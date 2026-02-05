Ο ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ Κίνας

Ο ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος συνελήφθη το πρωί στη Μονάδα που υπηρετούσε, ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο 50χρονος είχε στη διάθεσή του και διακινούσε ΝΑΤΟϊκά σχέδια, κρίσιμα για την εθνική ασφάλειας.

Ο σμήναρχος φέρεται να έχει ομολογήσει τις πράξεις του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατάσκοπος συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές λίγο πριν ολοκληρώσει ένα νέο «πακέτο» πληροφοριών, τις οποίες θα διοχέτευε στον σύνδεσμό του στην Κίνα.

Ωστόσο, το ζήτημα αν απέστειλε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες στην Κίνα ή συνελήφθη πριν τις παραδώσει, μένει να διευκρινιστεί. Όπως ανέφερε ανώτατη πηγή στον ΑΝΤ1, έδινε διαβαθμισμένες πληροφορίες των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων, αλλά και απόρρητες πληροφορίες για το ΝΑΤΟ στην Κίνα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε ότι έδινε τις πληροφορίες με κωδικοποιημένο τρόπο και πως είχε επιχειρήσει να στρατολογήσει κι άλλο ανώτατο στέλεχος. Σημειώνεται πως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατασκοπείας.

Ο 50χρονος αξιωματικός εργαζόταν στην 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών - Πολεμική Αεροπορία, στο Καβούρι.

Στον συγκεκριμένο ανώτατο στρατιωτικό αποδίδεται η βαριά κατηγορία της «συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφορίων στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ηλικίας -σχεδόν- 50 ετών σμήναρχος, ο οποίος είχε διατελέσει διοικητής της μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι και αργότερα μεταφέρθηκε σε ειδική διαβαθμισμένη μονάδα που σχετιζόταν με το ΝΑΤΟ, ομολόγησε ότι διοχέτευε πληροφορίες σε μία οντότητα στην Κίνα, και ειδικότερα στον στρατολόγο-χειριστή του, ο οποίος δεν βρίσκεται στην Ελλάδα.

Πώς δρούσε

Ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας είχε πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες του ΝΑΤΟ και ειδικότερα σε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονταν με τις συχνότητες επικοινωνιών κρίσιμων οπλικών συστημάτων, ακόμη και υποβρυχίων της Συμμαχίας.

Ο σμήναρχος, όπως προέκυψε από την ανάκρισή του, είχε στην κατοχή του ένα ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου έστελνε τις πληροφορίες στον σύνδεσμό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερωθεί από ξένη συμμαχική χώρα για ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων που συνεργάζεται με το Πεκίνο. Οι ελληνικές αρχές παρακολουθούσαν για διάστημα δύο-τριών μηνών τον σμήναρχο και προχώρησαν στη σύλληψή του, όταν ήταν έτοιμος να διοχετεύσει νέο «πακέτο» πληροφοριών στον χειριστή του.

Έρευνα για συνεργάτες

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να υπήρχαν συνεργάτες, ή να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη συγκεκριμένη υπόθεση κατασκοπείας.

«Η σύλληψη έγινε κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», υπογράμμισε με ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υλικό που είχε συγκεντρώσει ο σμήναρχος είχε άμεση σχέση με το ΝΑΤΟ, γεγονός που προσδίδει μεγαλύτερη διάσταση στο θέμα, καθώς δεν αφορά την Ελλάδα, αλλά το ΝΑΤΟ και τις σχέσεις με Κίνα, ή με άλλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) αλλά και από άλλους στρατιωτικούς, εξειδικευμένους στην συλλογή πληροφοριών και σε επιχειρήσεις αντικατασκοπείας, για τουλάχιστον ένα μήνα.

Οπως πληροφορείται το Newsbomb, ο συλληφθείς στρατιωτικός της Πολεμικής Αεροπορίας φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε την εφαρμογή Signal, η οποία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορούν να διαβάσουν τα μηνύματα ή να ακούσουν τις κλήσεις.

Ο συλληφθείς με την βαριά κατηγορία της κατασκοπείας έσβηνε μάλιστα τα μηνύματα για να μην αφήσει κανένα στίγμα και να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει αντιληπτή η δράση του.

Ο στρατιωτικός υπηρετούσε σε κρίσιμη θέση και είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Τα στοιχεία σε βάρος του θεωρούνται πολύ σοβαρά και έχει ήδη οδηγηθεί για να δώσει κατάθεση.

Σήμερα, έπειτα από ειδικά σχεδιασμένη επιχείρηση, με τη συμμετοχή εισαγγελέα, πρακτόρων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και αξιωματικών εξειδικευμένων σε επιχειρήσεις αντικατασκοπείας, ο στρατιωτικός στον οποίο καταλογίζεται η βαρύτατη πράξη της μεταφοράς απόρρητων πληροφοριών σε ξένη χώρα, συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση.

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας:

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

