ενώ ο άλλος ήταν 56χρονος μάγειρας σε επιβατικό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο υπάλληλος του προξενείου φέρεται να στρατολόγησε τον μάγειρα για να φωτογραφίζει και να καταγράφει κινήσεις πολεμικών πλοίων, εγκαταστάσεις και άλλες στρατιωτικές λεπτομέρειες και να του τα αποστέλλει, με σκοπό τη μετάδοση των στοιχείων αυτών στην Τουρκία.

Η υπόθεση έγινε αντιληπτή από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και την Ελληνική Αστυνομία, οι οποίοι παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους, συνέλεξαν ψηφιακά στοιχεία και σχημάτισαν δικογραφία. Ο μάγειρας φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του και η διερεύνηση συνεχίστηκε για ενδεχόμενη μεγαλύτερη δικτύωση πληροφοριοδοτών.

Τα κιάλια του 65χρονου Γερμανού κατασκόπου στη Κω

Τον Οκτώβριο του 2014 συνελήφθη από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας στη Κω, ένας 65χρονος υπήκοος Γερμανίας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για κατασκοπεία. Με το ΙΧ του είχε προσεγγίσει στρατιωτικό φυλάκιο και τραβούσε φωτογραφίες. Πιάστηκε στα «πράσα» από τις Αρχές και στο αυτοκίνητό του, βρέθηκαν κιάλια και διόπτρα, καθώς επίσης και τρεις κάρτες μνήμης φωτογραφικής μηχανής. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι που διέμενε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ατζέντες και άλλα έγγραφα με χειρόγραφες σημειώσεις, τουριστικός χάρτης της πόλης της Κω µε χειρόγραφες σημειώσεις, εξωτερικός σκληρός δίσκος, δυο ηλεκτρονικοί υπολογιστές και tablet, πέντε USB sticks, δύο κασέτες βιντεοκάμερας και κινητό τηλέφωνο. Εξάλλου, στις χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκαν στο σπίτι του υπήρχαν καταγεγραμμένες συντεταγμένες, που αντιστοιχούσαν σε θέσεις στρατοπέδων, δημοσίων υπηρεσιών και κτιρίων της νήσου Κω. Ο συγκεκριμένος αλλοδαπός διέμενε στο νησί για δύο χρόνια και φαίνεται πως είχε στήσει.

Οι Τσέχοι «υπάλληλοι videogames» στη Λήμνο

Εκτός από τον Γερμανό στην Κω, δύο Τσέχοι υπήκοοι συνελήφθησαν το 2012 στην Λήμνο από τις τοπικές Αρχές ασφαλείας, καθώς φωτογράφιζαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις του νησιού. Αμφότεροι ισχυρίστηκαν ότι ήταν υπάλληλοι εταιρείας video games που συνέλεγαν εικόνες για το παιχνίδι «Arma ΙΙΙ». Το 2018 τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 18 μηνών για απλή κατασκοπεία σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο Τούρκος πράκτορας στην Αθήνα

Η περίπτωση του Τούρκου πράκτορα Γιαλτσίν Αταμάν, που δρούσε στην Αθήνα εμφανιζόμενος ως διπλωμάτης είναι από τις πλέον πιο γνωστές. Παρότι η ΚΥΠ τον είχε εντοπίσει και τον είχε υπό στενή παρακολούθηση, αυτός ήταν τόσο αδίστακτος, που η παρακολούθησή του κατέληξε σε συμπλοκή με Έλληνα πράκτορα. Δεν υπήρξε ένοπλη συμπλοκή, όμως ο Τούρκος πράκτορας κατέληξε σε έναν λάκκο με ασβέστη...

Η Βάλερι Πλέιμ AP

Η Βάλερι Πλέιμ

Την άνοιξη του 1989, η 26χρονη Βάλερι Πλέιµ ήρθε στην Αθήνα για να εργασθεί στην αµερικανική πρεσβεία. Επισήµως είναι υπάλληλος του τµήµατος που εκδίδει βίζες, ανεπισήµως όµως είναι µυστική πράκτορας της CIA µε την ιδιότητα του «Non official cover», που σηµαίνει δηλαδή ότι αναλαµβάνει µυστικές αποστολές χωρίς την επίσηµη διπλωµατική κάλυψη.

Οπως έγραψε στο βιβλίο της «Fair game» που κυκλοφόρησε το 2007, «µε τους επιχειρηµατίες, τους ξένους διπλωµάτες, τους κοµµουνιστές, τα γραφεία παλαιστινιακών και µεσανατολίτικων οργανώσεων, τους ιστορικούς και γεωγραφικούς δεσµούς µε την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή, τους εύκολους στόχους για τους τροµοκράτες και τις εκτεταµένες ακτογραµµές και τα νησιά, η Ελλάδα ήταν ένας σηµαντικός τόπος για την υπηρεσία (τη CIA)».

