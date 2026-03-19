Eurovision 2026: Το viral τραγούδι της Βουλγαρίας με τον Έλληνα δημιουργό και η εκρηκτική Dara

Σε τροχιά Eurovision έχει μπει και η Βουλγαρία, με το τραγούδι «Bangaranga» να ξεχωρίζει στο διαδίκτυο όπως άλλωστε και η εκπρόσωπος Dara.

Το κομμάτι υπογράφει μια διεθνής δημιουργική ομάδα, αποτελούμενη από την Anne Judith Wik (Νορβηγία), τον Cristian Tarcea (Ρουμανία), την Darina Nikolaeva Yotova -που είναι το πραγματικό όνομα της Ντάρα- και τον Έλληνα Δημήτρη Κοντόπουλο, ο οποίος έχει συνδεθεί με πολυάριθμες συμμετοχές στη Eurovision.

Η Dara με το «Bangaranga» θα διαγωνιστεί στο δεύτερο μισό του Β' ημιτελικού στις 14 Μαΐου και γίνεται viral με τους Eurofans να τον χαρακτηρίζουν ως «κολλητικό». Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό site της Βουλγαρικής Εθνικής Ραδιοφωνίας (BNR), η λέξη «Bangaranga» προέρχεται από την τζαμαϊκανή αργκό (Jamaican Patois) και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση έντασης, αναστάτωσης ή «χαμού».

«Η λέξη “Bangaranga” συμβολίζει για μένα την ανακάλυψη της εσωτερικής δύναμης που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Η έννοια μας καλεί να δρούμε με αγάπη και όχι με φόβο. Τον τελευταίο καιρό δεν φοβάμαι να είμαι ο εαυτός μου κι ας με κάνει αυτό ευάλωτη. Δεν φοράω μάσκα», φέρεται να δήλωσε η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας. Πάντως, στα στοιχήματα, η Βουλγαρία φιγουράρει στη 14η θέση.

Όσον αφορά στην εκρηκτική Dara; Αποτελεί μία από τις πιο γνωστές ποπ καλλιτέχνιδες της Βουλγαρίας και έχει εδραιωθεί στη σύγχρονη βαλκανική μουσική σκηνή. Με τη χαρακτηριστική φωνή και τη δυναμική σκηνική της παρουσία, έχει καταγράψει πολλαπλές επιτυχίες που έφτασαν στο Νο1 του επίσημου Bulgarian Airplay Chart.

