Κατασκοπεία- Σμήναρχος: Κρατείται στον Καρέα, θα απολογηθεί και αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές

Η δραστηριότητά του «ξεσκεπάστηκε» όταν φέρεται να «άφησε ίχνη» μέσω του QR κωδικού που χρησιμοποιούσε

Μάνος Χατζηγιάννης

Κατασκοπεία- Σμήναρχος: Κρατείται στον Καρέα, θα απολογηθεί και αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές
ΕΛΛΑΔΑ
4'
1 ΣΧΟΛΙΑ

Στο Στρατοδικείο Καρέα (Στρατόπεδο «Σακέτα»/ΑΣΔΕΝ) βρίσκεται αυτήν την ώρα ο 54χρονος Σμήναρχος που διοικούσε μονάδα στο Καβούρι, ο οποίος ομολόγησε ότι δρούσε κατασκοπικά υπέρ των Κινέζων, στέλνοντας στο Πεκίνο ευαίσθητες ΝΑΤΟϊκές πληροφορίες.

Από το περασμένο Οκτώβριο παρακολουθούσε η ΕΥΠ τον επίορκο Σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας και Διοικητή της 128 ΣΕΤΗ (Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών - Πολεμική Αεροπορία) στο Καβούρι, που έναντι αμοιβής, πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών στην Κίνα.

Στον συγκεκριμένο στρατιωτικό αποδίδεται η βαριά κατηγορία της «συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφορίων στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους». Ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας είχε πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες του ΝΑΤΟ και ειδικότερα σε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονταν με τις συχνότητες επικοινωνιών κρίσιμων οπλικών συστημάτων, ακόμη και υποβρυχίων της Συμμαχίας.

Έπειτα από την ανακριτική διαδικασία στην στρατιωτική υπηρεσία στο στρατόπεδο στον Καρέα, εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον στρατιωτικό εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί

Μετά την ομολογία του ότι είχε στρατολογηθεί από Κινέζους παραδίδοντας απόρρητο υλικό λειτουργώντας ως κατάσκοπος τρία είναι τα ενδεχόμενα για την τύχη του:

α) Να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί

β) Να προφυλακιστεί και να οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου

γ) Να αφεθεί ελεύθερος

Προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους

Ο Έλληνας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, φαίνεται ότι επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων για λογαριασμό των Κινέζων και προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλα άτομα από το σώμα. Φέρεται μάλιστα, να είχε καταφέρει να πείσει έναν ακόμη στρατιωτικό να «δουλέψει» για τους Κινέζους. Προς το παρόν, η ΕΥΠ συλλέγει στοιχεία και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να βρεθεί κι άλλο άτομο ενώπιον των Αρχών για κατασκοπεία.

Πώς προδόθηκε

Από τον Ιούλιο του 2025, ο 50χρονος είχε αποσπαστεί σε θέση με πρόσβαση σε επικοινωνίες και ηλεκτρονικά μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι υπέκλεπτε απόρρητες πληροφορίες με ειδική συσκευή που του είχαν προμηθεύσει Κινέζοι πράκτορες, με την οποία φωτογράφιζε κι έστελνε τα αρχεία στους εντολείς του.

Η δραστηριότητά του «ξεσκεπάστηκε» όταν φέρεται να «άφησε ίχνη» μέσω του QR κωδικού που χρησιμοποιούσε, γεγονός που επέτρεψε τον εντοπισμό της μεταφοράς κρίσιμων και ευαίσθητων δεδομένων προς την Κίνα.

Απόρρητα σχέδια της Συμμαχίας στο στόχαστρο

Η υπόθεση κατασκοπείας θεωρείται πολύ σοβαρή, μιας κι ο συλληφθείς υπηρετούσε σε κρίσιμη θέση πληροφοριών του ΝΑΤΟ. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, οι Αμερικανοί έχουν πέσει με τα... μούτρα στην υπόθεση, καθώς τους έχει προκαλέσει ανησυχία η πιθανή διαρροή ΝΑΤΟϊκών εγγράφων και τεχνολογικών δεδομένων. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε λίγο πριν αποστείλει στην Κίνα πληροφορίες που αφορούσαν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.

Η ΕΥΠ ενημερώθηκε από πράκτορες άλλης χώρας

Ο «στόχος» για την ΕΥΠ «κλείδωσε» κατόπιν πληροφορίας που έλαβε από ξένη υπηρεσία πληροφοριών, κι ακολούθησε στενή παρακολούθηση, που διήρκησε τουλάχιστον έναν μήνα. Ακολούθησε παρακολούθηση με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ, και η σύλληψή του αποφασίστηκε όταν κρίθηκε ότι οι πληροφορίες που διοχέτευε αφορούσαν ολοένα και πιο «ευαίσθητα» ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Γάλλοι συνέλαβαν πράκτορες των Κινέζων

