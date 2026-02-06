Κατασκοπευτικό θρίλερ στη σκιά του «δράκου»: Τι συνδέει τον Έλληνα σμήναρχο με τους 4 στη Γαλλία

Η σύλληψη του ανώτατου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας ίσως ξετυλίγει το κουβάρι ενός διεθνούς κατασκοπευτικού θρίλερ.

Ο Έλληνας αξιωματικός έστελνε με κωδικοποιημένο τρόπο ό,τι πληροφορίες είχε προς την Κίνα, μεταξύ των οποίων διαβαθμισμένες πληροφορίες των ελληνικών αεροπορικών δυνάμεων αλλά και απόρρητες πληροφορίες για το ΝΑΤΟ.

Ο σμήναρχος, όπως προέκυψε από την ανάκρισή του, είχε στην κατοχή του ένα ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου έστελνε τις πληροφορίες στον σύνδεσμό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερωθεί από ξένη συμμαχική χώρα για ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων που συνεργάζεται με το Πεκίνο. Οι ελληνικές αρχές παρακολουθούσαν για διάστημα δύο-τριών μηνών τον σμήναρχο και προχώρησαν στη σύλληψή του, όταν ήταν έτοιμος να διοχετεύσει νέο «πακέτο» πληροφοριών στον χειριστή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) αλλά και από άλλους στρατιωτικούς, εξειδικευμένους στην συλλογή πληροφοριών και σε επιχειρήσεις αντικατασκοπείας, για τουλάχιστον έναν μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε προσπαθήσει να στρατολογήσει και άλλον αξιωματικό.

Οπως πληροφορείται το Newsbomb, ο συλληφθείς στρατιωτικός της Πολεμικής Αεροπορίας φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε την εφαρμογή Signal, η οποία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορούν να διαβάσουν τα μηνύματα ή να ακούσουν τις κλήσεις.

Ο συλληφθείς με την βαριά κατηγορία της κατασκοπείας έσβηνε μάλιστα τα μηνύματα για να μην αφήσει κανένα στίγμα και να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει αντιληπτή η δράση του.

Οι ελληνικές αρχές αναζητούν την σύνδεση του 50χρονου σμήναρχου με το δίκτυο των συλληφθέντων στη Γαλλία, καθώς δεν θεωρούνται συμπτωματικές οι δύο επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και δύο Κινέζοι πολίτες, κατηγορούνται στη Γαλλία για κατασκοπία υπέρ του Πεκίνου, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία του Παρισιού.

Δύο από τους υπόπτους τέθηκαν υπό κράτηση και οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, αλλά παραμένουν υπό δικαστικό έλεγχο. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τις υπηκοότητες όλων των κατηγορουμένων.

Οι τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στη Ζιρόντ και αρχικά παραπέμφθηκαν για «παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη» με στόχο «να πληγούν τα θεμελιώδη συμφέροντα του έθνους». Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών.

«Αποστολή υποκλοπής δορυφορικών δεδομένων»

Η εισαγγελία διευκρίνισε την Τετάρτη ότι οι δύο Κινέζοι έφτασαν στη Γαλλία με στόχο «να εκτελέσουν μια αποστολή υποκλοπής δορυφορικών δεδομένων του δικτύου Starlink και δεδομένα προερχόμενα από ζωτικής σημασίας οντότητες, κυρίως στρατιωτικές, ώστε να τα μεταφέρουν στη χώρα προέλευσής τους, την Κίνα».

Στις 30 Ιανουαρίου η αστυνομία ενημερώθηκε ότι δύο Κινέζοι επιχειρούσαν να υποκλέψουν δορυφορικά δεδομένα από το νοικιασμένο Airbnb τους στη Ζιρόντ. Γείτονες του σπιτιού παρατήρησαν ότι είχαν τοποθετήσει μια δορυφορική κεραία διαμέτρου 2 μέτρων, την οποία συσχέτισαν με τη διακοπή του ίντερνετ στην περιοχή.

Την επόμενη ημέρα, στην έρευνα που έκαναν οι αρχές, ανακάλυψαν «ένα δίκτυο υπολογιστών συνδεδεμένο με παραβολικές κεραίες που επέτρεπαν την υποκλοπή δορυφορικών δεδομένων» και κατάσχεσαν όλα τα εξαρτήματα.



Οι δύο Κινέζοι, όταν αιτήθηκαν βίζα για τη Γαλλία, δήλωσαν ότι εργάζονται ως μηχανικοί σε μια εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία αυτή συνεργάζεται με πανεπιστήμια που ασχολούνται με στρατιωτικά προγράμματα, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Τα δύο άλλα πρόσωπα που συνελήφθησαν βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα και πιστεύεται ότι ήταν αυτά που εφοδίασαν τους Κινέζους με εξοπλισμό που είχε εισαχθεί παράνομα.

