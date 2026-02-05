Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία - Η δράση του

Στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας είναι ο στρατιωτικός εν ενεργεία που συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου για κατασκοπεία, μέσα στο στρατόπεδο που υπηρετούσε!

Στον συγκεκριμένο στρατιωτικό αποδίδεται η βαριά κατηγορία της «συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφορίων στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb το στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) αλλά και από άλλους στρατιωτικούς, εξειδικευμένους στην συλλογή πληροφοριών και σε επιχειρήσεις αντικατασκοπείας, για τουλάχιστον ένα μήνα.

Οπως πληροφορείται το Newsbomb, ο συλληφθείς στρατιωτικός της Πολεμικής Αεροπορίας φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε την εφαρμογή Signal, η οποία δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορούν να διαβάσουν τα μηνύματα ή να ακούσουν τις κλήσεις.

Ο συλληφθείς με την βαριά κατηγορία της κατασκοπείας έσβηνε μάλιστα τα μηνύματα για να μην αφήσει κανένα στίγμα και να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει αντιληπτή η δράση του.

Ο στρατιωτικός υπηρετούσε σε κρίσιμη θέση και είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Τα στοιχεία σε βάρος του θεωρούνται πολύ σοβαρά και έχει ήδη οδηγηθεί για να δώσει κατάθεση.

Σήμερα, έπειτα από ειδικά σχεδιασμένη επιχείρηση, με τη συμμετοχή εισαγγελέα, πρακτόρων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και αξιωματικών εξειδικευμένων σε επιχειρήσεις αντικατασκοπείας, ο στρατιωτικός στον οποίο καταλογίζεται η βαρύτατη πράξη της μεταφοράς απόρρητων πληροφοριών σε ξένη χώρα, συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση.

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας:

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

