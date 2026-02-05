Πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας:Συνελήφθη αξιωματικός για μετάδοση μυστικών πληροφορίων σε ξένη χώρα

Ο στρατιωτικός είχε εντοπιστεί εδώ και καιρό και παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ 

Μια πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας συγκλονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις, αφού όπως έγινε γνωστό, πριν λίγη ώρα, συνελήφθη στρατιωτικός εν ενεργεία μέσα σε στρατόπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων, με την βαριά κατηγορία της «συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφορίων στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν λόγω στρατιωτικός είχε εντοπιστεί εδώ και καιρό και παρακολουθούνταν από την Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών, και άλλους στρατιωτικούς οι οποίο είχαν αντιληφθεί την παράνομη δράση του.

Σήμερα, έπειτα από ειδικά σχεδιασμένη επιχείρηση, με τη συμμετοχή εισαγγελέα, πρακτόρων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και αξιωματικών εξειδικευμένων σε επιχειρήσεις αντικατασκοπείας, ο στρατιωτικός στον οποίο καταλογίζεται η βαρύτατη πράξη της μεταφοράς απόρρητων πληροφοριών σε ξένη χώρα, συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση.

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