Την ίδια στιγμή, οι γαλλικές Αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα, που φέρονται ναι υπέκλεψαν ευαίσθητα στρατιωτικά δεδομένα για λογαριασμό του Πεκίνου. Η εισαγγελία διευκρίνισε ότι οι δύο Κινέζοι είχαν μεταβεί στη Γαλλία με συγκεκριμένη αποστολή. Όπως αναφέρεται, στόχος τους ήταν η υποκλοπή δορυφορικών δεδομένων του δικτύου Starlink, κι άλλα στρατιωτικά δεδομένα, με σκοπό τη μεταφορά τους στην Κίνα. Οι ελληνικές Αρχές ερευνούν τη σύνδεση του Έλληνας αξιωματικού με το δίκτυο των συλληφθέντων στη Γαλλία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:47ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός: 4,9 Ρίχτερ χτύπησαν την Τουρκία στην επέτειο της φονικής δόνησης του 2023

13:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: 17χρονος κατηγορούμενος σε υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Ερμού: Έπεσε γυψοσανίδα από κτίριο - Τραυματίστηκε διερχόμενη γυναίκα

13:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Κατ' οίκον κάθειρξη πέντε ετών σε 72χρονο παιδοκτόνο - Σκότωσε τον γιο του με σκεπάρνι

13:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Μία αγωνιστική στον Ηλιόπουλο για το περιστατικό με τον Μεντιλίμπαρ

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

13:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με 8 παραδείγματα το Ινστιτούτο Τσίπρα «ξεκλειδώνει» τη «Διαφάνεια»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: Ο εμπλεκόμενος δημοσιογράφος αποφασίστηκε να απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος που παρέδιδε μυστικά στην Κίνα κρατείται στον Καρέα, θα απολογηθεί και αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος ήταν ένας από τους ενδιάμεσους ανάμεσα στην Ελλάδα και το ΝΑΤΟ - Σε ποιες νευραλγικές υπηρεσίες ήταν επικεφαλής

13:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Άννα Στρατινάκη υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μετονομαστεί σε Νέα Δικογραφία» - Βαρείς χαρακτηρισμοί για Άδωνι Γεωργιάδη

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Έκανε σεξ με την κοπέλα του σε δωμάτιο ξενοδοχείου και βρήκε βίντεο με τις στιγμές τους online

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Στρατινάκη: Παραιτείται από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Η Κόνι Θεοδώρου βάζει πέναλτι… α λα Πανένκα στο Allwyn Game Time

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Ακυρώσεις πτήσεων, «έμφραγμα» σε ΜΜΜ και κλειστά σχολεία λόγω σφοδρής χιονόπτωσης

12:43TRAVEL

Χειμερινή απόδραση στο Ναύπλιο, στο μέρος όπου κάθε γωνιά «κουβαλά» μια συναρπαστική ιστορία

12:37LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πώς υποδέχτηκαν τηλεθεατές και χρήστες στο X τη μεγάλη παραγωγή

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι επιδιώκει η Ελλάδα από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν -«Το ΠΑΣΟΚ πλήττει η υπόθεση Παναγόπουλου»

12:29ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξάρχου: Στρατηγική τοποθέτηση της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά LNG και ενίσχυση των υποδομών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Στρατινάκη: Παραιτείται από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά

12:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πιερία: Εντοπίστηκε σορός μέσα σε καμένο αυτοκίνητο - Βρέθηκε μπιτόνι με βενζίνη

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος ήταν ένας από τους ενδιάμεσους ανάμεσα στην Ελλάδα και το ΝΑΤΟ - Σε ποιες νευραλγικές υπηρεσίες ήταν επικεφαλής

13:20ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: Ο εμπλεκόμενος δημοσιογράφος αποφασίστηκε να απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Έκανε σεξ με την κοπέλα του σε δωμάτιο ξενοδοχείου και βρήκε βίντεο με τις στιγμές τους online

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων - Τι τον πρόδωσε

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Πολάκη κατά Τσίπρα για εμπλοκή της Στρατινάκη στην υπόθεση Παναγόπουλου: «Κάποιοι δε σήκωναν το θέμα»

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μεταφορών: Στο στόχαστρο εισιτηριοδιαφυγή και βανδαλισμοί - Αυστηρότερα πρόστιμα και drone, τι αλλάζει για βενζινάδικα σε πολυκατοικίες και για τα ταξί

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσκοποι στην Ελλάδα: Από τον Γερμανό με τα κιάλια στην Κω, στην «ράφτρα» στο Παγκράτι και στον Σμήναρχο στο Καβούρι

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου - Δημοσιογράφος που εμπλέκεται στην προκαταρκτική: «Καμία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα»

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

13:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Άννα Στρατινάκη υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη για την πνευμονία: «Να φροντίζετε τους εαυτούς σας, τίποτα δεν είναι δεδομένο» - Τι γράφει για τον σύζυγο και το παιδί της

11:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στις φυλακές Κορυδαλλού η δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών - «Έχει μπει πολλές φορές στο ψυχιατρείο» λέει ο γιός της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