Κατάσκοποι σε Σέρρες, Αλεξανδρούπολη

Τον Μάιο του 2025 οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 67χρονου αλλοδαπού για κατασκοπεία στις Σέρρες. Ο 67χρονος πολωνικής καταγωγής με διαβατήριο Γεωργίας βρισκόταν έξω από το στρατόπεδο Ιλάρχου Κλεισάρη, στην είσοδο της πόλης των Σερρών και φωτογράφιζε τις εγκαταστάσεις. Ο άνδρας έγινε αντιληπτός από στρατιώτες, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Τον ίδιο μήνα ένας ομογενής συνελήφθη για κατασκοπεία στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «στρατολόγος», τον οποίο είχε «χαρτογραφημένο» από το καλοκαίρι η ΕΥΠ, διαπιστώθηκε ότι την τελευταία τριετία συμμετείχε σε επιχειρήσεις δολιοφθορών σε χώρες των Βαλκανίων για λογαριασμό της διαβόητης ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU. Ο 59χρονος συνελήφθη στην περιοχή του φράκτη στον Έβρο να φωτογραφίζει περιοχές και φορτοεκφορτώσεις στρατιωτικού υλικού, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και μοιραζόταν της πληροφορίες στο εξωτερικό.

Ο Αζέρος τουρίστας που φωτογράφιζε την Σούδα Eurokinissi

Ο Αλέξανδρος γιος Ρώσου πρώην πράκτορα

Η υπόθεσή του απασχόλησε στα μέσα του 2023. Πρόκειται για άνδρα ρωσικής καταγωγής με το όνομα «Αλέξανδρος», ο οποίος είχε αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια και ταυτότητα, παρουσιάζοντας μια «φυσιολογική» ζωή στην Ελλάδα, ενώ στην πραγματικότητα φαίνεται πως συνέλεγε πληροφορίες. Η δράση του αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ενώ Τον Ιούνιο του 2023, το υπουργείο Εσωτερικών, μετά από υπόδειξη της ΕΥΠ, ανακάλεσε την ελληνική ιθαγένεια του «Αλέξανδρου» (και της συζύγου του, που φέρεται επίσης να εμπλέκεται), καθώς διαπιστώθηκε ότι απέκτησε τα έγγραφα με δόλιο τρόπο, χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία.

Η ράφτρα από το Παγκράτι

Η υπόθεση αυτή αποτέλεσε τη δεύτερη μεγάλη αποκάλυψη ρωσικής κατασκοπείας στην Ελλάδα το 2023, μετά την υπόθεση της «Μαρίας Τσάλλα», της Ρωσίδας κατασκόπου που δρούσε ως ιδιοκτήτρια καταστήματος με είδη χειροτεχνίας στο Παγκράτι. Το πραγματικό της όνομα είναι «Ιρίνα Αλεξάντροβνα Σμίρεβα», και είχε αποκτήσει ελληνική υπηκοότητα και ταυτότητα από το 2018.

Το κατάστημα με την επωνυμία "Galazio" στην οδό Αρριανού στο Παγκράτι με είδη χειροτεχνίας και πλεκτικής, που διατηρούσε εμπλεκόμενη σε υπόθεσης κατασκοπείας που αποκάλυψε η ΕΥΠ, Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Οι Τούρκοι με το drone στον Πόρο

Δύο Τούρκοι, 58 και 48 ετών, που ισχυρίζονταν ότι βρέθηκαν στη χώρα μας για «τουρισμό», κυκλοφορούσαν με δυο πανάκριβες μοτοσυκλέτες, και πάνω τους βρέθηκαν δυο ψηφιακές κάμερες και μια μικροκάμερα, ενώ στο drone αξίας 1.300 ευρώ που διέθεταν βρέθηκε στη μνήμη του πλάνα από τη ναυτική εγκατάσταση διάρκειας 90 δευτερολέπτων από ύψος 50 μέτρων. Τα δύο άτομα βρέθηκαν το καλοκαίρι του 2023 στον Πόρο, όπου κατέγραψαν πλάνα από τις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού με drone. Οι δύο άνδρες που κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία στρατιωτικών εγκαταστάσεων, «σήκωσαν» drone στην περιοχή του στρατοπέδου στο Νεώριο του Πόρου. Το drone έγινε αντιληπτό από το προσωπικό της μονάδας, που ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές του νησιού και έτσι τέθηκαν υπό παρακολούθηση. Στη συνέχεια υπεβλήθη μήνυση από το Πολεμικό Ναυτικό και οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν, όπου τελικά τους πέρασαν χειροπέδες στη Μονεμβασιά.

Οι Τούρκοι που πήγαν με drone στο στρατόπεδο του ΠΝ στον Πόρο Eurokinissi

Διαβάστε επίσης