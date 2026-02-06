Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων - Τι τον πρόδωσε

Στον συγκεκριμένο στρατιωτικό αποδίδεται η βαριά κατηγορία της «συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφορίων στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους»

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο 50χρονος Σμήναρχος που διοικούσε μονάδα στο Καβούρι, ο οποίος ομολόγησε ότι δρούσε κατασκοπικά υπέρ των Κινέζων, στέλνοντας στο Πεκίνο ευαίσθητες ΝΑΤΟϊκές πληροφορίες.

Στον συγκεκριμένο στρατιωτικό αποδίδεται η βαριά κατηγορία της «συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφορίων στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους». Ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας είχε πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες του ΝΑΤΟ και ειδικότερα σε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονταν με τις συχνότητες επικοινωνιών κρίσιμων οπλικών συστημάτων, ακόμη και υποβρυχίων της Συμμαχίας.

Προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους

Ο Έλληνας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, φαίνεται ότι επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων για λογαριασμό των Κινέζων και προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλα άτομα από το σώμα. Φέρεται μάλιστα, να είχε καταφέρει να πείσει έναν ακόμη στρατιωτικό να «δουλέψει» για τους Κινέζους. Προς το παρόν, η ΕΥΠ συλλέγει στοιχεία και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να βρεθεί κι άλλο άτομο ενώπιον των Αρχών για κατασκοπεία.

Πώς προδόθηκε

Από τον Ιούλιο του 2025, ο 50χρονος είχε αποσπαστεί σε θέση με πρόσβαση σε επικοινωνίες και ηλεκτρονικά μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι υπέκλεπτε απόρρητες πληροφορίες με ειδική συσκευή που του είχαν προμηθεύσει Κινέζοι πράκτορες, με την οποία φωτογράφιζε κι έστελνε τα αρχεία στους εντολείς του.

Η δραστηριότητά του «ξεσκεπάστηκε» όταν φέρεται να «άφησε ίχνη» μέσω του QR κωδικού που χρησιμοποιούσε, γεγονός που επέτρεψε τον εντοπισμό της μεταφοράς κρίσιμων και ευαίσθητων δεδομένων προς την Κίνα.

Απόρρητα σχέδια της Συμμαχίας στο στόχαστρο

Η υπόθεση κατασκοπείας θεωρείται πολύ σοβαρή, μιας κι ο συλληφθείς υπηρετούσε σε κρίσιμη θέση πληροφοριών του ΝΑΤΟ. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, οι Αμερικανοί έχουν πέσει με τα... μούτρα στην υπόθεση, καθώς τους έχει προκαλέσει ανησυχία η πιθανή διαρροή ΝΑΤΟϊκών εγγράφων και τεχνολογικών δεδομένων. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε λίγο πριν αποστείλει στην Κίνα πληροφορίες που αφορούσαν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.

Η ΕΥΠ ενημερώθηκε από πράκτορες άλλης χώρας

Ο «στόχος» για την ΕΥΠ «κλείδωσε» κατόπιν πληροφορίας που έλαβε από ξένη υπηρεσία πληροφοριών, κι ακολούθησε στενή παρακολούθηση, που διήρκησε τουλάχιστον έναν μήνα. Ακολούθησε παρακολούθηση με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ, και η σύλληψή του αποφασίστηκε όταν κρίθηκε ότι οι πληροφορίες που διοχέτευε αφορούσαν ολοένα και πιο «ευαίσθητα» ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Γάλλοι συνέλαβαν πράκτορες των Κινέζων

Την ίδια στιγμή, οι γαλλικές Αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα, που φέρονται ναι υπέκλεψαν ευαίσθητα στρατιωτικά δεδομένα για λογαριασμό του Πεκίνου. Η εισαγγελία διευκρίνισε ότι οι δύο Κινέζοι είχαν μεταβεί στη Γαλλία με συγκεκριμένη αποστολή. Όπως αναφέρεται, στόχος τους ήταν η υποκλοπή δορυφορικών δεδομένων του δικτύου Starlink, κι άλλα στρατιωτικά δεδομένα, με σκοπό τη μεταφορά τους στην Κίνα. Οι ελληνικές Αρχές ερευνούν τη σύνδεση του Έλληνας αξιωματικού με το δίκτυο των συλληφθέντων στη Γαλλία.

